علي رفعت

حتى لا تتكرر خطيئة تير شتيجن مع جوان جارسيا .. مطلوب بديل في برشلونة!

شبح الماضي يطارد العرين الكتالوني!

يدخل نادي برشلونة مرحلة حاسمة من إعادة بناء هويته الفنية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك وهو يدرك تمامًا أن النجاح لا يتوقف فقط على جودة العناصر الأساسية بل على عمق التشكيلة وقوة المنافسة الداخلية.

في مركز حراسة المرمى تحديدًا تبرز ذكريات أليمة لسنوات طويلة عاشها الفريق تحت وطأة الاعتماد الكلي على الألماني مارك أندريه تير شتيجن دون وجود منافس حقيقي يجبره على البقاء في قمة مستواه. 

تلك الحالة من الضمان المطلق للمركز الأساسي أدت بمرور الوقت إلى ركود فني واضح وتراجع في ردود الفعل خاصة في المواعيد الكبرى مما جعل الجماهير تشعر أن النادي يدفع ثمن خطيئة إهمال تدعيم هذا المركز بحارس من الطراز الأول بجانب الحارس الأساسي.


    درس التاريخ وضرورة كسر حالة الجمود


    عندما وصل تير شتيجن إلى قلعة كامب نو كان يجد منافسة شرسة من التشيلي كلاوديو برافو وهي الفترة التي شهدت ذروة تألق الحارسين معًا وساهمت في تحقيق الثلاثية التاريخية عام 2015.

    لكن بمجرد رحيل برافو وانفراد الألماني بالمركز الأساسي لسنوات طويلة مع وجود بدلاء بمستويات متواضعة بدأ المنحنى الفني في الهبوط التدريجي.

    غياب الحافز التنافسي يجعل اللاعب يميل إلى الاسترخاء الذهني وهو ما لا يمكن قبوله في ناد يطمح للسيطرة على الألقاب المحلية والقارية.

    ومن هنا تبرز أهمية التحرك الفوري للإدارة الكتالونية لضمان عدم تكرار هذا السيناريو مع الحارس الشاب جوان جارسيا الذي أظهر قدرات كبيرة منذ انضمامه للفريق في يونيو عام 2025.


    • إعلان
    جوان جارسيا والمسؤولية الثقيلة في عهد فليك


    أثبت جوان جارسيا أنه يمتلك كل المقومات ليكون حارس برشلونة الأول لعقد من الزمان بعدما دفع النادي 25 مليون يورو لكسر عقده مع إسبانيول.

    لكن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في عضلة الساق خلال مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز عريض بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين دقت ناقوس الخطر.

    نعم جارسيا لم يغب ولعب مباراة رايو فاييكانو أساسيًا، لكن تحول الأنظار نحو فويتشيك شتشيسني الذي يقوم بدور الحارس البديل حاليًا، أخاف الجماهير.

    ورغم خبرة الحارس البولندي الكبيرة إلا أن رحيله المتوقع في صيف عام 2026 يفرض على المدير الرياضي ديكو ضرورة البحث عن بديل استراتيجي لا يكتفي بالجلوس على مقاعد البدلاء بل يمتلك القدرة على خطف المركز الأساسي في أي لحظة.


    أليكس ريميرو والخيار المثالي للمستقبل


    تشير التقارير الواردة من داخل أروقة النادي الكتالوني إلى أن أليكس ريميرو حارس ريال سوسيداد هو الهدف الأول لتدعيم هذا المركز.

    التعاقد مع ريميرو في صيف عام 2026 مقابل 15 مليون يورو يمثل ضربة معلم من الناحيتين الفنية والاقتصادية.

    ريميرو ليس مجرد حارس مرمى جيد بل هو لاعب يمتلك خبرة دولية واسعة وقدرة استثنائية على بناء اللعب من الخلف بالقدمين وهو المطلب الأساسي في نظام هانزي فليك الذي يعتمد على الضغط العالي وتقدم خط الدفاع.

    وجود حارس بقيمة ريميرو سيجعل جوان جارسيا يدرك أن أي تراجع في المستوى أو هفوة في التركيز قد تعني الجلوس طويلاً على مقاعد البدلاء وهو بالضبط ما يحتاجه الفريق لضمان الاستمرارية.


  • فلسفة المنافسة كوقود لمنصات التتويج


    كرة القدم الحديثة لا تعترف بالأسماء بقدر ما تعترف بالعطاء المستمر داخل الملعب، وتوفير بديل بمواصفات أساسية في برشلونة سيعزز من صلابة الفريق الدفاعية ويمنح المدرب مرونة كاملة في المداورة بين الحراس خلال موسم شاق قد يتجاوز عدد مبارياته 60 مباراة رسمية.

    حماية جوان جارسيا من فخ الغرور الفني أو الشعور بالأمان الزائد هي المهمة الأولى للإدارة الرياضية حاليًا.

    فالمنافسة الشرسة هي التي تخلق الأبطال وهي التي تمنع تكرار الأخطاء الكارثية التي دفع النادي ثمنها غاليًا في الماضي.

    وبوجود ثنائي مثل جارسيا وريميرو سيضمن برشلونة أن عرينه في أمان تام لسنوات طويلة قادمة بعيدًا عن شبح الركود الذي أصاب المركز لسنوات.


    بيت القصيد.. تأمين المستقبل يبدأ من الصيف المقبل


    على إدارة برشلونة أن تتعامل مع ملف حراسة المرمى بجدية مطلقة وألا تنتظر حتى تتفاقم الأزمات أو تتعدد الإصابات.

    التخطيط المبكر لضم بديل قوي في صيف عام 2026 هو اعتراف صريح بالدروس المستفادة من حقبة تير شتيجن.

    الهدف دائمًا هو خلق بيئة عمل تنافسية تجبر كل فرد على تقديم 100 بالمئة من طاقته في كل يوم، وبهذه الطريقة فقط يمكن لبرشلونة أن يستعيد هيبته الدفاعية ويواصل مسيرته نحو منصات التتويج بقوة وثبات مدفوعًا بروح المنافسة التي غابت طويلاً عن حراسة المرمى في البلوجرانا.


