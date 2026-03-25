AFP
ترجمه
خطوة كبيرة لكيليان مبابي! مهاجم ريال مدريد يستعد للتخلي عن «نايكي» بعد قرابة 20 عامًا في خضم كأس العالم، في الوقت الذي تتنافس فيه العلامات التجارية الكبرى على تقديم عروض الرعاية
حقبة مبابي مع نايكي تقترب من نهايتها
تمتد العلاقة بين كيليان مبابي و«نايكي» منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث بدأت عندما كان اللاعب الفرنسي في الثامنة من عمره. ومع ذلك، وفقًا لتقارير صحيفة "لو باريزيان"، يفكر قائد المنتخب الفرنسي جديًا في تغيير مساره عندما تنتهي شروط عقده الحالي في 30 يونيو. ويعد هذا التوقيت حساسًا بشكل خاص لأنه يقع في منتصف كأس العالم 2026، وهو الحدث الذي سيكون فيه مبابي محور الاهتمام العالمي أثناء لعبه مع "الديوك".
- Getty Images Sport
تدابير طارئة من أجل كأس العالم
لتجنب كارثة تسويقية خلال البطولة، أفادت التقارير بأن شركة «نايكي» والاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) اتفقا على تمديد العقد لمدة شهر واحد. ويضمن ذلك ظهور مبابي وهو يحمل شعار «السووش» الشهير طوال فترة البطولة في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، تشير التوقعات على المدى الطويل إلى انفصال وشيك. بصفته أيقونة عالمية في ريال مدريد، يعتقد معسكر مبابي أن قيمته السوقية تتجاوز الآن بكثير شروط عقده الذي يعود إلى عشر سنوات، مما أدى إلى انطلاق سباق محفوف بالمخاطر للبحث عن راعي رئيسي جديد.
تتصدر «أديداس» و«أندر آرمور» السباق
مع اقتراب الموعد النهائي، تستعد عمالقة عالم الرياضة لشن هجومها. فقد حاولت شركة «أديداس»، المنافس التقليدي لـ«نايكي»، في وقت سابق استقطاب مبابي بعرض قيل إنه يزيد بمقدار 20 مليون يورو عن عقده السابق مع «نايكي». ورغم أن تلك المحاولة باءت بالفشل آنذاك، إلا أن العلامة التجارية الألمانية عادت الآن إلى طاولة المفاوضات بقوة متجددة.
وهي ليست الوحيدة التي تهتم بالأمر، حيث تراقب شركة أندر آرمور والعديد من الشركات الكبرى المصنعة للمعدات الرياضية الوضع عن كثب. تمثل المعركة على توقيع مبابي أكثر من مجرد صفقة أحذية؛ إنها معركة على الوجه الأكثر جاذبية في عالم كرة القدم بعد انتقاله المثير للانتباه إلى ريال مدريد.
- AFP
خطوة مفاجئة نحو سوق الملابس غير الرسمية
في خطوة تذكرنا بانتقال روجر فيدرر إلى «يونيكلو»، تشير التقارير إلى أن مبابي قد يتجه نحو شراكة تركز على نمط الحياة. ومن المعروف أن فيدرر أنهى شراكته مع «نايكي» في عام 2018 بعد 24 عامًا، حيث بدأ تعاونه مع العلامة التجارية في سن الثالثة عشرة عام 1994.
والآن، يُقال إن أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً لمبابي ليس شركة تصنيع معدات رياضية تقليدية، مما يشير إلى تحول مماثل نحو السوق "غير الرسمية". وسواء اختار عملاق كرة القدم أو أيقونة رائدة في عالم الموضة، فإن كأس العالم 2026 يمثل نقطة تحول حاسمة في العلامة التجارية العالمية لمبابي خلال العقد المقبل.