الرجل الذي سرق لاعبيه: خطط أرتيتا الجنونية تكتمل بافتعال أزمات "متعمدة" في رحلات الطيران!

تعرّضت استعدادات آرسنال لمواجهته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا لضربة كبيرة يوم الثلاثاء. فقد تسبب عطل تقني في نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة في اضطرابات حادة، ما ترك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عالقاً لعدة ساعات قبل رحلته إلى إيطاليا.

وأدى التأخير الطويل في نهاية المطاف إلى إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً لأرتيتا قبل المباراة. لكن هذا الانتظار غير المتوقع لم يُخلّ بتركيز الفريق، إذ حسم آرسنال في النهاية فوزاً صعباً بنتيجة 1-0 على ممثل الدوري الإيطالي.

ورغم هذا الصداع اللوجستي الحاد، أكد أرتيتا أن فريقه ظل غير متأثر على الإطلاق. وأوضح المدرب الإسباني أنه تعمّد افتعال كوابيس لوجستية مماثلة خلال فترة إعداد النادي قبل الموسم من أجل بناء الصلابة الذهنية لدى لاعبيه.

هذه الواقعة تنضم إلى سلسلة من الطرق الغريبة التي اعتمد عليها الإسباني. وفي شرحه لأساليبه غير التقليدية، فصّل أرتيتا كيف صنع الصعوبات خلال فترة الصيف.

وقال أرتيتا: "أحب هذه التحديات. حاولت خلقها في فترة الإعداد. لذلك عندما تحدث، نعرف كيف نتعامل معها ونكون على دراية بها مسبقًا. فنصل إلى الملعب في وقت متأخر جدًا، ونغيّر الروتين حتى يضطر اللاعبون إلى فعل شيء آخر".

وشدّد أرتيتا على أن المتغيرات التي لا يمكن السيطرة عليها يجب ألا تتسبب أبدًا في انهيار داخل فريقه. فهو يتوقع من لاعبيه التكيف بسلاسة في أي موقف.

وأضاف: "عندما يحدث ذلك، وهو أمر وارد، فقد تُلغى الرحلة الجوية أو يتأخر القطار، وقد يكون هناك ازدحام مروري شديد، لا أريد أن يُصاب اللاعبون والطاقم بالذعر. عندما يحدث ذلك، عليهم التكيف معه".

وبدلًا من إظهار الإحباط حيال التأخير في المطار، حثّ المدرب فريقه على استغلال الوقت الضائع بشكل مثمر.

وأشار أرتيتا: "حسنًا، لدينا ساعتان أو ثلاث ساعات على متن الطائرة، هل يمكننا استغلالها؟ اللعب معًا، وقضاء بعض الوقت معًا، والنوم. لكن بالتأكيد لا تتذمروا أو تستخدموا ذلك ذريعة، لأنه لا يفيد على الإطلاق".

ويُعرف أرتيتا بأساليبه الدقيقة في إدارة اللاعبين. وقد تجاوزت عمليات التشويش التي أحدثها بشكل مُصطنع مجرد مشكلات تتعلق بالالتزام بالمواعيد، فخلال فترة الصيف، اعترف المدرب بأنه تعمّد تأخير وجبات الفريق وحافلته، كما غيّر الطريق المؤدي إلى الملعب دون سابق إنذار، وأجبر اللاعبين على استخدام غرفة ملابس شديدة الحرارة تفتقر إلى عدد كافٍ من أسرّة التدليك.







