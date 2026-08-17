خطة فليك البديلة.. "منبوذ" آرسنال على رادار برشلونة بعد فشل صفقة ألفاريز

مع استنفاد الخيارات الأخرى، برز مهاجم آرسنال، جيوكيريس، كحل محتمل لبطل إسبانيا، وفقاً لما ذكرته شبكة "إل تشيرينجيتو". وصل المهاجم السويدي إلى ملعب الإمارات وسط طموحات كبيرة بعد فترة تألق ملفتة مع سبورتينج لشبونة، لكنه عانى من أجل الحفاظ على مكان أساسي ثابت تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

نجح جيوكيريس في زيارة الشباك 20 مرة في الموسم الماضي، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية خلال الأمتار الأخيرة من سباق المنافسة على اللقب، حيث أصبح كاي هافيرتز الخيار المفضل لقيادة هجوم الجانرز. تجلى هذا النقص في دقائق اللعب المضمونة مرة أخرى خلال الفوز بمباراة الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، حيث اقتصرت مشاركة جيوكيريس على 15 دقيقة فقط كبديل.

ويضيف الصحفي فابريزيو رومانو أن التكهنات المحيطة بالصفقة قد تتصاعد وتيرتها خلال الأسبوعين المقبلين، على الرغم من عدم وجود أي تواصل رسمي بين الناديين في الوقت الحالي.