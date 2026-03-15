خطأ محرج؟ مدرب توتنهام إيغور تودور يصبح أضحوكة الجميع - توتنهام يحقق فوزًا صغيرًا على ليفربول وويرتز

حتى قبل التعادل 1-1 مع الريدز، لم يظهر تودور مرة أخرى بمظهر جيد، وأصبح على الفور موضوعًا للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أظهرت لقطات تلفزيونية كيف أن تودور، قبل بدء المباراة، كان يبدو أنه يريد أن يرحب بزميله المدرب آرني سلوت، لكنه أخطأه بمدير فريقه ألان ديكسون، الذي اقترب منه من الخلف وحاول أن يمازحه بضربة على الكتف.

لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية. فقد بدا ديكسون، الذي هو أصلع مثل سلوت، مندهشاً عندما رأى تودور - وبدا الكرواتي أيضاً في حيرة من أمره. بعد ذلك، واصل تودور البحث عن سلوت حتى وجده أخيراً بالقرب من مقاعد البدلاء الخاصة بفريق ليفربول.

وكان مدرب توتنهام، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن (خمس مباريات، أربع هزائم، تعادل واحد)، قد تعرض لانتقادات خلال الأسبوع الماضي، لأنه وضع الحارس الأساسي غولييلمو فيكاريو على مقاعد البدلاء قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم استبدله بالحارس البديل أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة فقط واثنين من الأخطاء الفادحة.