قام المدرب رودي جارسيا باستبدال تيبو كورتوا في منتصف الشوط الثاني من قمة إسبانيا وبلجيكا بربع نهائي كأس العال بسبب مشاكل في الفخذ، لكن الحارس الأساسي لريال مدريد، البالغ من العمر 34 عامًا، صرح بأنه كان بإمكانه مواصلة اللعب.
"خطأ لا يُصدق من جارسيا" .. مفاجأة حول إصابة كورتوا وتبديله ضد إسبانيا!
ماذا حدث؟
قال كورتوا بعد خسارة بلجيكا 1-2 في لوس أنجلوس: «كنت أشعر بألم شديد في عضلة الفخذ الرباعية. لكن لم أواجه أي مشكلة في البقاء في المرمى – باستثناء الركلات الطويلة. في النهاية، قرر المدرب استبدالي. لا مشكلة في ذلك، لأن مصلحة الفريق تأتي قبل كل شيء».
في الدقيقة 66، احتاج كورتوا إلى العلاج للمرة الأولى. كما قام الطاقم الطبي بفحص فخذه خلال استراحة الشرب التي تلت ذلك بوقت قصير. لكن ذلك لم يحقق النتيجة المرجوة، حيث قام جارسيا باستبداله في الدقيقة 71.
غادر كورتوا الملعب وهو في حالة انفعال واضح. كان يكافح دموعه عندما أفسح المجال لبديله سين لامنس. وكان لهذا التبديل عواقب، إذ استقبل لامنس هدفًا من ميكيل مورينو حسمت به إسبانيا المقابلة وعبرت لنصف نهائي البطولة.
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ما مدى خطورة إصابة كورتوا؟ غارسيا يدافع عن استبداله
لم يضطر حارس مرمى مانشستر يونايتد لاميس إلى القيام بأي تدخل في البداية، لكن الوضع تغير في الدقيقة 88: سدد المدافع الإسباني باو كوبارسي الكرة من مسافة 23 متراً.
حاول لاميس التقاط الكرة التي لم تكن موجهة بدقة كبيرة، لكنه فشل في محاولته. ارتدت الكرة إلى الأمام، فكان ميكيل ميرينو في المكان المناسب ليحرز هدف الفوز.
في ضوء هذه الأحداث، يحتدم الجدل الآن في بلجيكا حول سبب استبعاد جارسيا للفائز المتعدد بدوري أبطال أوروبا في مباراته الدولية رقم 115، من أجل إشراك لامينس البالغ من العمر 24 عامًا على المسرح الكبير.
صحيح أنه خاض موسمًا قويًّا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المباراة ضد إسبانيا كانت ثالث مشاركة له فقط بقميص «الشياطين الحمر».
وقد وصفت قناة «RTL info» استبدال كورتوا بأنه «قنبلة». وانتقد موقع «Sporza» القرار قائلاً: «خطأ لا يُصدق من جارسيا».
لكن المدرب الذي تعرض للانتقاد دافع عن قراره وأكد أنه لا يندم عليه: «منذ بداية كأس العالم هذه، قررت ألا أشرك سوى اللاعبين الذين يتمتعون بلياقة بدنية بنسبة مائة بالمائة. وكان هذا ينطبق أيضًا على تيبو».
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