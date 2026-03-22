"خطأ فادح" - انتقادات شديدة لميكيل أرتيتا بسبب تشكيلته بعد خسارة أرسنال لنهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي

يستمر انتظار أرسنال الطويل للفوز بلقب ما بعد أمسية مخيبة للآمال في ويمبلي، لكن النقاشات التي أعقبت المباراة تركزت على الخيارات التكتيكية لميكيل أرتيتا. على الرغم من أن رايا هو الحارس الأساسي المعتمد في ملعب الإمارات، إلا أن أرتيتا اختار الإبقاء على كيبا، الذي شارك في كل جولة سابقة من البطولة هذا الموسم.

أثبت هذا القرار أنه نقطة تحول للأسباب الخاطئة. في الدقيقة 60، سمح تشتت تركيز لاعب تشيلسي السابق لأوريلي بافتتاح التسجيل. ضاعف نجم مانشستر سيتي الشاب رصيده بعد أربع دقائق فقط، تاركًا أرسنال أمام مهمة صعبة للغاية وممددًا فترة جفافه من الألقاب إلى ما بعد علامة الخمس سنوات.