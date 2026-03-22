"خطأ فادح" - انتقادات شديدة لميكيل أرتيتا بسبب تشكيلته بعد خسارة أرسنال لنهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي
مغامرة أرتيتا في اختيار التشكيلة تنقلب عليه
يستمر انتظار أرسنال الطويل للفوز بلقب ما بعد أمسية مخيبة للآمال في ويمبلي، لكن النقاشات التي أعقبت المباراة تركزت على الخيارات التكتيكية لميكيل أرتيتا. على الرغم من أن رايا هو الحارس الأساسي المعتمد في ملعب الإمارات، إلا أن أرتيتا اختار الإبقاء على كيبا، الذي شارك في كل جولة سابقة من البطولة هذا الموسم.
أثبت هذا القرار أنه نقطة تحول للأسباب الخاطئة. في الدقيقة 60، سمح تشتت تركيز لاعب تشيلسي السابق لأوريلي بافتتاح التسجيل. ضاعف نجم مانشستر سيتي الشاب رصيده بعد أربع دقائق فقط، تاركًا أرسنال أمام مهمة صعبة للغاية وممددًا فترة جفافه من الألقاب إلى ما بعد علامة الخمس سنوات.
اتُهم أرتيتا بارتكاب «خطأ فادح»
كان جيمي ريدناب لاذعًا في تقييمه للإدارة، ووصف قرار إبقاء رايا على مقاعد البدلاء بـ"الخطأ الفادح" خلال تحليله لما بعد المباراة. ورأى المحلل أنه ما كان ينبغي أبدًا أن تلعب العاطفة دورًا في مباراة بهذه الأهمية، لا سيما في ظل حاجة أرسنال الماسة إلى الفوز بلقب كبير.
وفي حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس"، قال ريدناب: "أعلم أن الناس سيقولون إن الأمر يتعلق بالعاطفة لأنه لعب في الجولات السابقة، لكن كيبا ليس بجودة رايا - ولهذا السبب هو الحارس الثاني. فلماذا في نهائي كبير، عندما تحاول تجاوز الخط، ولم تفز بلقب منذ فترة طويلة، تقرر إشراكه؟ عليك أن تتحمل مسؤولية ذلك؛ فهذا خطأ فادح. أنا لا أقول إنه حارس مرمى سيئ، لكنه ليس بجودة رايا، وقد أدى ذلك إلى نتائج عكسية كبيرة. يمكنك أن تقول إن [جيمس] ترافورد ليس الحارس الأول أيضًا، لكنه قام بثلاث تصديات رائعة، ثم لم يواجه أي اختبار يذكر".
ريتشاردز يشارك في التعبير عن المخاوف بشأن اختيار اللاعبين
وقد شاطره هذا الرأي زميله المحلل ميكا ريتشاردز، الذي أشار إلى أن الفارق الفني بين حارسي مرمى أرسنال كان كبيرًا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله في مباراة نهائية. وفي حين أن مانشستر سيتي أشرك أيضًا حارسًا احتياطيًا هو جيمس ترافورد، أشار ريتشاردز إلى أن الظروف كانت مختلفة نظرًا لعمق تشكيلة السيتي ومستوى أداء ترافورد نفسه في ذلك اليوم.
وأضاف ريتشاردز: "أعتقد أنك محق. عندما سألت عن الحراس في البداية، تم التعاقد مع ترافورد ليكون الحارس الأول، وكان جاهزاً - لكن دوناروما دخل سوق الانتقالات. الفارق بين رايا وكيبا كبير جداً، لذا في مباراة مهمة، تفكر: 'يجب أن تختار رايا'. انظر، يمكننا التحدث عن هذا الأمر بعد [المباراة]، لكننا في النهاية نتحدث عنه لأن [اختيار كيبا بدلاً من رايا] كلف أرسنال الخسارة".
يستمر جفاف أرسنال من الألقاب
تعد هذه الهزيمة بمثابة حبة مريرة يصعب على «المدفعجية» ابتلاعها، بعد أن كانوا يأملون في أن تكون نهائي كأس كاراباو نقطة انطلاق لإنهاء الموسم بنجاح. وبدلاً من ذلك، يتجه التركيز الآن إلى ما إذا كان إخلاص أرتيتا للاعبي التشكيلة الاحتياطية في مسابقات الكؤوس يعوق قدرة النادي على الفوز بها فعليًا.
مع احتفال مانشستر سيتي بلقب محلي آخر، يتعين على أرسنال الآن إعادة تنظيم صفوفه لما تبقى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، من المرجح أن تستمر التساؤلات المحيطة برفض أرتيتا إشراك أقوى تشكيلة له في النهائي، في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن أول لقب كبير له منذ عام 2020.
