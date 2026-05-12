ضع قضية نيجريرا على جانب، إن ثبت تورط برشلونة في شيء مشبوه، فيجب على النادي الكتالوني أن يخضع لأقصى درجات العقوبة، ولكن كل هذا الحديث ليس له علاقة بما حدث الموسم الجاري.

إليكم قائمة بأبرز الأزمات التي مر بها النادي خلال هذا الموسم الصفري، في الوقت الذي خرج فيه بيريز بـ"بطولة وهمية" بمحاولة استفزاز الخصوم والهجوم عليهم:

خلافات مستمرة بين تشابي ألونسو واللاعبين داخل الفريق، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام، ورحيله وهو لا يزال في بداية مشروعه.

وقوع الاختيار على ألفارو أربيلوا، مدرب ضعيف الشخصية، بلا أفكار واضحة، سمح بانتشار الفوضى داخل النادي.

استمرار الغموض حول ملف التجديد لفينيسيوس جونيور ومماطلة اللاعب وتلويح ممثليه بالعروض الضخمة الأخرى.

رحلات كيليان مبابي الشخصية في أوقات غير مناسبة، وعدم اهتمامه كثيًرًا بالظروف التي يعيشها ريال مدريد داخل أرض الملعب.





عدم وضوح الرؤية حول المدرب الجديد الذي سيخلف ألفارو أربيلوا، والعودة إلى ملفات الماضي بدراسة التعاقد مع جوزيه مورينيو بدلًا من الاستعانة بدماء جديدة.

مشاجرات في كل مكان بين لاعبي الفريق، فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، ألفارو كاريراس وأنطونيو روديجر، بالإضافة للعلاقة غير المستقرة بين مبابي وفينيسيوس وعدم تعاونهما على أرض الملعب.

العديد من المشاكل التي تواجه بيريز، وكان من الأولى التركيز عليها، ومحاولة بث روح الطمأنينة داخل النادي، بأن كل شيء سيصبح على ما يُرام، وأن الأمور يمكن السيطرة عليها.

نعم ربما تكون هناك بعض المبالغات الإعلامية وتضخيم للأمور، ولكن الصحف لا تتحدث عن أشياء غير موجودة، كرة القدم لعبة بلا مونتاج أمام الجميع، كل شيء يحدث على الهواء وأي متابع متوسط الذكاء يمكنه قراءة المشهد.