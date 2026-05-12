وسط حالة من الإحباط والتخبط داخل ريال مدريد، وسلسلة من النتائج المتواضعة، كان آخرها الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة بثنائية نظيفة، ليذهب لقب الدوري الإسباني رسميًا للغريم الكتالوني، كانت جماهير الميرينجي بحاجة إلى بعض التوضيحات.
لماذا يمر الفريق بموسم صفري آخر رغم الإنفاق في الصيف الماضي؟ هل كان التخلي عن تشابي ألونسو بمنتصف مشروعه هو القرار الصحيح؟ وماذا عن المستقبل وما سيحدث للرد على كل ما حدث؟
البعض توقع أن هذا ما سيركز عليه فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عندما قرر توجيه الدعوة للصحفيين لإجراء مؤتمره الصحفي العاجل الذي أقيم مساء الثلاثاء، لكنه فضح العقلية التي يُدار بها ريال مدريد في الوقت الحالي.
بيريز لم يتحدث بموضوعية أو تحليل منطقي للأمور والوضع المُخيف الذي يعيشه ريال مدريد، وقرر اللعب على مشاعر جماهير فريقه بالهجوم على بعض "الأهداف السهلة" والتلويح المستمر بقضية نيجريرا واتهام برشلونة بسرقته!