خضع نيمار لعملية جراحية في الركبة خلال فترة التوقف الدولية، حيث كشف مدرب سانتوس عن خطته الخاصة بالنجم البرازيلي استعدادًا لكأس العالم

وفي تصريح له عقب خسارة فريقه 2-0 أمام فلامنغو، أوضح كوكا الجدول المكثف الذي يتبعه نيمار. وقال المدرب، وفقًا لشبكة ESPN: "خضع لعملية جراحية في ركبته خلال فترة التوقف [الدولي]، لذا لم يتدرب وقضى أربعة أو خمسة أيام في التعافي من تلك العملية". "وقد عمل على بعض التمارين البدنية التي كان بحاجة إلى إتمامها. سيستعيد طاقته ليلعب المباريات الـ13 المتتالية المتبقية حتى العطلة التالية. لذا استغلينا هذا الوقت، مع الجهاز الفني وأخصائيي علم وظائف الأعضاء، لإعادة شحن طاقته وإعداده حتى منتصف العام".

تضمنت العملية العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، وهو علاج تجديدي يستخدم دم اللاعب نفسه لتسريع شفاء الإصابات الدقيقة وتقوية أنسجة المفاصل. يُنظر إلى هذا النهج الطبي الاستباقي على أنه حيوي للاعب الذي عانى من إصابات متكررة على مدار السنوات الثلاث الماضية. الهدف هو أن يتمكن نيمار من تحمل عبء العمل الثقيل الذي يشمل ثماني جولات في الدوري البرازيلي ومباراتين في كأس البرازيل، مع الحفاظ على المستوى البدني المطلوب لجذب انتباه كارلو أنشيلوتي لاختياره للمنتخب الوطني.