Getty Images Sport
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خسر برباعية ضد كوفنتري.. ماتياس يايسله يقدم اعتذاره لجماهير نيوكاسل ويؤكد: لم يكن الأداء الأسوأ لنا!
انهيار مُذلّ يدفع إلى اعتذار صادق
قدّم المدرب اعتذاراً دون قيد أو شرط إلى الجماهير التي سافرت لمؤازرة الفريق بعد أن شاهد فريقه ينهار خارج أرضه. وجاءت الخسارة المذلّة صورة مكرّرة للانهيار الذي سبق توقف المسابقات الدولية، إذ تلقّى الفريق هزيمة مماثلة في مرماه خلال مواجهته أمام ليدز يونايتد خارج ملعبه. كما أن تلك السلسلة العصيبة تمثّل المرة الأولى التي يستقبل فيها الفريق أربعة أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين خارج أرضه في دوري الدرجة الأولى منذ ديسمبر 2012.
- Getty Images Sport
«لم تكن أسوأ مباراة»
وعلى الرغم من السيطرة على الكرة وتسديد 19 كرة في المجموع، أقرّ المدرب بأن السيطرة الميدانية لم تكن ذات قيمة كبيرة في ظل تبديد لاعبيه للفرص في منطقتي الجزاء.
وبعد أن سلّط الضوء على عدم قدرة فريقه على استغلال اللحظات الحاسمة وما كلّفه ذلك، قدّم يايسله اعتذاره الصادق للجماهير التي حضرت المباراة، وقال لـBBC Sport: "الأمر صعب. هذه هي العقوبة في هذا الدوري. تحكّمنا في فترات كثيرة لكن ذلك ليس كافيًا.
"المباريات تُحسم في منطقتي الجزاء، ولم نكن حاسمين في المنطقتين. هذا شيء علينا أن نتعلّمه بسرعة. كانت الأريحية موجودة. لدينا فريق شاب لكن ذلك لا ينبغي أن يكون عذرًا. كانت مباراة صعبة بشكل عام. آمل أن يحصل اللاعبون المصابون على وقت أكبر في الملعب ودقائق أكثر.
"اليوم، إذا نظرت إلى الصورة الكاملة، لم تكن أسوأ مباراة. لكنني أعتذر للجماهير لأنها كانت تستحق نتيجة مختلفة."
إحصائيات مثيرة للقلق تسلط الضوء على أزمة دفاعية
الانهيار الشامل أمام رجال فرانك لامبارد لم يفعل سوى كشف المشاكل البنيوية الحادة التي تعاني منها الخطوط الخلفية لنيوكاسل يونايتد هذا الموسم. فبعد استقبال 13 هدفًا في أول ست مباريات له بالدوري، أصبح سجله الدفاعي الأسوأ في المسابقة بالتساوي مع تشيلسي وبورنموث. كما أن حصيلة الأهداف المتوقعة ضده (xGA) البالغة 10.48 هي ثالث أسوأ حصيلة في دوري الأضواء بالتساوي، إذ واجه نيوكاسل المنهك بالفعل 106 تسديدات على الهدف.
- IPS
جدول اختبارات ينتظر الفريق المتعثر
سلسلة مباريات مرعبة تنتظر نيوكاسل الذي يستعد لاستضافة أستون فيلا على ملعب سانت جيمس بارك في نهاية هذا الأسبوع. ويحتاج لاعبو يايسله بشكل ماس إلى انتفاضة فورية للبناء على حصيلة متواضعة بلغت ثماني نقاط من ست مباريات، قبل أن يصبح جدول المباريات بلا رحمة. فمهمة صعبة خارج الديار في مواجهة كريستال بالاس تأتي سريعًا بعد ذلك، إلى جانب مواجهتين متتاليتين أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.
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