خسارة برباعية وركلة جزاء غير محتسبة ومشادة وطرد.. ماذا قدم حمزة عبد الكريم في ليلة سقوط شباب برشلونة أمام بيتيس في نهائي الكأس؟!

تجرع فريق برشلونة للشباب مرارة الهزيمة في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا تحت 19 عامًا بعد سقوطه أمام فريق ريال بيتيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة شهدت الكثير من التقلبات الدرامية والقرارات التحكيمية التي أثارت الجدل.
ورغم النتيجة القاسية التي انتهت بها المباراة إلا أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم قدم أداء لافتًا أكد من خلاله جدارته بارتداء قميص النادي الكتالوني وكان العنصر الأكثر خطورة وإزعاجًا لدفاعات الفريق الأندلسي طوال دقائق اللقاء التي اتسمت بالندية والتوتر في آن واحد.