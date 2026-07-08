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علي سمير

كاراجر كان على حق؟ صلاح ينتفض لنفسه فقط وأسطورة الأرجنتين دافع عن حق مصر بينما اختار نجمها "الصمت"!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
مقال رأي
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
مصر
كأس العالم
حسام حسن
ليفربول

خروج غريب لمصر من كأس العالم 2026

لسنا هنا من أجل إثارة الجدل، لأننا شاهدنا الكثير منه على مدار الساعات الماضية، وسط حالة من التصديق وعدم استيعاب لما حدث في مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم.

البعض أراد الفراعنة أن ينهوا المباراة بأقل خسائر، هزيمة مع شرف المحاولة وتفادي للنتائج الثقيلة، لتكون المفاجأة المدوية هي إحراج ليونيل ميسي ورفاقه حتى آخر لحظة، وسط شبهات حول تحيز تحكيمي لممثل أمريكا الجنوبية.

مصر كانت متقدمة بهدفين نظيفين سجلهما ياسر إبراهيم ومصطفىى زيكو، قبل أن تأتي الدقيقة 79 وهنا تغير كل شيء ..الأرجنتين قلبت الطاولة في تلك اللحظة المشؤومة بثلاثية أحرزها كريستيان روميرو وميسي وإنزو فيرنانديز.

هنا تغير كل شيء .. تحول الإنجاز التاريخي إلى كابوس مكتمل الأركان، الجميع متوتر ومرتبك، الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يغلي غضبًا وإحباطًا.. والجماهير تعيش واحدة من أصعب لحظات حياتها.

بغض النظر عن النتيجة، كانت هناك بعض اللقطات التحكيمية المستفزة من الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي بدا وكأنه قرر الكيل بمكيالين، ألغى هدفًا لمصطفى زيكو من خطأ مثير للجدل، ولم يلغي هدف الأرجنتين الثالث لنفس السبب، مع وجود شبهة أحقية محمد صلاح في ركلات جزاء من نفس اللعبة.

وبخلاف هذا المشهد، حدثت بعض المواقف الأخرى التي أثارت الشكوك حول نوايا الحكم، باحتساب لقطات صغيرة في صالح الأرجنتين لتغيير مسار المباراة، وتجاهل أخطاء منتخب التانجو المماثلة، ليخرج الفريق دون أي إنذارات!

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    حسام حسن فعل ما لديه .. ولكن أين محمد صلاح؟

    مدرب منتخب مصر تصدر المشهد داخل وخارج الملعب، حاول التعبير عن غضبه بشكل تلقائي وعفوي، وكأنه يخبر الحكم بأن العالم كله يشاهد ما يحدث من لقطات مثيرة للشكوك والريبة.

    الأمر لم يتوقف على الاعتراض في الملعب وحركة "X" التي قام بها خلال اللقاء، ليرد عليه الحكم ببطاقة صفراء، وإبراهيم حسن من خلفه محاولًا تماسك أعصابه.

    صلاح ظهر على فترات من أجل الحديث مع الحكم، ولا يمكن لومه، خاصة وأنه حاول تهدئة العميد في بعض الفترات التي كان من الممكن أن يُطرد فيها، خاصة وأن الحكم بدا وكأنه يبحث عن أي خطأ لاستغلاله.

    ولكن ماذا عن ما حدث بعد المباراة؟ حسام حسن خرج بمؤتمر صحفي تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وخرج لانتقاد الحكم بشكل علني "كما يجب أن يكون".

    العميد قال:"لقد لعبنا بشكل أفضل من حامل اللقب وبطل العالم، أفضل في كل شيء، لكن النتيجة تأثرت بعوامل داخلية في الملعب وأخرى خارجية، ربما أرادوا أن يظل ميسي في البطولة".

    وعلى الجانب الآخر، قالت شبكة "بي إن سبورتس" إن صلاح اجتمع مع لاعبي المنتخب وحرص على توجيه الشكر لهم، مؤكدًا أن ما حدث سيكون بداية لشيء عظيم قادم.

    هذا كل شيء ! لم يخرج من أجل تأدية دوره كقائد وانتقاد الحكم حتى ولو بطريقة أخف من حسام حسن، وهذا أبسط ما يمكنه فعله، على الأقل لتهدئة الجماهير ومحاولة معاقبة فرانسوا ليتكسير "إن أخطأ".

    صاحب الـ34 سنة لعب دور القائد الصامت مرة أخرى، نعم نعرف أن أي تصريحات لن تغير من نتيجة المباراة، ولكن لفت النظر تجاه الظلم "الذي اعترض عليه بنفسه على أرض الملعب" كان أمرًا واجبًا.

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    صلاح يتحدث في هذه الحالة فقط

    ما حدث بعد مباراة الأرجنتين وبعض المناسبات الأخرى، يؤكد أن صلاح لا يتحدث وينتفض إلا عندما يكون الأمر يخصه فقط وليس في أوقات تعثر فريقه أو تعرضه للظلم، وكأنه يتبع سياسة دبلوماسية معينة يتم تفعيلها وإيقاف استخدامها في أوقات محددة.

    النجم المصري سبق أن استعان بالجماهير المصرية خلال أزمة في كأس العالم 2018، والحديث عن محاولات البعض من أجل استغلاله، وفعل نفس الأمر مع ليفربول خلال مفاوضات تجديد عقده مع الريدز، وقال نصًا:"إنه يميل للرحيل أكثر من البقاء" للضغط على ناديه في مفاوضات التوقيع على عقد جديد.

    عندما يحدث أي هجوم ضده سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يخرج هو أو وكيله رامي عباس عبر منصة "إكس" أو أي وسيلة أخرى للحديث والتعبير عن الامتعاض وبالمناسبة هو حق مشروع له لا يمكن انتقاده عليه.

    ولكن المشكلة، هي أن صلاح لا يتحدث بنفس القدر عندما يمر فريقه بأزمة طاحنة سواء على النتائج أو الأمور الأخرى، لم نراه يصرح علنًا في كوارث ليفربول الموسم الماضي، ولم ينتفض عندما خرجت مصر من دور الـ16 لكأس العالم وسط شكوك حول فضيحة تحكيمية.

    هل يؤمن صلاح بأن قرارات الحكم كانت صحيحة، لذلك لم يكن من المنطقي بالنسبة له الاعتراض؟ إذن لماذا اعترض عليه في أرض الملعب؟

    هذا الموقف يتركنا أمام بعض التساؤلات، هل يخاف صلاح على صورته بانتقاد الحكم علنًا؟ ماذا يخشى؟ العديد من قادة المنتخبات والفرق فعلوا ذلك ولم يتأثر أحدهم بأي شيء.

  • GFX Jamie Carragher Mohamed SalahGetty/GOAL

    جيمي كاراجر كان على حق

    الموسم الماضي "2025/2026" كان الأسوأ لصلاح مع ليفربول، وعندما شعر أن أرني سلوت يضطهده، انتفض بعد التعادل مع ليدز يونايتد 3/3، وخرج ليقول إن أحدهم "يحاول رميه أمام الأتوبيس".

    جيمي كاراجر كان أبرز من ظلموا صلاح وتحاملوا عليه، ولكن صمت الدولي المصري وسط أزمات ليفربول، جعل أسطورة الريدز ينتقده وهو على حق في هذه الجزئية فقط.

    مدافع ليفربول السابق قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الموسم الماضي:"صلاح لا يتحدث فقط إلا عندما يحصل على رجل المباراة أو تكون هناك مفاوضات لتجديد عقده".

    قادة أغلب المنتخبات المشاركة في المونديال، لو تعرضت فرقهم لنفس ما حدث مع مصر أمس، لخرجوا لجميع الشبكات والصحف العالمية والتعبير عن غضبهم، ولكن صلاح اختار السكوت "مرة أخرى".

    تخيل أن نجم الأرجنتين السابق كلاوديو لوبيز، لم يشعر بالخوف من غضب أبناء بلاده، ودافع عن حق مصر في إلغاء الهدف الثالث.


    وقال لشبكة "بي إن سبورتس":"صلاح كان يستحق مخالفة، رغم أن الكرة كانت خلفه قليلًا، تقنية الفيديو المساعد تتأخر في اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة".

    حتى الصحف العالمية والعديد من الشبكات والمواقع والأساطير المعروفين، كلهم انتقدوا ما حدث.. وأما صلاح؟ لا شيء حتى الآن.

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