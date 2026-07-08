كاراجر كان على حق؟ صلاح ينتفض لنفسه فقط وأسطورة الأرجنتين دافع عن حق مصر بينما اختار نجمها "الصمت"!

لسنا هنا من أجل إثارة الجدل، لأننا شاهدنا الكثير منه على مدار الساعات الماضية، وسط حالة من التصديق وعدم استيعاب لما حدث في مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم.

البعض أراد الفراعنة أن ينهوا المباراة بأقل خسائر، هزيمة مع شرف المحاولة وتفادي للنتائج الثقيلة، لتكون المفاجأة المدوية هي إحراج ليونيل ميسي ورفاقه حتى آخر لحظة، وسط شبهات حول تحيز تحكيمي لممثل أمريكا الجنوبية.

مصر كانت متقدمة بهدفين نظيفين سجلهما ياسر إبراهيم ومصطفىى زيكو، قبل أن تأتي الدقيقة 79 وهنا تغير كل شيء ..الأرجنتين قلبت الطاولة في تلك اللحظة المشؤومة بثلاثية أحرزها كريستيان روميرو وميسي وإنزو فيرنانديز.

هنا تغير كل شيء .. تحول الإنجاز التاريخي إلى كابوس مكتمل الأركان، الجميع متوتر ومرتبك، الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يغلي غضبًا وإحباطًا.. والجماهير تعيش واحدة من أصعب لحظات حياتها.

بغض النظر عن النتيجة، كانت هناك بعض اللقطات التحكيمية المستفزة من الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي بدا وكأنه قرر الكيل بمكيالين، ألغى هدفًا لمصطفى زيكو من خطأ مثير للجدل، ولم يلغي هدف الأرجنتين الثالث لنفس السبب، مع وجود شبهة أحقية محمد صلاح في ركلات جزاء من نفس اللعبة.

وبخلاف هذا المشهد، حدثت بعض المواقف الأخرى التي أثارت الشكوك حول نوايا الحكم، باحتساب لقطات صغيرة في صالح الأرجنتين لتغيير مسار المباراة، وتجاهل أخطاء منتخب التانجو المماثلة، ليخرج الفريق دون أي إنذارات!