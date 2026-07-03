البرتغال وكرواتيا | روبرتو مارتينيز يقدم فريقه كـ "وجبة سهلة" لإسبانيا و"احتفالات بلا فائدة" تدفع البعض نحو العلاج النفسي

قبل بداية هذه البطولة، ظهرت محاولات للسخرية من المنتخب الكرواتي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استمرار رؤيتنا لنفس الوجوه في كل مسابقة كبرى سواء يورو أو كأس عالم.

لوكا مودريتش، إيفان بيريشيتش وماتيو كوفاتشيتش وأندريه كراماريتش وغيرهم، وسط اتهامات برفض تام من المدرب زلاتكو داليتش بتجديد الصفوف وضخ أي دماء جديدة.

كتيبة داليتش لم تقدم الكثير في دور المجموعات من المونديال، خسرت من إنجلترا وفازت على بنما وغانا، لا يوجد أي شيء استثنائي، ليتوقع الجميع أن تخرج بهدوء ضد البرتغال، ولكن ما حدث اليوم جاء عكس التيار تمامًا.

الفريق لعب المباراة الأفضل له على الإطلاق في النسخة الحالية من كأس العالم، وفي سيناريو آخر ودرجة أكبر من التوفيق والحظ، لتفوق الفريق وصعد لمواجهة إسبانيا في المرحلة القادمة.

كرواتيا قاتلت حتى آخر لحظة، وكأن هذه المجموعة التي يقودها مودريتش، أرادت البقاء على قيد الحياة في المحافل الكبرى لأطول فترة ممكنة، ولكن في الحقيقة، هم كانوا يقدمون لنا المشهد الأخير في مسيرتهم المونديالية، وسط حرص تام أن يأتي الخروج بشرف وقتال.

المنتخب البرتغالي لم يكن في أفضل حالاته اليوم، بسبب بعض مشاكله، وأيضًا لإجادة كرواتيا وشراستها الهجومية، ورفضها للاستسلام حتى آخر لحظة من المباراة، حيث سجلت هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل.