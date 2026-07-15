إبراهيموفيتش بعد خروج فرنسا من كأس العالم: اليوم انتصرت كرة القدم!

اتسمت مسيرة إسبانيا نحو النهائي بالعودة إلى مبادئ الاحتفاظ بالكرة والضغط العالي. وفي المباراة ضد فرنسا، ظهرت هذه العناصر بوضوح تام، حيث سيطر المنتخب الإسباني على الكرة وأجبر «البلوز» على ارتكاب أخطاء غير معتادة. في المقابل، عانت فرنسا، بقيادة نجومها البارزين، في إيجاد حلول لمواجهة التمريرات المتناغمة والحركة السريعة لرجال لويس دي لا فوينتي.
وواصل إبراهيموفيتش حديثه:""لقد سيطروا على المباراة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. كانوا مفعمين بالحيوية وعازمين على الفوز. قطعوا تلك الأمتار الإضافية. في كل صراع دخلوا فيه، كانوا عازمين على الفوز به".
وتابع:"في حالة الهجوم، كانوا واثقين من أنفسهم. أخذوا زمام المبادرة. كان من الواضح أن كل تمريرة يقومون بها تعبر عن رغبتهم في الفوز والعكس تمامًا عندما يتعلق الأمر بفرنسا".