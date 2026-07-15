إبراهيموفيتش بعد خروج فرنسا من كأس العالم: اليوم انتصرت كرة القدم!

أشاد زلاتان إبراهيموفيتش بلاعب خط وسط مانشستر سيتي «الرائع» رودري، بعد أن ضمنت إسبانيا مكانها في نهائي كأس العالم بفوزها الحاسم على فرنسا.

وأشار المهاجم السويدي الأسطوري إلى أن «كرة القدم هي التي انتصرت»، بعد أن شاهد أسلوب إسبانيا السلس يتفوق على منتخب فرنسا الذي قدم أداءً مخيباً للآمال.