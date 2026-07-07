وسط التكهنات حول اعتزاله .. رسالة خاصة من رئيس الوزراء البرتغالي لرونالدو!





وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، استعرض المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد مسيرته الدولية وإمكانية اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغال، وأصر على أنه سيأخذ بعض الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال رونالدو: "أشعر بالحزن لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة، نعم، كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن سيكون لدي الآن الوقت للتفكير وقضاء الوقت مع عائلتي. لن أتخذ أي قرارات متسرعة".

وأضاف:"أنا لا أقرر أي شيء في خضم لحظة الانفعال. والآن، ليس من المهم ما إذا كنت سأستمر [في اللعب] أم لا. غدًا سأستيقظ كما استيقظت اليوم: بضمير مرتاح.

"23 وتابع:"عامًا في المنتخب الوطني وفزت بثلاثة ألقاب. قبل كريستيانو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي شيء. كان لقب بطولة أوروبا هو الأهم. بالنسبة لي، عام 2016 له نفس أهمية كأس العالم، بصراحة.



