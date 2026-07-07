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علي سمير

وسط التكهنات حول اعتزاله .. رسالة خاصة من رئيس الوزراء البرتغالي لرونالدو!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
البرتغال ضد إسبانيا
إسبانيا
كأس العالم
النصر

المونديال الأخير لنجم النصر

خرج لويس مونتينيجرو، رئيس الوزراء البرتغالي، من أجل توجيه التحية إلى كريستيانو رونالدو بعد الخروج من كأس العالم 2026.

البرتغال ودعت المونديال أمس، الإثنين من دور الـ16، بعد خسارتها أمام إسبانيا بهدف دون رد سجله ميكيل ميرينو، ليتبدد حلم رونالدو في تحقيق المونديال.


  • ماذا قال رئيس الوزراء البرتغالي؟

    موقع "فوت ميركاتو" نشر رسالة وجهها مونتينيجرو من أجل تكريم رونالدو، مشيدًا بتأثيره الكبير على كرة القدم البرتغالية بشكل عام.

    وقال إن رونالدو سيظل أعظم مرجع للبرتغال، بعد كل الإنجازات التي حققها على مدار مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن وداع كأس العالم وعدم الفوز به لن يؤثرر على قيمته.


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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حديث رونالدو بعد الخروج


    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، استعرض المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد مسيرته الدولية وإمكانية اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغال، وأصر على أنه سيأخذ بعض الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي.

    وقال رونالدو: "أشعر بالحزن لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة، نعم، كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن سيكون لدي الآن الوقت للتفكير وقضاء الوقت مع عائلتي. لن أتخذ أي قرارات متسرعة".

    وأضاف:"أنا لا أقرر أي شيء في خضم لحظة الانفعال. والآن، ليس من المهم ما إذا كنت سأستمر [في اللعب] أم لا. غدًا سأستيقظ كما استيقظت اليوم: بضمير مرتاح.

    "23 وتابع:"عامًا في المنتخب الوطني وفزت بثلاثة ألقاب. قبل كريستيانو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي شيء. كان لقب بطولة أوروبا هو الأهم. بالنسبة لي، عام 2016 له نفس أهمية كأس العالم، بصراحة.


  • رقم قياسي غير مرغوب فيه

    على الرغم من مسيرته الدولية الأسطورية التي تضمنت تسجيل 11 هدفًا في ست نسخ من كأس العالم، ظلت إحصائيات المهاجم في مرحلة خروج المغلوب موضوعًا رئيسيًّا للنقاش بين المحللين.

    وفي مشاركته الأخيرة، لعب المباراة كاملةً لمدة 90 دقيقة وسدد ثلاث تسديدات، لكنه فشل في التغلب على الحارس الإسباني أوناي سيمون الذي كان في أفضل حالاته.

    وبهذه النتيجة، عادل الرقم القياسي للبطولة المتمثل في ثماني هزائم في مسيرته، والذي يتقاسمه مع ماثيو ليكي وسون هيونج-مين.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    عصر جديد ينتظر البرتغال

    يواجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني فترة انتقالية مهمة عقب قرار المدرب الاستقالة بعد الخروج من دور الـ16، ويتعين على الاتحاد الآن تعيين خليفة له لإعادة بناء الفريق استعدادًا لدورة التصفيات الأوروبية المقبلة.

    وبما أن رونالدو سيبلغ 43 عامًا بحلول موعد بطولة يورو 2028، فإن التركيز الأساسي يتجه نحو تجديد الفريق وترسيخ جيل جديد من القادة في الثلث الأخير من الملعب.