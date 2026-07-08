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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

أشار بأصابع الاتهام نحو هذا اللاعب .. مدرب النصر السابق يدافع عن "كبش الفداء" رونالدو بعد وداع كأس العالم

كريستيانو رونالدو
البرتغال
كأس العالم
إسبانيا
النصر
دوري روشن السعودي
لويس كاسترو

النجم البرتغالي تعرض لانتقادات عنيفة

انتهى رسمياً حلم كريستيانو رونالدو بالفوز بكأس العالم عقب الهزيمة المؤلمة أمام إسبانيا في مدينة دالاس الأمريكية.

وبينما غادر المهاجم المخضرم الملعب وهو يذرف الدموع، سارع مدربه السابق في النادي إلى الدفاع عن صاحب الـ 41 عاماً في مواجهة الانتقادات المتزايدة التي أحاطت بأدائه في هذه البطولة الأخيرة.

  • لا مجال لإلقاء اللوم على أفراد معينين

    أصر لويس كاسترو، المدرب السابق لفريق النصر الذي عمل عن كثب مع رونالدو خلال موسمه الثاني في السعودية، على أن المهاجم الأسطوري لا ينبغي أن يكون كبش فداء لخروج البرتغال من البطولة. وفي أعقاب الخسارة بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا في دور الـ16، أكد كاسترو أن التركيز يجب أن يظل منصبًا على الفشل الجماعي للفريق بدلًا من التدقيق في الأداء الفردي للقائد.

    وفي حديثه إلى صحيفة «الرياضية» السعودية، قال كاسترو رداً على سؤال حول أداء رونالدو: «أنا لا أقيم اللاعبين بشكل فردي، فقيمة الفريق تكمن في المجموعة ككل. البرتغال هي التي خسرت، وليس لاعباً معيناً».

    ويأتي هذا الدفاع في وقت كان فيه اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً يواجه انتقادات شديدة، حيث رأى البعض أن وجوده أعاق أداء فريق روبرتو مارتينيز.

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    التفاصيل الدفاعية هي العامل الحاسم

    ومع ذلك، وعلى الرغم من دفاعه عن أداء رونالدو، أشار كاسترو إلى خطأ فردي تسبب في هدف الفوز الذي سجلته إسبانيا في الوقت المحتسب بدل الضائع. وسلط الضوء على انخفاض مؤقت في تركيز روبن دياش، مما سمح في النهاية لميكيل ميرينو بتسجيل الهدف.

    وأوضح كاسترو: «بينما كانت البرتغال تستعد للوقت الإضافي، كانت إسبانيا لا تزال تبحث عن هدف الفوز في الوقت الأصلي، ولذلك زادت من عدد لاعبيها في الهجوم». «وفي إحدى هذه المحاولات، غادر أحد مدافعي البرتغال المركزيين موقعه، مما فتح مساحة أمام لاعب إسباني تمكن، دون رقابة، من اختراق خط الدفاع وتسجيل هدف الفوز».

  • رونالدو والرقصة الأخيرة

    ورغم أن كاسترو سارع إلى الدفاع عن شخصية القائد، فإن الأرقام التي تخلد «رقصة رونالدو الأخيرة» تروي قصة أكثر صعوبة. فقد تمكن المهاجم الأسطوري من تسجيل ثلاثة أهداف خلال البطولة، لكن تراجع لياقته البدنية كان واضحًا في اللعب المفتوح، حيث أصبح رونالدو المهاجم الوحيد الذي لعب أكثر من 500 دقيقة خلال نسختَي كأس العالم الأخيرتين دون أن ينجح في مراوغة أي لاعب منافس.

    ومع ذلك، ظل رونالدو متحديًا في مواجهة خروجه العاطفي. وفي معرض حديثه عن مسيرته، قال: «أشعر بالحزن لخروجي من كأس العالم بهذه الطريقة. لقد بذلت كل ما في وسعي. فعلتُ ما لدي. نعم، كانت هذه آخر بطولة كأس عالم لي، لكن سيكون لدي الآن الوقت للتفكير وقضاء الوقت مع عائلتي... قبل كريستيانو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي لقب. كانت بطولة اليورو هي الأهم. بالنسبة لي، فإن ما حدث في عام 2016 له نفس أهمية كأس العالم، بصراحة."


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  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    التنبؤ بالفائزين بالبطولة

    وبالنظر إلى المستقبل، أقر المدرب الحالي لفريق جريميو بأن البرتغال لا تزال حالياً على بعد خطوة واحدة من النخبة العالمية. وقال كاسترو: «هناك فرق أقوى في الوقت الحالي. الأرجنتين في القمة، تليها إنجلترا وفرنسا مباشرةً».

    وعندما طُلب منه توقع الفريق الذي سيرفع كأس العالم 2026، لم يكشف عن توقعاته، لكنه حصر الفائز المحتمل بين فريقين من العمالقة، مشيرًا إلى أن اللقب سيذهب على الأرجح إما إلى فرنسا أو الأرجنتين.