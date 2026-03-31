إسبوسيتو مات واقفًا وإيطاليا خارج كأس العالم .. باستوني ذبح بلاده لينهي "صفقة برشلونة" وابحثوا عن المذنب الحقيقي وراء نكسة البوسنة!

هناك بعض الفرق والمنتخبات التي تتفنن في تعذيب جماهيرها، لا مجال للراحة وإنهاء الأمور مبكرًا، الشقاء هو العنوان الرئيسي لكل المعارك الهامة، وهنا نتحدث عن المنتخب الإيطالي.

نعم العقدت تأكدت وترسخت .. إيطاليا رسميًا خارج كأس العالم 2026، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، عقب التعادل 1//1 في الوقتين الأصلي والإضافي، بهدف من مويس كين وهاريس تاباكوفيتش.

تخيل أن إيطاليا احتاجت إلى لعب مباراتين في الملحق أمام أيرلندا الشمالية والبوسنة، للصعود إلى المونديال الذي يضم 48 منتخبًا، بل مر الفريق بـ45 دقيقة من الجحيم في الشوط الثاني، ثم نصف ساعة، وفشل في النهاية في التأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

ما فعله جورجينيو بإهدار ركلتي جزاء أمام سويسرا ذهابًا وإيابًا في 2021 قبل مونديال قطر، تكرر من جديد، وكأن الحزن كُتب على الجماهير الإيطالية مع اختلاف الشخصيات!

فريق جينارو جاتوزو لم يفعلها أمام رجال "إيتش" حيث تنتهي أسماء أغلب اللاعبين من البوسنة بتلك الحروف، في ليلة ما كان يجب أن يتواجد فيها الأزوري من الأساس، لأن الملحق لا يليق بإيطاليا، والخروج بهذه الطريقة هو خير دليل على ما وصلت له الأمور.



