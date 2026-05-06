Christian Guinin و علي سمير

ضربة قوية لإسبانيا .. وداع أتلتيكو مدريد لدوري أبطال أوروبا يمنح أي من هؤلاء مقعد إضافي بالبطولة

آرسنال ضد أتلتيكو مدريد

رايو فاييكانو يتحمل وحده المسؤولية

تسبب خروج أتلتيكو مدريد من الدور نصف النهائي، في فتح الباب أمام الدوري الألماني من أجل الحصول على مقعد خامس في دوري أبطال أوروبا.

بعد هزيمة أتلتيكو 0-1 أمام آرسنال مساء الثلاثاء، أصبح رايو فاييكانو— الذي سيخوض مباراة نصف النهائي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس — النادي الإسباني الوحيد المتبقي في المسابقات الأوروبية، مما يفتح الباب أمام مقعد إضافي للبوندسليجا.

    تتخلف ألمانيا حالياً عن إسبانيا بفارق 0.567 نقطة في تصنيف معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يمتد لخمس سنوات. وتكسب الاتحادات نقاطاً من خلال الانتصارات والتعادلات والتأهل إلى الدور التالي، ثم تُقسَّم هذه النقاط على العدد الإجمالي لأندية كل اتحاد المشاركة في المسابقات الأوروبية الثلاث. وتشارك ألمانيا بسبعة أندية، في حين تشارك إسبانيا بثمانية أندية.

    وبالتالي، فإن كل نقطة يكتسبها نادٍ ألماني لها وزن أكبر من نقطة يكتسبها نادٍ إسباني: ترتفع ألمانيا 0.142 مرتبة في الترتيب لكل نقطة، بينما ترتفع إسبانيا 0.125 مرتبة فقط.

    الصيغة الأساسية بسيطة: الفوز في أي مسابقة أوروبية يمنح نقطتين، والتعادل يمنح نقطة واحدة. كما تحصل الأندية على 1.5 نقطة للوصول إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا، ونقطة واحدة في الدوري الأوروبي، و0.5 نقطة في دوري المؤتمرات.

  • الفرق المستفيدة

    يمكن لألمانيا أن تضمن مقعدها الخامس في دوري أبطال أوروبا إذا تأهل كل من بايرن ميونخ (الذي يتعين عليه أولاً التغلب على باريس سان جيرمان للوصول إلى النهائي) وفرايبورغج(الذي يواجه سبورتينج براغا) إلى نهائياتهما، في حين يُقصى رايو فاييكانو على يد راسينج ستراسبورج.

    وحتى لو خرج الفريقان الألمانيان من البطولة، فإن المركز الخامس سيظل في متناول اليد. فإذا فاز كل من بايرن وفرايبورج في مباريات الإياب بفارق هدف واحد، ثم خسرا بركلات الترجيح، ستحصل ألمانيا على أربع نقاط وتقلص الفارق مع إسبانيا إلى 0.571. وإذا فشل رايو فاييكانو أيضًا في دوري المؤتمرات، فسيتم تأكيد المقعد الإضافي.

    في هذه الحالة، سيستفيد كل من آر بي لايبزيج وباير ليفركوزن وشتوتجارت وهوفنهايم. يتنافس الأربعة جميعًا في الجولتين الأخيرتين من الدوري الألماني على المركزين اللذين يأتيان بعد بايرن ميونخ وبايرن دورتموند. إذا كان المركز الخامس كافيًا، فسيضمن اثنان على الأقل من هذه الأندية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

