Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
تعاطفًا مع خروج الهلال؟ أنباء سارة لأندية دوري روشن بعد زيادة المقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة

القرار تزامن مع وداع الزعيم للبطولة

أكد بدر بالعبيد المختص بكرة القدم الآسيوية، أنه من المتوقع زيادة عدد الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم القادم.

بالعبيد تحدث عبر برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف، وتطرق إلى النظام الجديد للمسابقة بموسم 2026/2027، مشيرًا إلى بعض التغييرات الأخرى.

  • ماذا قال بالعبيد؟

    تصريحاته جاءت كالتالي:"ستكون هناك زيادة في عدد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، باعتبار أنها أحد أعلى الدول تصنيفًا على مستوى القارة، ولكن الآلية سيتم تحديدها في الاجتماع القادم يوم 24 أبريل".

    وعن عدد المقاعد التي ستزيد:"في الوقت الحالي لم يتم تحديد عدد المقاعد بالضبط، نعم هناك زيادة، ولكن لا توجد لدي أي معلومة بالضبط عن هذا الأمر".

    وعندما سأله الشنيف عن وجود 4 أندية من دوري روشن في النخبة الموسم القادم أجاب:"نعم على أقل تقدير".


    تزامن النظام الجديد مع خروج الهلال

    وعن صدور الآلية الجديدة بنفس توقيت خروج الهلال من دور الـ16 من البطولة أمام السد القطري:"البعض يربط بين الأمرين بحجة تعاطف الاتحاد الآسيوي مع الهلال، وهذا أمر غير صحيح، الموضوع كان قيد الدراسة لمدة 4 أشهر ونصف".

    وأضاف:"الأمر بدأ في الاجتماع الذي عقد في يناير 2026، ثم تم استكمال الإجراءات النظامية فيما بعد، لذلك لا يوجد مبرر لربط التغييرات بخروج الهلال".


  • الآلية الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة

    من المقرر أن تزيد الفرق المشاركة في البطولة إلى 32 فريقًا بعدما كانت 24، مما يعني أن هناك 8 مقاعد أخرى "4 بمنطقة الغرب و4 في الشرق.

    وهو ما سينتج عنه زيادة الأندية السعودية المشاركة في البطولة، ومن غير الواضح حتى الآن وفقًا لما ذكره بالعبيد المقاعد الإضافية التي ستحصل عليها فرق دوري روشن، ولكن على الأرجح سيدخل 4 فرق النسخة القادمة من المسابقة.


    نتائج الفرق السعودية في النخبة هذا الموسم

    الهلال خرج أمام السد القطري في دور الـ16 عن طريق ركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي، مما تسبب في غضب عارم وضجة ومطالب بإقالة المدرب سيموني إنزاجي.

    وأما الاتحاد فقد عبر نظيره الوحدة الإماراتي في نفس الدور بهدف نظيف في الوقت الإضافي، بينما وصل الأهلي إلى ربع النهائي من خلال الفوز على الدحيل القطري بنفس النتيجة.

    ويلعب الأهلي مساء اليوم، الجمعة، ضد جوهور دار التعظيم الماليزي في إطار ربع النهائي، بينما يخوض الاتحاد مواجهة صعبة ضد ماتشيدا زيليفا الياباني.

    وأما بالنسبة للنصر الذي يتواجد بدوري أبطال آسيا 2، فيلعب أمام الوصل الإماراتي في ربع نهائي البطولة يوم الأحد القادم.