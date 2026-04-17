تعاطفًا مع خروج الهلال؟ أنباء سارة لأندية دوري روشن بعد زيادة المقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال خرج أمام السد القطري في دور الـ16 عن طريق ركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي، مما تسبب في غضب عارم وضجة ومطالب بإقالة المدرب سيموني إنزاجي.
وأما الاتحاد فقد عبر نظيره الوحدة الإماراتي في نفس الدور بهدف نظيف في الوقت الإضافي، بينما وصل الأهلي إلى ربع النهائي من خلال الفوز على الدحيل القطري بنفس النتيجة.
ويلعب الأهلي مساء اليوم، الجمعة، ضد جوهور دار التعظيم الماليزي في إطار ربع النهائي، بينما يخوض الاتحاد مواجهة صعبة ضد ماتشيدا زيليفا الياباني.
وأما بالنسبة للنصر الذي يتواجد بدوري أبطال آسيا 2، فيلعب أمام الوصل الإماراتي في ربع نهائي البطولة يوم الأحد القادم.