Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Messi Maradona GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

خرافات قطر 2022 تعود.. بشرى سارة جديدة لميسي تؤكد فوزه بكأس العالم 2026!

فقرات ومقالات
الأرجنتين
كأس العالم

هل تتوج الأرجنتين من جديد؟!

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بتدوينة مثيرة للجدل كشفت عن نمط رقمي وتاريخي غريب يربط بين المنتخبات الفائزة بالنجمة الرابعة في تاريخ بطولات كأس العالم. 

هذا النمط الرقمي بث الحماس في نفوس مشجعي المنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي حيث اعتبروه علامة مؤكدة على تتويج راقصي التانجو بلقب المونديال القادم المقرر إقامته في أمريكا الشمالية عام 2026.

التدوينة المنتشرة أشارت إلى مصادفة تاريخية تتكرر منذ تسعينيات القرن الماضي وتتعلق بالنسخة الثانية من كل عقد زمني متتالي.

بدأ هذا النمط العجيب مع المنتخب البرازيلي الذي تمكن من حصد لقبه المونديالي الرابع في النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 وهي النسخة العالمية الثانية في حقبة التسعينيات.

وتكرر السيناريو ذاته بحذافيره مع المنتخب الإيطالي الذي عانق المجد وحقق نجمته الرابعة على الأراضي الألمانية عام 2006 وتلك البطولة كانت الثانية في العقد الأول من الألفية الجديدة.

لم يتوقف هذا النسق الرقمي عند البرازيل وإيطاليا بل امتد ليشمل المنتخب الألماني الذي توج بلقبه الرابع في الأراضي البرازيلية عام 2014 وهي البطولة الثانية في العقد الثاني من الألفية الحالية.

وبناء على هذه السلسلة التاريخية المدهشة تتجه الأنظار نحو المنتخب الأرجنتيني الذي سيدخل غمار منافسات النسخة القادمة في عام 2026 بحثًا عن نجمته الرابعة. 

وتعتبر بطولة أمريكا الشمالية القادمة هي النسخة الثانية في عقد العشرينيات الحالي مما يجعل الادعاء متطابقًا تمامًا مع السجلات الرسمية ويبشر ميسي ورفاقه بمعانقة الذهب العالمي مجددًا.

  • ذكريات قطر وخرافات التتويج


    هذه الحالة من التفاؤل المبنية على الأرقام والمصادفات تعيد إلى الأذهان السيناريو الذي عاشته الجماهير الأرجنتينية قبل وخلال مونديال عام 2022.

    في تلك الفترة لجأ المشجعون إلى جمع العديد من الخرافات والإشارات التاريخية ليقنعوا أنفسهم بأن البطولة ستكون من نصيبهم لا محالة.

    ومن أبرز تلك الخرافات ما عرف ببشرى نادي العاصمة الفرنسية حيث ربطت الجماهير بين تعاقدات باريس سان جيرمان وفوز اللاعبين الجدد بكأس العالم في العام التالي مباشرة. 

    بدأت تلك المصادفة مع النجم البرازيلي رونالدينيو الذي انضم للفريق عام 2001 وحقق اللقب العالمي عام 2002 ثم تكرر الأمر مع كيليان مبابي عام 2018 وصولًا إلى انضمام ميسي للفريق عام 2021 وهو ما اعتبرته الجماهير تمهيدًا مؤكدًا لفوزه بلقب 2022.


    • إعلان
  • Diego Maradona - 1986 World CupGetty

    تطابق مذهل مع نسخة المكسيك


    من ضمن الإشارات التي تعلقت بها الجماهير الأرجنتينية بشدة قبل تتويجها الأخير كان التطابق المذهل بين النسخة القطرية ونسخة المكسيك عام 1986 التي شهدت التتويج الثاني لراقصي التانجو. 

    لاحظ المتابعون تأهل المنتخب الكندي للبطولة العالمية حيث كانت مشاركته السابقة الوحيدة في نسخة 1986، ويا للمصادفة مشاركته الثالثة تصادف هذا العام أيضًا، كما تصدر المنتخب المغربي لمجموعته وتأهل للأدوار الإقصائية وهو ما حدث تمامًا في البطولة القديمة بينما غاب المنتخب النيجيري عن المشاركة في النهائيات في كلتا النسختين ليصبح هذا التطابق دليلًا إضافيًّا في نظر المتفائلين ويغيب أيضًا هذه النسخة.


  • قمصان النهائي 


    لم تقتصر المصادفات على الأرقام والنتائج بل امتدت لتشمل تفاصيل دقيقة مثل ألوان القمصان، استبشرت الجماهير خيرًا عندما تقرر أن تخوض الأرجنتين المباراة النهائية بالقميص الأساسي المخطط وهو ذات القميص الذي ارتداه الفريق في نهائي عام 1986 ونهائي عام 1978. 

    وفي المقابل تجنب الفريق ارتداء القميص الاحتياطي الداكن الذي ارتبط بخسارة النهائي في نسختي 1990 و 2014. 


  • بيت القصيد


    على الرغم من أن هذه الأرقام والمصادفات تضفي طابعًا سحريًا ومثيرًا على بطولات الساحرة المستديرة وتزيد من حماس الجماهير المترقبة إلا أن حقيقة الميدان تظل دائمًا هي الفيصل الوحيد في تحديد هوية البطل المتوج. 

    المنتخب الأرجنتيني يمتلك بالفعل جيلًا ذهبيًا متمرسًا وقائدًا استثنائيًا بحجم ليونيل ميسي الذي أثبت قدرته المطلقة على قهر المستحيل وقيادة بلاده نحو منصات التتويج العالمية، لكن في النهاية الفيصل سيكون في الملعب فقط.


المباريات الودية
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين
آيسلندا crest
آيسلندا
أيسلندا