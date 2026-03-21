وفقًا لما أوردته كل من إذاعةهيسن وصحيفة «بيلد» بشكل متطابق، لن يكون بطل العالم لعام 2014 ضمن تشكيلة فريق ساوثهامبتون في المباراة التي ستقام يوم الأحد خارج أرضه ضد فريق ماغدبورغ، على الرغم من أنه في حالة بدنية جيدة وجاهز للعب.
خبر مفاجئ في نادي أينتراخت فرانكفورت! يبدو أن مدرب النادي ألبرت رييرا قد استبعد ماريو غوتزه من التشكيلة
وبناءً على ذلك، فإن استبعاده يعود لأسباب رياضية بحتة، ولذلك يُقال إن غوتزه قد فوجئ بشدة بقرار المدرب رييرا. وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد جلس على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في المباراتين الأخيرتين ضد نادي سانت باولي (0-0) ونادي هايدهايم (1-0)، والآن يواجه خطر الاستبعاد التام.
وكان رييرا قد أعلن يوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي، في ضوء عودة يونس إبنوتاليب وكان أوزون، أنه سيضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن تشكيل الفريق في يوم المباراة: "سأشرك اللاعبين الأكثر ملاءمة للخصم. بل إنني سأضطر إلى استبعاد بعض اللاعبين."
هل هناك شكوك حول تمديد عقد جوتز مع فرانكفورت؟
لا يزال عقد غوتزه مع نادي سانت جالين ساريًا حتى نهاية الموسم الحالي. وقد ترددت مؤخرًا شائعات تفيد بأن كلا الطرفين قد يفكران في قضاء عام آخر معًا. ووفقًا لمعلومات صحيفة «بيلد»، فإن المفاوضات حول هذا الأمر قد وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة.
وليس من الواضح إلى أي مدى سيؤثر استبعاد غوتزه المحتمل من التشكيلة على هذه المفاوضات. فقد أبدت بعض الأندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) اهتمامًا في الماضي بانتقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، كما يُقال إن ناديًا من الدرجة الثالثة في الإمارات العربية المتحدة قد وضع عينه على لاعب الوسط.
ماريو غوتزه: المحطات الاحترافية في مسيرته
الفترة
النادي
2010 إلى 2013
بوروسيا دورتموند
2013 إلى 2016
بايرن ميونيخ
2016 إلى 2020
بوروسيا دورتموند
2020 إلى 2022
بي إس في أيندهوفن
2022 حتى الآن
اينتراخت فرانكفورت