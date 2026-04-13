خبر مفاجئ حول نجم إنجلترا: هل يمتلك بايرن ميونيخ أوراقاً رابحة أكثر مما كان متوقعاً؟

فمن المفترض أن يحذو حذو النماذج البارزة مثل يوسيب ستانيسيتش ولينارت كارل وألكسندر بافلوفيتش المزيد من اللاعبين الشباب، الذين سينتقلون من فرق الشباب إلى صفوف المحترفين، سواء بشكل مباشر أو عبر صفقات الإعارة، عاجلاً أم آجلاً، ليشغلوا في البداية أدواراً احتياطية، ثم يصبحوا في المستقبل لاعبين أساسيين جدد وبتكلفة معقولة.

مع نويل أسيكو، قد يتمكن لاعب آخر من فريق الشباب من ترسيخ مكانته في الصيف. يقدم لاعب المنتخب الألماني للناشئين موسمًا قويًا للغاية مع هانوفر 96 في الدوري الألماني الثاني، وقد يحل محل ليون جوريتزكا في التشكيلة بعد عودته إلى بطل ألمانيا عبر خيار إعادة الشراء.

يُقال إن هناك خطة مماثلة منخفضة التكلفة مع أريجون إبراهيموفيتش، الذي يمكنه أيضًا أن يلعب دور البديل لدياز، ولكنه لا يكلف أي رسوم انتقال مقارنةً بغوردون. يلعب إبراهيموفيتش، مثل أسيكو، موسمًا جيدًا على سبيل الإعارة مع فريق هايدنهايم المقرر هبوطه من الدوري الألماني، وهو لاعب أساسي هناك، ويحصل على وقت لعب كبير، ولا يزال متعاقدًا مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027. لكن من الناحية النوعية، فإن الفارق مع نجم متمرس في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل جوردون كبير بالطبع.

يبلغ رصيد جوردون حالياً 17 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية مع فريق الماغبايز. ويقال إنه ليس معارضاً للانتقال إلى ميونيخ، لكن السؤال هو ما إذا كان سيتقبل دور اللاعب البديل. ومع ذلك، من الناحية النظرية، يمكنه أيضاً أن يحل محل قائد منتخب بلاده هاري كين في مركز الهجوم في حالة إصابته.

يعد ملف جوردون الشخصي، باعتباره لاعبًا سريعًا ومهاريًا في المراوغة وخطيرًا في التسجيل، ويلعب بالقدم اليمنى على الجانب الأيسر، مثيرًا للاهتمام بشكل أساسي بالنسبة لبايرن. يمكن للاعب الإنجليزي أن يلعب عمليًا في جميع المراكز الهجومية، ويشارك مع نيوكاسل هذا الموسم بشكل أساسي كجناح أيسر أو مهاجم وسط. وستنشأ هناك مرة أخرى فجوة خلف كين في الصيف بسبب رحيل اللاعب المعار نيكولاس جاكسون.