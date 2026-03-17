كانت المباراة النهائية موضع جدل بسبب الطريقة التي تم بها تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 لصالح السنغال في الوقت الإضافي.

ففي الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك احتجاج صاخب من الفريق السنغالي الذي اشتكى أولاً من عدم احتساب ركلة جزاء، ثم انفجر غضباً بسبب تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب بسبب تلامس مشابه جداً.

وباستثناء مانيه، غادر لاعبو السنغال الملعب احتجاجاً لمدة تزيد عن 20 دقيقة، ثم قرروا، بعد إقناعهم من قبل قائدهم، العودة إلى الملعب لتنفيذ ركلة الجزاء المذكورة. وقف إبراهيم دياز على نقطة الجزاء وحاول تسديد الكرة بالكعب، لكن ميندي تصدى لها وأرسل المباراة إلى الوقت الإضافي.

وهناك سجل مانيه الهدف الذي منح الكأس لـ"أسود التيرانغا"، الذين فازوا بنتيجة 1-0 في المغرب.