خبر محزن لبايرن ميونيخ: لاعب انتقل في فترة الانتقالات الشتوية سيغيب لعدة أسابيع

كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد انتقل إلى ميونيخ في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي «غامبينوس ستارز أفريكا» الشريك في إطار تعاون «ريد آند جولد» الذي أبرمه بطل ألمانيا، وذلك لتجربة أجواء الاحتراف لأول مرة تحت إشراف المدرب فينسنت كومباني، وربما لإثبات جدارته باللعب في أول مباراة رسمية له.

تعد هذه الإصابة التي أجبرت سابوكو ندياي على التوقف عن اللعب بمثابة نكسة قاسية، قد تؤثر أيضًا على مستقبله مع بايرن ميونيخ. لا يمتلك المراهق سوى عقد مؤقت حتى صيف 2026.