خبر محزن لبايرن ميونيخ: لاعب انتقل في فترة الانتقالات الشتوية سيغيب لعدة أسابيع

في نادي بايرن ميونيخ، تعرض لاعب موهوب آخر لإصابة خطيرة بعد إصابة «ويسدوم مايك».

وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، تعرض بارا سابوكو ندياي لإصابة في الأربطة خلال التدريبات يوم الجمعة الماضي. ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيه من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

  • كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد انتقل إلى ميونيخ في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي «غامبينوس ستارز أفريكا» الشريك في إطار تعاون «ريد آند جولد» الذي أبرمه بطل ألمانيا، وذلك لتجربة أجواء الاحتراف لأول مرة تحت إشراف المدرب فينسنت كومباني، وربما لإثبات جدارته باللعب في أول مباراة رسمية له.

    تعد هذه الإصابة التي أجبرت سابوكو ندياي على التوقف عن اللعب بمثابة نكسة قاسية، قد تؤثر أيضًا على مستقبله مع بايرن ميونيخ. لا يمتلك المراهق سوى عقد مؤقت حتى صيف 2026. 

    نادي بايرن ميونيخ: سابوكو ندياي يقنع كومباني في مباراة ودية

    يُعتبر لاعب خط الوسط السنغالي موهبة واعدة، حيث سُمح له بالفعل في الصيف الماضي بالتدرب على سبيل التجربة مع فرق الكبار في ناديي «غراسهوبرز» و«بايرن ميونيخ». وفي مباراة ودية أقيمت في أغسطس، لعب مع فريق زيورخ وأبهر كومباني.

    لكن وفقًا لقواعد الفيفا، لا يجوز لسابوكو ندياي اللعب مع فريق الاحتياط في الدوري الإقليمي. فهذه القواعد تحظر، مع استثناءات قليلة، مشاركة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في فرق الناشئين، والتي تشمل الدرجة الرابعة في الدوري الألماني. 

    وفي مؤتمر صحفي عقد في منتصف فبراير، تحدث كومباني بنفسه عن سابوكو ندياي. وقال مدرب بايرن: "نحن سعداء بشخصيته. لقد أظهر أنه من المواهب التي نريدها في أكاديمية بايرن. الأمور تسير على ما يرام بالنسبة له"، كما سلط الضوء على سرعته. 

  • نادي بايرن ميونيخ: غياب «ويزمود مايك» لعدة أشهر

    وأضاف ماكس إيبرل، مدير الشؤون الرياضية، في معرض حديثه عن عمل "أكاديمية ريد آند جولد"، التي تشمل أيضًا التعاون مع أندية أخرى مثل لوس أنجلوس إف سي: "بارا هو الآن أول لاعب يصل حقًا إلى القمة. (...) بعد مرور نصف عام، سنقرر ما هي الخطوة التالية الأفضل. هل سيتمكن من النجاح حتى في بايرن ميونيخ؟ سنكون سعداء للغاية بذلك."

    يبقى أن نرى ما إذا كانت الإصابة ستعرض التعاون المستقبلي للخطر. وفي الوقت نفسه، تعرض لاعب شاب واعد آخر هو ويزدوم مايك لإصابة مؤخرًا. فقد أصيب اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بإصابة عضلية خطيرة في الفخذ الأيسر وخضع بالفعل لعملية جراحية. وسيغيب عن بايرن ميونيخ لعدة أشهر. 

  • يحتفظ نادي بايرن ميونيخ بعلاقات مع هذه الأندية

    لوس أنجلوس إف سيالولايات المتحدة الأمريكيةعبر Red&Gold Football
    غامبينوس ستارزغامبياعبر Red&Gold Football
    نادي راسينغ دي مونتيفيديوأوروغوايعن Red&Gold Football
    جيجو إس كيه إف سيكوريا الجنوبيةعبر Red&Gold Football
    SD أوكاسالإكوادورعبر Red&Gold Football
    SpVgg Unterhachingألمانياتعاون مباشر
    SSV أولمألمانياتعاون مباشر
    غراسهوبرز زيورخسويسراعبر LAFC
    فاكر إنسبروكالنمساعن LAFC
