ولم يذكر نادي ميونيخ بالتفصيل المدة التي سيغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. سيغيب كارل "في الوقت الحالي"، وبالتالي سيغيب بالتأكيد عن المباراة القادمة خارج أرضه مساء السبت ضد نادي سانت باولي. وكتب كارل على إنستغرام: "آمل أن أعود قريبًا. أتمنى للفريق كل النجاح".

علاوة على ذلك، من المتوقع ألا يكون كارل متاحًا أيضًا في مباراة الإياب المهمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد "البلانكوس". يستقبل بايرن ميونيخ ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعبه أليانز أرينا.