علي رفعت

خبر سيئ لرونالدو.. "طريق النصر للدوري هو الأصعب على الإطلاق وحظوظ الهلال والأهلي أكبر"!

ماذا قالوا عن حظوظ الثلاثي المتنافس؟!

بدأ العد التنازلي المثير لحسم لقب دوري روشن للمحترفين مع بقاء تسع جولات فقط على خط النهاية، حيث تترقب الجماهير الرياضية معرفة هوية البطل في ظل منافسة شرسة تجمع كبار القوم.

وشهد برنامج أكشن مع وليد نقاشًا فنيًّا تناول خارطة الطريق المتبقية للأندية المتنافسة على الصدارة وهي النصر والأهلي والهلال، وسط تباين واضح في مستويات الصعوبة وتحديات الغيابات التي قد تعصف بطموحات المنافسين في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة. 

وأشار مقدم البرنامج إلى أن الأندية دخلت في صراع محتدم يتطلب تركيزًا عاليًا، خاصة مع بقاء تسع جولات فقط ستحدد مصير الموسم الكروي المشتعل.

كان ملخص الحديث يحمل أخبارًا سيئة للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يطمح لتحقيق أول ألقابه الرسمية مع النصر من خلال الدوري السعودي.

  • هاني الداود يحذر من المنعطف النصراوي الخطير

    تحدث المحلل هاني الداود عن الوضع الراهن لنادي النصر في سباق الصدارة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق في الأسابيع المقبلة نتيجة قوة المواجهات المباشرة وضغط المباريات المتتالية. 

    وقال هاني الداود: "طبعًا هو أصعب طريق، لأن الأندية المتنافسة الآن في صراع محتدم جدًّا".

    وأوضح الداود أن هذا الحكم يستند إلى طبيعة المواجهات المتبقية التي ستضع النصر في اختبارات حقيقية، حيث يبدأ الفريق مواجهاته بلقاء الخليج في الجولة 26 ثم النجمة في الجولة 27 وبعدها الأخدود في الجولة 28 والاتفاق في الجولة 29. 

    وتزداد حدة المنافسة بلقاء الأهلي في الجولة 30 والقادسية في الجولة 31 ثم مواجهة الديربي المرتقبة أمام الهلال في الجولة 32 تليها مباراة الشباب في الجولة 33 قبل أن يختتم الدوري بمواجهة ضمك في الجولة 34.

  • أزمة البطاقات الصفراء تثير القلق في البيت النصراوي

    انتقل النقاش إلى ملف الانضباط وتأثير البطاقات الملونة على استقرار التشكيلة الأساسية للفريق المتصدر، وهو الملف الذي يثير قلقًا كبيرًا لدى الجهاز الفني والجماهير على حد سواء. 

    وذكر هاني الداود: "لو تشوف عدد اللاعيبة المهددين بالإيقاف تقريبًا خمس لاعيبة هم بوشل وسلطان الغنام وجواو فيليكس وعلي الحسن".

    وأضاف الداود: "لابد أن النصر الآن قبل أن يأتي المنعطف الأخير يكون متنبهًا لهذا الأمر ومؤكد جيسوس متنبه". 

    وشدد المحلل على ضرورة التدخل الفني العاجل قائلًا: "لابد في المباراة القادمة يوقف بعض اللاعيبن من خلال الحصول على بطاقات صفراء، لكي يستطيع دخول المنعطف الأصعب في الدوري وهو غير مهدد بإيقاف أحد نجوم الفريق".

    ويرى الخبراء أن التعامل بذكاء مع هذه الإيقافات سيجنب النصر فقدان ركائزه في مباريات الحسم التي تشمل مواجهات الاتفاق والأهلي والهلال والقادسية والشباب.

  • تفاوت مستويات الصعوبة بين الثلاثي الكبير

    عقد المحللون مقارنة فنية دقيقة بين جداول مباريات الفرق الثلاثة الكبرى في الجولات المتبقية، والتي كشفت عن أفضلية نسبية لنادي الهلال. 

    وقال هاني الداود: "الأسهل هو الهلال، وصاحب الصعوبة المتوسطة هو الأهلي، أما النصر فهو الأصعب بصعوبة كاملة". 

    وأوضح الداود أن الهلال يمتلك مسارًا يبدو ميسرًا حيث يواجه الفتح في الجولة 26 والتعاون في الجولة 27 والخليج في الجولة 28 والخلود في الجولة 29 وضمك في الجولة 30 والحزم في الجولة 31 والنصر في الجولة 32 ونيوم في الجولة 33 والفيحاء في الجولة 34. 

    وأشار الداود إلى أن الهلال لا يواجه من الفرق التنافسية الكبرى في هذه المرحلة سوى النصر، مما يجعل جدوله سهلًا بشكل كبير.

  • الزلال يراهن على خبرة النجوم لتجاوز العقبات

    من جانبه قدم المحلل عبد العزيز الزلال رؤية متفقة مع ما طرحه الداود بشأن تعقيد المهمة النصراوية في الأمتار الأخيرة من السباق. 

    وقال الزلال: "أتفق مع أبو عبد الرحمن أن النصر جدوله أصعب يليه مباشرة الأهلي ثم الهلال".

    وفيما يخص هاجس الإيقافات الذي يهدد نجوم النصر، أضاف الزلال: "أعتقد أن لاعيبة النصر حريصين جدًّا، وشاهدنا ذلك في الموسم الماضي حين لعب ماني دورًا كاملًا وهو مهدد بالإيقاف ولم يحصل على الكرت الأصفر ولم يتوقف".

    واختتم الزلال تصريحه مؤكدًا أن خبرة اللاعبين ستلعب دورًا جوهريًّا في الحفاظ على حظوظ الفريق، رغم اعترافه الصريح بأن جدولة النصر تظل هي الأصعب بكثير عن البقية في هذا الموسم الاستثنائي. 

    وفي سياق متصل، يبدأ الأهلي مساره الصعب بلقاء القادسية في الجولة 26 ثم ضمك في الجولة 27 والفتح في الجولة 28 والفيحاء في الجولة 29 والنصر في الجولة 30 والأخدود في الجولة 31 والتعاون في الجولة 32 والخلود في الجولة 33 ويختتم أمام الخليج في الجولة 34.

