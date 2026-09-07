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خبر سعيد لفليك.. الكشف عن تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام فالنسيا!
توتر بسبب إصابة مقلقة في ملعب مستايا
سادت أجواء الانتصار في ملعب "مِستايا" لصالح برشلونة بعدما حقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-0، لكن الليلة تعكّرت مؤقتًا بسبب حادثة مقلقة تعرّض لها جارسيا.
فخلال تدافع دفاعي عقب ركلة ركنية لفالنسيا، تلقّى لاعب مانشستر سيتي السابق ضربة في وجهه من رودري بشكل عرضي. كان الأثر فوريًا وواضحًا، إذ أمسك المدافع بوجهه فيما بدأ الدم يتدفّق من أنفه، ما استدعى نداءً عاجلاً لتدخّل الطاقم الطبي في أرضية الملعب.
بدا جارسيا في حالة تألّم واضحة وهو يُصطحب نحو مقاعد البدلاء، ثم جرى استبداله قبل مرور الدقيقة الثلاثين. ونظرًا لتاريخ اللاعب الأخير مع مشكلات مشابهة، ساد شعور ملموس بالقلق داخل معسكر برشلونة من أن يكون الإسباني متعدد المراكز مقبلاً على فترة طويلة بعيدًا عن الملاعب.
وعلى الفور اصطحبه الطاقم الطبي إلى غرفة الملابس لإجراء فحوصات إضافية لتحديد ما إذا كان هناك أي ضرر بنيوي في جسر الأنف أو منطقة عظمة الوجنة.
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علامات إيجابية في مدينة سيوتات إسبورتيفا الرياضية
وعلى الرغم من المخاوف الأولية من وجود كسر، إلا أن الأنباء الواردة من مدينة جوان جامبر الرياضية صباح يوم الإثنين كانت إيجابية للغاية بالنسبة لهانزي فليك.
وبحسب موندو ديبورتيفو، فقد شوهد جارسيا وهو يشارك في حصة التعافي والإعداد الخاصة بالفريق دون أي صعوبة واضحة، مما يشير إلى أن الإصابة لم تكن بالخطورة التي كان يُخشى منها في البداية. ويوحي وجوده بين المجموعة بأن الطاقم الطبي قد سمح له بأداء مهام خفيفة، وهو أمر يُشكّل ارتياحاً كبيراً لتشكيلة عانت بالفعل من نصيبها من الغيابات الدفاعية على مدار شهور.
وفي حين لم تظهر على اللاعب أي علامات كبيرة على الانزعاج خلال التدريبات، إلا أنه لن يكون ضمن قائمة الفريق المسافرة للمباراة الأوروبية المقبلة. فجارسيا يقضي حالياً عقوبة إيقاف في دوري أبطال أوروبا، مما يعني أنه سيغيب عن المواجهة أمام فينورد. وهذا التوقف الإجباري يصب في الواقع في مصلحة برشلونة، إذ يمنح المدافع وقتاً إضافياً للتعافي التام من الرضّة التي أصابت وجهه دون ضغط العودة الفورية إلى أجواء المنافسة.
الإجراءات الوقائية واعتماد فليك التكتيكي
ولضمان عدم حدوث أي انتكاسات، من المتوقع أن يستعين جارسيا بقناع واقٍ للوجه خلال الأسابيع المقبلة. وهذا أمر مألوف لابن مدينة مارتوريل، الذي ارتدى بشكل لافت قناعًا مماثلًا في الموسم الماضي عقب كسر تعرض له في مباراة أمام كلوب بروج.
وسيكون القناع بمثابة إجراء وقائي لحماية المنطقة المصابة من أي احتكاك بدني إضافي خلال الحصص التدريبية والمباريات، بما يتيح له الحفاظ على أسلوبه الدفاعي الشرس دون خطر إعادة فتح الإصابة.
وبحسب ما ورد، تنفس المدرب الألماني الصعداء عند رؤية جارسيا يعود إلى أرضية الملعب، إذ إن فقدان لاعب يتمتع بمثل هذا الذكاء التكتيكي كان سيؤثر بشكل كبير على خطط الفريق في الدوران خلال جدول شهر سبتمبر الحافل.
- Getty Images Sport
في انتظار العودة إلى الليجا
مع إيقافه في دوري أبطال أوروبا الذي يُبعده عن الأضواء منتصف الأسبوع، تتجه الأنظار الآن نحو عودة جارسيا إلى صفوف الفريق في الليجا.
وما لم تطرأ أي مضاعفات في اللحظات الأخيرة أو انتكاسات غير متوقعة خلال المراحل النهائية من تعافيه، يُتوقع أن يكون المدافع جاهزًا تمامًا للمباراة أمام ليفانتي يوم الأحد 13 سبتمبر. وسيواصل القسم الطبي في النادي متابعة تطور حالته على مدار الأسبوع، لكن المسار الحالي مشجّع للغاية.
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