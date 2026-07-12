48 ساعة تقلق الاتحاد: النصر يملك أولوية لضم خالد الغنام .. ورسالة قانونية للصندوق: ادعموه كما تفعلون مع غيره!

يبدو أن خالد الغنام، جناح الاتفاق والمنتخب السعودي، سيكون الحديث الأبرز في الميركاتو الصيفي، في ظل اختلاف وجهته "المرتقبة" بين العودة إلى النصر أو الانتقال إلى الاتحاد.

الغنام أثبت نفسه مع الاتفاق، وقدم أداءً متميزًا في موسم 2025-2026، بإحرازه 13 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 32 مباراة في دوري روشن السعودي، ليصبح محط الأنظار، ويتقرر استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأول، تحت قيادة المدير الفني جورجيوس دونيس، في نهائيات كأس العالم.

ورغم أن مشاركة الغنام لم تستمر سوى 6 دقائق في المونديال، عندما شارك بديلًا في مباراة إسبانيا، التي انتهت برباعية لـ"لا روخا"، بينما بقي حبيسًا لدكة البدلاء، في مباراتي أوروجواي وكاب فيردي، إلا أن ما صنعه جناح الاتفاق في دوري روشن، كان كفيلًا ليصبح محل سباق محتدم في فترة الانتقالات الصيفية.