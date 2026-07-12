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Khalid Al-GhannamGetty
محمود خالد

48 ساعة تقلق الاتحاد: النصر يملك أولوية لضم خالد الغنام .. ورسالة قانونية للصندوق: ادعموه كما تفعلون مع غيره!

انتقالات
خالد الغنام
النصر
الاتحاد
الاتفاق
دوري روشن السعودي

صفقة مثيرة للجدل..

يبدو أن خالد الغنام، جناح الاتفاق والمنتخب السعودي، سيكون الحديث الأبرز في الميركاتو الصيفي، في ظل اختلاف وجهته "المرتقبة" بين العودة إلى النصر أو الانتقال إلى الاتحاد.

الغنام أثبت نفسه مع الاتفاق، وقدم أداءً متميزًا في موسم 2025-2026، بإحرازه 13 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 32 مباراة في دوري روشن السعودي، ليصبح محط الأنظار، ويتقرر استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأول، تحت قيادة المدير الفني جورجيوس دونيس، في نهائيات كأس العالم.

ورغم أن مشاركة الغنام لم تستمر سوى 6 دقائق في المونديال، عندما شارك بديلًا في مباراة إسبانيا، التي انتهت برباعية لـ"لا روخا"، بينما بقي حبيسًا لدكة البدلاء، في مباراتي أوروجواي وكاب فيردي، إلا أن ما صنعه جناح الاتفاق في دوري روشن، كان كفيلًا ليصبح محل سباق محتدم في فترة الانتقالات الصيفية.

  • FBL-WC-CLUB-2025-PRESSER-AL-HILALAFP

    ماذا حدث؟

    وكانت المؤشرات تؤكد أن ارتداء خالد الغنام لقميص الاتحاد، بات مسألة وقت، بعد توصل الطرفين لاتفاق، يتضمن مبلغًا ماليًا لنادي الاتفاق، مع إعارة الثنائي حامد الشنقيطي وعبد الإله هوساوي، إلى "النواخذة" لمدة موسم رياضي واحد.

    وكانت إدارة الاتفاق قد اشترطت على الاتحاد، الحصول على 40 مليون ريال، تسدد دفعة واحدة، من أجل الموافقة على رحيل الغنام، علمًا بأن النادي الشرقي تنازل عن مبلغ 8 ملايين ريال من قيمة الشرط الجزائي في عقده، لتسهيل إتمام الصفقة.

    ولكن، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن نادي النصر عاد بشكل مفاجئ إلى الصورة، حيث يملك أولوية استعادة خالد الغنام، إلى صفوفه.

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  • اتفاق سابق ومهلة 48 ساعة

    وأضافت الصحيفة أنه وفق اتفاقية بين نادي النصر والاتفاق وخالد الغنام، عند انتقاله إلى "فارس الدهناء"، في يناير 2024، فإن "العالمي" يحق له الحصول على نسبة 25% من قيمة بيع عقد الغنام إلى أي نادٍ مستقبلًا.

    في المقابل، فإن النصر لديه أيضًا "أولوية" في استعادة الغنام، حال طلبه، ولكن سيتعين عليه دفع نسبة 75% من المبلغ المتفق عليه بين الاتفاق وناديه الجديد، أو الاكتفاء بالحصول على الـ25% حال تجاهل عودته، وقبول فكرة رحيله إلى أي نادٍ آخر، مع منح النصر مهلة 24 ساعة، للرد بعد تلقيه إشعار بشأن ذلك الأمر.

    ورغم أن الغنام، صاحب الـ25 عامًا، لا يزال عقده مستمرًا مع الاتفاق، حتى يونيو 2028، إلا أن إدارة "النواخذة" لا تمانع فكرة بيعه، من أجل الاستفادة من قيمة الصفقة، في التعاقد مع جوردان لارسون، لاعب كوبنهاجن، حيث تم الاتفاق بين الناديين على مبلغ 1.5 مليون دولار، ولكن الصفقة في انتظار موافقة الرابطة، وفق رواية الإعلامي بن جاكوبس.

  • رسالة إلى صندوق الاستثمارات

    وفي هذا السياق، وجه المستشار القانوني سعود الرمان، رسالة إلى صندوق الاستثمارات العامة، فيما يتعلق بصفقة الغنام، مؤكدًا أن النصر يرغب في استعادة اللاعب ولكن السيولة تقف حائلًا.

    وأضاف "النصر والاتحاد تحت ملكية الصندوق، فلماذا لا يوجّه المبلغ الذي كان سيدفعه الاتحاد للاتفاق لإعادة خالد للنصر، مع توفير 25% من قيمة الصفقة؟

    خالد تألق ونضج ووصل للمنتخب، والنصر الأحق به. لا تقفوا في وجه صفقات النصر، ادعموه كما تدعمون غيره".

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  • Cristiano Ronaldo Sadio Mane Al-Nassr 2026Getty Images

    جدل الجبهة اليسرى

    ورغم أن خالد الغنام يستطيع اللعب في الطرفين، إلا أن مركزه الأساسي هو اللعب كـ"جناح أيسر"، الأمر الذي كان سببًا في قلة دقائق مشاركته، سواءً مع الهلال في كأس العالم للأندية، أو المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، في ظل بقائه بديلًا لسالم الدوسري.

    عودة الغنام إلى النصر، قد تصنع حالة من الجدل، فيما يتعلق بأحقية اللعب في مركز الجناح الأيسر، في ظل الاعتماد بشكل أساسي على النجم السنغالي ساديو ماني، فضلًا عن تجديد عقد عبد الرحمن غريب، لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 30 مليون ريال.

  • ما ينتظر النصر في موسم 2026-2027

    ومن المنتظر أن يخوض النصر عدة تحديات خلال الموسم الرياضي المُقبل، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري روشن السعودي، فضلًا عن المشاركة في بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وكان النصر قد توج بلقب دوري روشن، بعدما وصل إلى 86 نقطة من 34 مباراة، ليتفوق على الهلال "الوصيف"، بفارق نقطتين فقط.