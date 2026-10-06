"يريدون طرد برشلونة من الدوري الإسباني؟".. تيباس يفتح النار على ريال مدريد بسبب قضية نيجريرا

لا يزال تيباس متمسكًا بأن الاتهامات الأصلية المحيطة بالرئيس السابق للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا بالغة الخطورة ويجب التحقيق فيها بشكل كامل. ومع ذلك، فقد رفض بغضب فكرة أن الفساد لا يزال يحدث فعليًا في عام 2026.

وقال تيباس: «ما زلت أحمل الرأي نفسه تمامًا بشأن قضية نيجريرا؛ ما حدث كان بالغ الخطورة ويجب التحقيق فيه حتى النهاية».

«أمرٌ أن يتم التحقيق في وقائع انتهت منذ سنوات، وأمرٌ آخر تمامًا أن تُبنى في عام 2026 رواية مفادها أن نيجريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني اليوم. هذا أمر مشين. وتكراره من قناة ريال مدريد التلفزيونية لا يجعله حقيقة».







