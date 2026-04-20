خافيير تيباس المثير للجدل: أراد السخرية من ألفارو أربيلوا ففتح باب "المؤامرة ضد برشلونة".. وجوان لابورتا يدفع الثمن دائمًا

في ممرات "الليجا" الضيقة والمشحونة، لا يُعد خافيير تيباس مجرد رئيس لرابطة الدوري الإسباني؛ بل تحوّل بمرور السنوات إلى "الخصم اللدود"، الذي يسكن كوابيس العملاق الكتالوني برشلونة.

تحول تيباس إلى خصم برشلونة "اللدود"؛ جاء بعد قوانينه المالية في الأعوام الماضية، والتي ضيقت على العملاق الكتالوني إمكانية حسم صفقات كبيرة.

أيضًا.. استخدم رئيس الرابطة قضية "نيجريرا"، والتي يواجه فيها برشلونة اتهامات شراء الحكام في إسبانيا؛ كسلاح ضد البلوجرانا، عندما يدخل في مناوشات مع مجلس إدارته أو جماهيره.

إلا أنه مؤخرًا تحسنت العلاقات بين تيباس والإدارة البرشلونية؛ على عكس جمهور هذا الكيان الرياضي الكبير، الذي لا يزال يترصد أي كلمة يتفوه بها رئيس الرابطة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أشعل خافيير تيباس جدلًا جديدًا مع البرشلونيين، حتى ولو دون قصد..