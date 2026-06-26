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خاص | مورينيو يكشف مع "جول" المباراة التي يرغب في إعادتها بمسيرته الكروية
مورينيو هو أول مدرب يحقق ثلاثية ألقاب أوروبية
خلال فترة حافلة بالأحداث قضاها على رأس فريق روما العملاق في الدوري الإيطالي، قاد مورينيو «الجيالوروسي» إلى الوصول إلى نهائيين متتاليين في المسابقات القارية.
وتوج الفريق بلقب دوري المؤتمر 2022 بعد تغلبه على فريق فينورد الهولندي.
وبفضل هذا النجاح، أصبح مورينيو أول مدرب يحقق الثلاثية الأوروبية المتمثلة في ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.
كما أنهى انتظارًا دام 11 عامًا للفوز بلقب كبير في العاصمة الإيطالية. لكنه عانى من خيبة أمل كبيرة عندما تعرض لأول هزيمة له في نهائي أوروبي، حيث فاز إشبيلية بركلات الترجيح في نهاية مباراة أثار فيها مورينيو اعتراضًا على أداء طاقم التحكيم الذي ينتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
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المباراة التي يتمنى مورينيو أكثر من غيرها أن تُعاد
ورغم أن جميع المشاركين في تلك المواجهة المحتدمة قد مضوا قدماً في مسيراتهم المهنية — مع عودة مورينيو إلى ريال مدريد لتولي مهام التدريب للمرة الثانية في ملعب سانتياجو برنابيو — إلا أن المشاعر المرتبطة بذلك اليوم لا تزال متأججة.
ويقر مورينيو بذلك، حيث قال لأديبايو أكينفينوا في بودكاست «بيست مود أون» حصريًا لجول عندما طُلب منه اختيار المباراة الوحيدة التي يود أن يخوضها مرة أخرى: «روما - إشبيلية، نهائي الدوري الأوروبي. بدون أنتوني تايلور!»
اختار المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام ملعب «أنفيلد» - معقل ليفربول العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز - باعتباره أصعب ملعب خارجي زاره كمدرب.
ويرى أن ريال مدريد يمتلك أفضل غرفة ملابس، حيث سيُعمل مرة أخرى مع لاعبين من أمثال جود بيلينجهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور - بعد توقيع عقد مدته ثلاث سنوات مع «البلانكوس».
مورينيو يحدد أعظم إنجازاته كمدرب
يأمل مورينيو — الذي حصد ألقابًا كبرى في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا — في إعادة ريال مدريد إلى مسار الفوز بالألقاب. فقد فاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك مع الفريق خلال فترة توليه دفة القيادة في البرنابيو للمرة الأولى بين عامي 2010 و2013.
وتحمل تلك الانتصارات ذكريات خاصة، لكن عندما طُلب منه اختيار الإنجاز الذي جعله أكثر فخراً على مدار مسيرته التي استمرت 26 عاماً على مقاعد المدربين، قال مورينيو: «حققتُ عدداً منها! عندما فزنا بدوري المؤتمر في روما، جن جنون تلك المدينة. أعتقد أننا حققنا لتلك المدينة ما لا يستطيع الفائزون بدوري أبطال أوروبا تحقيقه في مدن أخرى. روما مدينة يحب فيها الناس ذلك النادي حبًا شديدًا جدًا جدًا جدًا. إنه نادٍ عملاق يتمتع بشغف لا يُصدق. أمر مذهل للغاية".
وأردف: «بالطبع، عندما فزنا بدوري المؤتمرات، كان ذلك في الموسم الأول للدوري، ولا أعتقد أن أوروبا كانت تولي دوري المؤتمر نفس القدر من التقدير الذي توليه له الآن. عندما وصلنا إلى روما وشاركنا في موكب الاحتفال حول الكولوسيوم وسيرك ماكسيموس، أدركت ما قدمته لهؤلاء الناس».
شاهد الحلقة الكاملة من بودكاست «Beast Mode On» مع جوزيه مورينيو
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يمكنك أيضًا الاستماع إلى الحلقات كاملة عبر Spotify.
تحدث جوزيه مورينيو إلى بودكاست «Beast Mode On» في إطار شراكته مع شركة كوكا كولا، حيث يشهد مشروع «Jose vs Mourinho» الذي أطلقته الشركة مواجهة بين نسختين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي للمدرب الأسطوري، حيث يتناقشان يوميًا حول مواضيع تتعلق بكأس العالم طوال فترة المباريات النهائية.