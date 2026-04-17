خاص | أسطورة فرنسا ديسايي: فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا يصيب مبابي بالكوابيس
غادر مبابي باريس سان جيرمان وهو يحمل لقب أفضل هداف في تاريخ النادي ولكن
بعد انتقاله إلى ملعب «بارك دي برانس» في صيف عام 2017، في نفس الفترة التي حطم فيها النجم البرازيلي نيمار أرقام قياسية في سوق الانتقالات بانتقاله من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (193 مليون جنيه إسترليني/262 مليون دولار)، أمضى مبابي سبع سنوات حافلة بالإنجازات في العاصمة الفرنسية.
فاز بـ 15 لقبًا مع باريس سان جيرمان، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الفرنسي، وأصبح أفضل هداف في تاريخ النادي بتسجيله 256 هدفًا في 308 مباراة. ومع ذلك، لم يحالفه الحظ في تحقيق المجد الأوروبي، ولم يُعترف بعد بالفائز بكأس العالم 2018 كأفضل لاعب في العالم.
كيف كان سيكون رد فعل مبابي لو فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان؟
ستظل الجوائز الجماعية والفردية المرموقة هدفاً يُسعى إليه في مدريد، لكن هل سيتمكن مبابي من الفوز بها يوماً ما؟ وكم من الوقت سيمنح أحدث مجموعة من «الجالاكتيكوس» في ريال مدريد لتحقيق طموحاته الشخصية قبل أن يبحث عن تغيير جديد في مسيرته؟
عندما طُرحت هذه الأسئلة على مواطن مبابي، ديسايي، بطل العالم عام 1998 - في حديث حصري مع Wiz Slots - قال لـ GOAL: "أعتقد أنه حقق حلمه مع ريال مدريد. ربما عانى من بعض الكوابيس التي تمنعك من النوم، لأنك انتقلت إلى مدريد، وفجأة فاز النادي الذي تشجعه بدوري أبطال أوروبا، وفاز أفضل أصدقائك بالكرة الذهبية! لكنني أعتقد أنه ذكي بما يكفي ليبقى متمسكًا بشغفه باللعبة".
وأكمل: "كانت البداية رائعة منذ أن غادر باريس سان جيرمان - 44 هدفاً، في جميع المسابقات، كان أمراً مذهلاً. وفي مدريد، في العام التالي، كان استثنائياً أيضاً، لكنه لم يفز!"
متى وكيف سيغادر مبابي ريال مدريد؟
وحول مستقبل مبابي، أضاف ديسايي: "لا أرى أنه سيغادر إلى أي مكان. بالنسبة له، هذا هو النادي المثالي. لقد حقق حلمه. لا يمكنك ذكر أي نادٍ آخر. إنه يتحدث الإنجليزية والإسبانية بطلاقة، لكنني لا أرى أي نادٍ قادر على استيعاب مبابي".
وواصل: "من المحتمل أن ينتقل بعقد مجاني، ثم يمكنه في النهاية خوض مغامرة جديدة عندما يبلغ 31 أو 32 عامًا. لكن في الوقت الحالي، سواء في العام المقبل أو الذي يليه، لا أرى أنه سيغادر مدريد".
وأكمل قائد الديوك السابق: "في مدريد، لا أحد يقول إن مبابي ليس جيداً، أو أنه لا يصل إلى مستوى مدريد. في الواقع، هم يواجهون مشكلة مع لاعبين آخرين. في بداية الموسم، كانت لديهم مشكلة مع فينيسيوس، ومع تشابي [ألونسو]، ومع رودريجو على الجانب الأيمن. لم يعرفوا كيف يوزعون اللاعبين".
وأردف: "في النهاية، يثبت مبابي أنه الرجل المناسب للوضع في الهجوم، وهو مهاجم رائع سيُذكر كأحد أفضل المهاجمين الذين مروا بالنادي منذ كريم بنزيما وهوجو سانشيز، إذا استمر على هذا المنوال. لكن ربما عليه أن يمر بثلاث أو أربع سنوات دون أن يفوز بأي شيء. هذا ممكن".
عقد مبابي: متى ينتهي؟
وقع مبابي عقدًا مدته خمس سنوات مع ريال مدريد عند انضمامه للنادي كلاعب حر في صيف عام 2024. ويبلغ الآن 27 عامًا، لذا سيحتاج إلى الموافقة على تمديد عقده في سانتياغو برنابيو حتى يبلغ 31 أو 32 عامًا - كما توقع ديسايي.
من المرجح أن يفتح ريال مدريد باب المفاوضات إذا استمر اللاعب في تقديم مستواه الحالي، حيث سجل اللاعب الدولي الفرنسي السريع 84 هدفاً في 98 مباراة مع الفريق. ظل مبابي نموذجاً للاستقرار في الوقت الذي عانى فيه زملاؤه، حيث عانى الفريق من المزيد من خيبات الأمل في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في موسم يبدو أنه سيشهد حصول غريمه التقليدي برشلونة على لقب الدوري الإسباني.