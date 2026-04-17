خاص | أسطورة فرنسا ديسايي: فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا يصيب مبابي بالكوابيس

وحول مستقبل مبابي، أضاف ديسايي: "لا أرى أنه سيغادر إلى أي مكان. بالنسبة له، هذا هو النادي المثالي. لقد حقق حلمه. لا يمكنك ذكر أي نادٍ آخر. إنه يتحدث الإنجليزية والإسبانية بطلاقة، لكنني لا أرى أي نادٍ قادر على استيعاب مبابي".

وواصل: "من المحتمل أن ينتقل بعقد مجاني، ثم يمكنه في النهاية خوض مغامرة جديدة عندما يبلغ 31 أو 32 عامًا. لكن في الوقت الحالي، سواء في العام المقبل أو الذي يليه، لا أرى أنه سيغادر مدريد".

وأكمل قائد الديوك السابق: "في مدريد، لا أحد يقول إن مبابي ليس جيداً، أو أنه لا يصل إلى مستوى مدريد. في الواقع، هم يواجهون مشكلة مع لاعبين آخرين. في بداية الموسم، كانت لديهم مشكلة مع فينيسيوس، ومع تشابي [ألونسو]، ومع رودريجو على الجانب الأيمن. لم يعرفوا كيف يوزعون اللاعبين".

وأردف: "في النهاية، يثبت مبابي أنه الرجل المناسب للوضع في الهجوم، وهو مهاجم رائع سيُذكر كأحد أفضل المهاجمين الذين مروا بالنادي منذ كريم بنزيما وهوجو سانشيز، إذا استمر على هذا المنوال. لكن ربما عليه أن يمر بثلاث أو أربع سنوات دون أن يفوز بأي شيء. هذا ممكن".