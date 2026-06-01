Goal.com
مباشرالتذاكر
Hernan crespo - Exclusive interviewKooora.com
لؤي محمد

كريسبو: الأرجنتين مرشحة للقب المونديال حتى بدون ميسي.. وشرطان لكسر لعنة الـ64 عامًا

حصريًا
هرنان كريسبو
ليونيل ميسي
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
كأس العالم
ليونيل سكالوني
دييجو مارادونا
خوليان ألفاريز
لاوتارو مارتينيز
كارلو أنشيلوتي
الأرجنتين
الجزائر
الولايات المتحدة
إيطاليا

النظام الجديد لكأس العالم "سلاح ذو حدين".. وقميص التانجو يغيّر أداء اللاعبين

الأرجنتين قادرة على هزيمة "برازيل أنشيلوتي".. وأرفض التقليل من إنجاز سكالوني

المقارنة بين ميسي ومارادونا لن تفيد.. وهذا أحسن مهاجم لاتيني في العالم

إنزو صفقة مثالية لريال مدريد.. وهذه نصيحتي لألفاريز

قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يعود اسم الأرجنتين ليتصدر المشهد مجددًا، باعتباره حامل اللقب الطامح لتكرار إنجازه وكتابة فصل تاريخي جديد.

وفي خضم هذا الترقب، يفتح أحد أعظم مهاجمي التانجو عبر التاريخ، هيرنان كريسبو، قلبه في حوار خاص مع كووورة، الموقع الشقيق في شبكة فوتبول كو، متحدثًا عن حظوظ منتخب بلاده، ومستقبل ليونيل ميسي، وصراع النجوم، وأسرار العقلية التي جعلت الأرجنتين تعود إلى قمة العالم.

كريسبو، الذي دوّن اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ الكرة الأرجنتينية، لا يتحدث هنا بصفته مجرد محلل أو مدرب صاحب إنجازات قارية، بل كأحد أبرز أساطير الهجوم في تاريخ "الألباسيليستي". مهاجم سجل 35 هدفًا دوليًا خلال 64 مباراة بقميص الأرجنتين بين عامي 1995 و2007، منها 4 أهداف في 8 مباريات بكأس العالم، وعاش أعظم ليالي كرة القدم لاعبًا بقميص أندية عملاقة مثل ميلان، وإنتر، وتشيلسي، وريفربليت، قبل أن يواصل نجاحاته من على الخطوط الفنية متوجًا بألقاب قارية في أمريكا الجنوبية وآسيا.

وفي الجزء الأول من حواره، يتحدث كريسبو بصراحة عن قدرة الأرجنتين على الاحتفاظ بلقب كأس العالم حتى في حال اعتزال ميسي، ويكشف الشرطين اللذين يراهما مفتاحًا لكسر العقدة التاريخية، كما يرفض التقليل من إنجاز ليونيل سكالوني في قطر.

ولا يتوقف الحوار عند حدود المنتخب الأرجنتيني، إذ يختار كريسبو أيضًا أفضل مهاجم لاتيني في العالم حاليًا، ويتحدث عن مستقبل جوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز، إضافة إلى رأيه في المقارنة الأزلية بين ليونيل ميسي ودييجو مارادونا.

حوار يحمل الكثير من الرسائل والتوقعات قبل مونديال يبدو استثنائيًا، خصوصًا مع وقوع الأرجنتين في مجموعة معقدة تضم الجزائر، والأردن، والنمسا، فهل ينجح رفاق ميسي في الحفاظ على العرش العالمي؟ وما الذي يراه كريسبو في هذا الجيل ليجعله مؤمنًا بقدرتهم على صناعة التاريخ من جديد؟.. وإلى الجزء الأول من الحوار:

  • كمدرب، هل تعتقد أن النظام الجديد لكأس العالم يفيد كرة القدم أم أنه سيؤدي إلى إرهاق اللاعبين بسبب كثرة المباريات؟

    إنه سلاح ذو حدين. فمن جهة، يمنح عددًا أكبر من الدول واللاعبين فرصة عيش حلم كأس العالم. ومن جهة أخرى، فإن جدول المباريات بات قريبًا جدًا من حدوده القصوى. كمدرب، سيكون همي الأساسي دائمًا هو الصحة البدنية والذهنية للاعبين. من دون لاعبين في أفضل حالاتهم، تفقد كرة القدم جزءًا كبيرًا من جودتها.

    • إعلان
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    لم ينجح أي منتخب في الفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ 64 عامًا. هل يستطيع منتخب الأرجنتين كسر هذه اللعنة؟

    هذا الجيل من المنتخب الأرجنتيني أثبت بالفعل أنه يحب تحطيم الحواجز التاريخية، الروح الجماعية والعقلية التي بناها ليونيل سكالوني قوية للغاية. وإذا حافظ الفريق على تواضعه وجوعه التنافسي، فإنه يملك كل الأدوات لصناعة التاريخ مجددًا.

  • هناك مَن يرى أن عدة نجوم من منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 تراجع مستواهم مع أنديتهم، ما يهدد فرص المنتخب في الاحتفاظ باللقب. ما رأيك؟

    أنا لا أتفق مع ذلك. اللعب مع المنتخب يختلف تمامًا عن اللعب مع النادي. عندما يرتدي اللاعب قميص الأرجنتين، تحدث له حالة خاصة جدًا على المستويين العاطفي والتنافسي. إضافة إلى ذلك، فإن العمل الجماعي للمنتخب كان قويًا للغاية لدرجة أنه يحمي الأفراد. اللاعبون يعرفون تمامًا ما المطلوب منهم عندما يجتمعون.

  • Argentinean striker Hernan Crespo (R) poAFP

    لعبت تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في ميلان وبارما، والآن هو مدرب الغريم البرازيل. إذا واجهت البرازيل الأرجنتين في كأس العالم، ما توقعك للنتيجة؟

    كارلو أستاذ حقيقي، وشخص أكن له مشاعر خاصة وعميقة، لكن دمي ألباسيليستي. ستكون مباراة مثيرة للغاية من الناحية التكتيكية. بالتأكيد البرازيل ستكسب الكثير من التنظيم والخبرة معه، لكن هذا المنتخب الأرجنتيني يملك روحًا قتالية ووحدة من الصعب جدًا التغلب عليهما. وبصفتي أرجنتينيًا، سأدعم الأرجنتين دائمًا.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    رغم الفوز بكأس العالم 2022، هناك مَن يعتقد أن ليونيل سكالوني لا يملك الخبرة الكافية لتدريب الأرجنتين، وأن اللقب تحقق أساسًا بسبب ميسي. ما رأيك؟

    هذا يُعد عدم احترام للعمل الذي قام به ليونيل سكالوني. بالتأكيد وجود ميسي يساعد، لأنه أعظم لاعب في التاريخ. لكن ميسي لعب أيضًا في نسخ سابقة من كأس العالم ولم تتمكن الأرجنتين من الفوز. سكالوني بنى منظومة، وهوية، وبيئة جعلت الجميع، بما في ذلك ميسي، يقدمون أفضل ما لديهم. الفضل يعود بالكامل للجهاز الفني والمجموعة بأكملها.

  • تخيل أن ميسي قرر الاعتزال اليوم. هل تعتقد أن الأرجنتين تستطيع الفوز بكأس العالم بدونه؟

    منتخب الأرجنتين لن يكون أبدًا مجرد لاعب واحد، حتى وإن كان ميسي شخصية فريدة وأساسية في كل ما حققه هذا الجيل. لقد منح الفريق الثقة، والقيادة، وأساسًا كرويًا استثنائيًا. من دونه قد تحتاج بعض الأمور إلى التعديل، لكن الأرجنتين ستظل واحدة من أبرز المرشحين في أي كأس عالم.

  • مَن أعظم لاعب في تاريخ الأرجنتين: ميسي أم دييجو مارادونا؟

    نحن محظوظون لأننا البلد الوحيد الذي استطاع الاستمتاع بأعظم لاعبين في التاريخ. دييجو كان شغفًا خالصًا وبطل طفولتي. أما ليو فيمثل الكمال الفني والاستمرارية إلى أقصى الحدود. لا أشعر بالحاجة إلى المقارنة بينهما. كأرجنتيني، أشعر فقط بالامتنان لأنني عاصرت الاثنين.

  • مَن أفضل مهاجم من أمريكا اللاتينية في العالم في الوقت الحالي؟

    بالنسبة لي لاوتارو مارتينيز هو الأفضل.

  • Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    لو كان القرار بيدك، هل ستفضله على جوليان ألفاريز كمهاجم أساسي للأرجنتين في كأس العالم؟

    الأمر يعتمد كثيرًا على طبيعة المباراة والخطة التكتيكية. لاوتارو يمنحك الحضور البدني، والهيمنة داخل منطقة الجزاء، والقدرة على إنهاء الهجمات. أما جوليان فيمنحك الحركة المستمرة، والضغط العالي، والكثافة في اللعب. كمدرب، ستكون مهمتي إيجاد طريقة تجعلهما يكملان بعضهما، لأنهما مهاجمان من الطراز العالمي.

  • هناك تقارير صحفية تقول إن برشلونة يريد التعاقد مع ألفاريز. هل تنصحه بالرحيل؟

    جوليان يلعب بالفعل في أحد أفضل أندية العالم، وهذا أمر يجب تقديره أيضًا. إذا كان يشعر بأهميته ويحصل على الاستمرارية، فلا توجد ضرورة ملحة للرحيل. لكن برشلونة سيظل دائمًا ناديًا خاصًا لأي لاعب كرة قدم. الأهم هو أن يتخذ قراره بناءً على تطوره وسعادته الرياضية.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    ما رأيك في إمكانية انتقال إنزو فيرنانديز إلى ريال مدريد بعد مشاكله مع تشيلسي؟

    إنزو يملك الجودة والشخصية والعقلية التي تؤهله للعب في أي نادٍ في العالم. ريال مدريد يبحث دائمًا عن اللاعبين القادرين على التعامل مع أعلى درجات الضغط، وهو ينتمي إلى هذه الفئة. وبعيدًا عن أي فترة صعبة عاشها مع تشيلسي، فإن مستواه لا يمكن التشكيك فيه، ويمكنه التألق بشكل مثالي في مدريد.

كأس العالم
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر