"خلق الشكوك بداخلي وهذا موقفنا من السوق" .. مورينيو يكشف سر فشل صفقة رودري

أكمل رودري رسميًا صفقة انتقال ضخمة هذا الصيف إلى برشلونة. وتم تقديم الفائز بالكرة الذهبية 2025 في كتالونيا يوم الثلاثاء، حيث وقّع على عقد مدته أربع سنوات يمتد حتى يونيو 2030.

وتوصل برشلونة إلى اتفاق كامل مع مانشستر سيتي مقابل مبلغ أساسي مضمون قدره 60 مليون يورو. إلا أن الإضافات المرتبطة بالأداء قد ترفع القيمة الإجمالية إلى رقم مذهل يبلغ 76.5 مليون يورو.

وكان الدولي الإسباني قد سعى لمغادرة ملعب الاتحاد بعد فترة ناجحة للغاية. وفي البداية كان ريال مدريد الأكثر إلحاحًا في محاولة إتمام هذه الصفقة البارزة، إذ أكد وكيله بابلو باركيرو أنهم قدّموا عرضًا لا يُقاوم، قبل أن يختار لاعب الوسط غريمهم التقليدي.