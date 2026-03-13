حوار حصري مع جيمس ميلنر: كيفية تحقيق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بجرعة من الاضطراب وقليل من الحظ

يعمل ميلنر مع نادي وارلي، الذي سجل فوزًا واحدًا فقط و 18 هزيمة في الموسم الماضي، وتلقى 81 هدفًا على طول الطريق، حيث يتم الاستفادة من ثروته الهائلة من المعرفة. على الرغم من كل النجاحات التي حققها على مر السنين، فقد واجه الكثير من التحديات بنفسه.

تم إعارة ميلنر إلى سويندون في بداية موسمه الثاني كلاعب محترف، قبل أن يتعرض للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليدز. ساعدت تلك التجارب المبكرة في تشكيل اللاعب والشخص الذي هو عليه اليوم.

عند سؤاله عن كيفية تعامله مع البداية المضطربة لمسيرته، قال ميلنر: "حدث الكثير. من الواضح أن المدربين كانوا يتغيرون. كان النادي [ليدز] يمر بفترة من الاضطراب المالي. ذهبت على سبيل الإعارة إلى سويندون لمدة شهر، ثم عدت وواجهت الهبوط بالطبع. وكان هناك الكثير من الاجتماعات عندما دخلنا في الإدارة وما إلى ذلك. وبصفتك شاباً صغيراً، فإنك في وضع مختلف قليلاً عن الرجال الذين لديهم عائلات وأشياء من هذا القبيل. من الواضح أنك كشاب صغير، تريد فقط لعب كرة القدم. لذا فأنت في خضم ذلك وأعتقد أن ذلك قوّى شخصيتك. جعلتك تركز على المهمة التي بين يديك.

"تعلمت الكثير من الدروس في وقت مبكر جدًا. تغيير المدربين هو أحد أصعب الأمور. يأتي مدرب لا يقدرك بقدر المدرب الذي منحك فرصة الظهور لأول مرة، ثم تذهب على سبيل الإعارة وتضطر إلى الكفاح من أجل مكانك والعودة وما إلى ذلك. ثم فريق يعاني، في نادٍ كروي كبير، المشجعون والنادي الذي كنت أشجعه طوال حياتي، ذلك الضغط لعدم الرغبة في الهبوط والقيام بكل ما في وسعك. أعتقد أن عليك أن تنضج بسرعة في مثل هذا الموقف. أنا متأكد من أن ذلك ساعد في تقوية شخصيتي. ثم انتقلت إلى نيوكاسل واستمرت الاضطرابات على الأرجح لبضع سنوات أخرى. لذا، نعم، كان عليّ أن أنضج بسرعة."