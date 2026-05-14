ترجمه
حوار حصري مع بوكايو ساكا: «عندما يحين وقتك، فإنه يحين» - نجم أرسنال مصمم على تحقيق المجد بالفوز باللقب
بداية رحلة ساكا
انضم ساكا إلى أكاديمية «هيل إند» الشهيرة التابعة لنادي أرسنال في سن السابعة، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين. وعندما استُذكر بداية انخراطه في عالم كرة القدم، وسُئل عما إذا كان من مشجعي أرسنال منذ اليوم الأول، قال مهاجم «المدفعجية»: «دائمًا. عندما كنت طفلاً، كانت كرة القدم مجرد متعة. عندما تكون الكرة بين قدميك، لا شيء آخر يهم. تلك كانت سعادتي».
في نوفمبر 2018، منح المدرب آنذاك أوناي إيمري ساكا فرصة الظهور لأول مرة مع أرسنال - في مباراة بدوري أوروبا في أوكرانيا في درجات حرارة تحت الصفر، حيث بدأ ساكا المباراة على مقاعد البدلاء. "كان الجو شديد البرودة! كنا نلعب خارج أرضنا وكانت درجة الحرارة تحت الصفر"، يتذكر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، حيث حل ساكا بديلاً لآرون رامزي في المباراة ضد فورسكلا بولتافا التي فاز فيها الغانرز بنتيجة 3-0.
"كنت متشوقاً للعب، وأدعو الله أن يمنحني المدرب فرصة. من الواضح أنه إذا كان الفريق متقدماً في النتيجة، فسيكون أكثر حرية في إشراك اللاعبين الشباب، وهذا ما حدث بالفعل. دخلت الملعب وشعرت بحرية تامة، واستمتعت باللعب".
بعد شهر واحد، خاض ساكا أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كانت الأولى من بين أكثر من 200 مباراة، في فوز 4-1 على فولهام. وعن اللحظة التي ظهر فيها لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يقول: "كان هناك مزيج من التوتر والإثارة. مرة أخرى، كنت متشوقاً للغاية للعب. أتذكر أن ذلك كان في يوم رأس السنة. يا لها من طريقة لبدء العام. أن أشارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الذي كنا نشاهده طوال حياتنا. لذا كان الأمر أكثر إثارة".
الدور "الرائع" الذي لعبه أرتيتا في تطور ساكا
ازدهرت مسيرة ساكا تحت إشراف أرتيتا، حيث ساعد المدرب الإسباني في تطوير الجناح ليصبح أحد أقوى الأسلحة الهجومية في العالم. وكان أرتيتا هو من منح ساكا شارة القيادة للمرة الأولى أيضًا - في الفوز الساحق 5-0 على شيفيلد يونايتد في أكتوبر 2023 - ويتحدث المهاجم الإنجليزي بإعجاب شديد عن تأثير المدرب على مسيرته.
يقول: "لديه أفكار رائعة، إنه مدرب من الطراز الأول. إذا تحدثت إليه، فستقتنع بأفكاره. إنه مقنع إلى هذا الحد. إنه يتواصل معي كشخص، ويفهمني جيدًا، وكذلك عائلتي. أشعر بهذا التواصل".
كان وجود لاعب خط وسط إيفرتون السابق بلا شك أحد الأسباب التي دفعت ساكا إلى توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النادي في فبراير الماضي. وعندما سُئل عما إذا كان أرسنال هو خياره الوحيد دائمًا، أجاب لاعب الغانرز رقم 7 بقوة: "بكل سهولة!"
العودة القوية ومسار أرسنال الصاعد
يقترب أرسنال من الفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2003، ولا يزال لدى «المدفعجية» فرصة لتحقيق ثنائية تاريخية. وقد لعب ساكا دورًا محوريًا في الموسم المثير للإعجاب 2025-2026 حتى الآن، بما في ذلك تسجيله الهدف الفائز في مباراة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولا يزال مقتنعًا بأن فريق شمال لندن على وشك تحقيق إنجاز استثنائي.
ومع ذلك، كان على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن يتعامل مع نصيبه من الانتكاسات وهو يرتدي قميص أرسنال، بما في ذلك خسارة اللقب في موسم 2022-23 الذي شهد فوز مانشستر سيتي باللقب بفارق خمس نقاط عن الغانرز الذين احتلوا المركز الثاني. وعند سؤاله عما استفاده من تلك الخيبة، يتذكر ساكا: "في البداية، كان الأمر مؤلمًا. عليك أن تتعافى. الأشياء الكبيرة لا تأتي بسهولة، عليك أن تعمل من أجلها، وأن تقاتل من أجلها. عندما يحين وقتك، فإنه يحين".
إذن، ماذا سيعني لساكا إضافة المزيد من الألقاب إلى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس درع المجتمع اللذين فاز بهما بالفعل مع أرسنال؟ "هذا هو الحلم. سيعني لي كل شيء."
ساكا يلتقي بمدرب الأكاديمية إبراهيم فؤاد
بوكايو هو سفير لبرنامجتشيس لتدريب كرة القدم، الذي يوفر فرصًا مجانية للحصول على شهادات تدريبية للأفراد الذين يواجهون عوائق مالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
شارك بوكايو في حصة تدريبية على مستوى القاعدة الشعبية في شمال لندن مع اللاعب السابق الذي تحول إلى مدرب إبراهيم فؤاد وفريقه، قبل أن يناقش كيف أن التدريب يعد وسيلة رائعة لإبقاء لاعبي الأكاديمية السابقين منخرطين في اللعبة. إبراهيم هو واحد من أكثر من 7,000 مدرب طموح في جميع أنحاء المملكة المتحدة استفادوا من البرنامج حتى الآن.
كيف يتعامل ساكا وأرسنال مع التقلبات
على الرغم من الأداء المتميز على الصعيدين المحلي والأوروبي، لم يخلو موسم أرسنال 2025-2026 من اللحظات الصعبة. ورغم تقليص مانشستر سيتي للفارق في صدارة الترتيب، نجح «المدفعجية» في استعادة قوتهم وتركيزهم من جديد — فإذا فازوا بمباراتيهم الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد بيرنلي وكريستال بالاس على التوالي، سيكون اللقب من نصيبهم. بعد ذلك، ستقودهم جميع الطرق إلى بودابست وفرصة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.
عندما سُئل عن كيفية تمكن أرسنال من إعادة تنظيم صفوفه خلال تقلبات موسم كان مرهقًا جسديًا وعاطفيًا، والذي سيضم 63 مباراة في المجموع، قال ساكا: "يعتمد ذلك على السياق وما هو ضروري. سواء كنا بحاجة إلى الاجتماع والتحدث أو ترك الأمور على حالها. المجموعة التي لدينا متماسكة للغاية، ونحن نفهم بعضنا البعض جيدًا، ونحن قريبون جدًا من بعضنا البعض، لذا نتعامل مع التقلبات بشكل جيد".
