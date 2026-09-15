حملة لمنحه شارة القيادة ومصير قميص الهزيمة.. فاتح تريم يُحذر: لدينا صلاح!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي وموقع إكس حالة من الغليان والانقسام بين مشجعي طرابزون سبور عقب السقوط الأخير أمام كونيا سبور بهدف دون مقابل في خامس جولات الدوري.

وأطلقت فئات واسعة من جماهير الفريق حملة تطالب بسحب شارة القيادة من قائد الفريق الحالي، البالغ من العمر 36 عامًا، ومنحها فورًا لمحمد صلاح لإعادة الانضباط وروح الانتصار إلى غرفة الملابس.

ورأى المطالبون أن النجم المصري، الذي يحتل وصافة هدافي المسابقة بـ 4 أهداف، يمتلك الشخصية القيادية والكاريزما القادرة على تصحيح مسار الفريق القابع في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما اعتبر قطاع آخر أن صلاح قائد بطبعه داخل المستطيل الأخضر ولا يحتاج إلى شارة رسمية، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف المنظومة التكتيكية بعد إقالة المدرب فاتح تيكي.



