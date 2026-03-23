تم تقديم كلوب، إلى جانب توماس مولر وماتس هوملز، في لقاء إعلامي يوم الاثنين بصفته خبيرًا في كأس العالم لقناة Magenta TV. وعقب ذلك، عُقدت مؤتمراً صحفياً - وكان السؤال الأول الموجه إلى كلوب هو ما إذا كان يتصور تولي منصب مدرب المنتخب الألماني في المستقبل. "دخلت مباشرة في صلب الموضوع"، أجاب ضاحكاً. "في الوقت الحالي، لا أفكر في ذلك على الإطلاق. من يدري ماذا سيحدث في السنوات القادمة. لكن لا يوجد أي خطط في هذا الصدد".
"حمقى! حثالة! لا فكرة لديهم على الإطلاق!" يورغن كلوب يغضب بشدة بعد انتشار شائعات مثيرة للجدل
كان المدرب الناجح الذي قاد بوروسيا دورتموند وليفربول لسنوات طويلة يُربط اسمه مرارًا وتكرارًا بمنصب مدرب المنتخب الألماني في الماضي. وكان ينفي هذه التكهنات في كل مرة. منذ بداية عام 2025، يعمل كلوب كمدير رياضي عالمي لشركة ريد بول التي تمتلك العديد من الفروع، بما في ذلك في سالزبورغ ولايبزيغ. ويستمر عقده حتى عام 2029، بينما يمتد عقد يوليان ناجلسمان كمدرب للمنتخب الألماني مع الاتحاد الألماني لكرة القدم حتى عام 2028.
يورغن كلوب يرد على الشائعات المتعلقة بريال مدريد
قال كلوب إنه يمكنه حتى «أن يتفهم إلى حد ما» الأسئلة المتكررة حول مستقبله المحتمل كمدرب للمنتخب الألماني، لكن الأمر يبدو مختلفًا تمامًا فيما يتعلق بالشائعات حول رحيله الوشيك عن ريد بول وانتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.
"من الجيد أن نتحدث عن هذا الأمر"، بدأ كلوب حديثه، ثم انطلق في خطاب مزيج من المبادئ والغضب. "متى تكون الأخبار أخبارًا؟ عندما يأخذ شخص ما ورقة ويكتب عليها شيئًا ما؟ أم عندما يكون هناك شيء ما؟ كيف يجب أن تكون الحالة؟ أن يتصل بي ريال مدريد في وقت ما ويقول: 'فلورنتينو بيريز على الهاتف! يورغن، كيف الحال؟" أم يكفي أن تكتب OE24 - لا أعرف إن كان ذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي أم من قبل أشخاص ما - أي هراء؟ هذا يزعجني."
الخلفية: في أعقاب رحيل تشابي ألونسو في بداية العام، تم تداول اسم كلوب في ريال مدريد كمرشح لخلافته. وقد أورد ذلك كل من Sky والصحفي الإسباني الشهير غويلم بالاغو، من بين آخرين. أما OE24 فهي منصة إلكترونية نمساوية معروفة دائماً بإثارة الضجة، وقد التقطت هذه الأخبار وروجت لها. ولم يتضح سبب ذكر كلوب لـ OE24 على وجه التحديد.
وقال كلوب للصحفيين الحاضرين يوم الاثنين: "عليكم أن تمارسوا بعض الانضباط. هذا كله مجرد هراء." وأضاف ساخراً أن ريال مدريد "لم يتصل بي ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة" طوال حياته حتى الآن. وأردف ساخراً: "سأتولى تدريب أتلتيكو مدريد أيضاً، ويفضل أن يكون ذلك في نفس الوقت. آسف يا مدريد، عليكم أن تتصلوا أولاً!"
يورغن كلوب ينتقد بشدة: "هذا الزميل لا يملك أدنى فكرة"
وبعد الانتهاء من الحديث عن الاتحاد الألماني لكرة القدم وريال مدريد، سُئل كلوب أخيرًا عن الشائعات المتداولة حول رحيله الوشيك عن ريد بول. "هؤلاء هم نفس الحمقى الذين كتبوا ذلك: صحيفة سالزبورغر ناخريشتن"، رد كلوب، وقد بدا غضبه واضحًا. "الزميل من صحيفة سالزبورغر ناخريشتن ليس لديه أدنى فكرة. ومع ذلك، الجميع يصدقون ما يكتبه".
في الواقع، كانت صحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" هي التي نشرت الشائعة حول رحيله عن ريد بول في نهاية فبراير. لكن الصحيفة لا علاقة لها بالبوابة الإلكترونية OE24، بل على العكس تمامًا. فصحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" هي وسيلة إعلامية مرموقة ذات جودة عالية - ولها أيضًا تاريخ حافل مع كلوب.
في يونيو 2024، كانت صحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" أول وسيلة إعلامية تبلغ عن انتقال كلوب الوشيك إلى ريد بول. ووصف مستشار كلوب، مارك كوسيكي، الشائعة آنذاك بأنها "هراء تام" - لكن في أكتوبر، وقع كلوب بالفعل مع ريد بول.
محطات مسيرة يورغن كلوب المهنية
الفترة النادي المنصب 2001 إلى 2008 ف.س.ف. ماينز 05 مدرب 2008 إلى 2015 بوروسيا دورتموند مدرب 2015 حتى 2024 نادي ليفربول مدرب منذ 2025 ريد بول مدير رياضي عالمي