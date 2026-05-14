حمزة عبد الكريم يقود ريمونتادا برشلونة .. هدف على طريقة رونالدو وفرص ضائعة تؤكد "رهبة كأس العالم"!

لم يتألق ولكنه نجح في زيارة الشباك، هذا ما فعله المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، في انتصار فريق برشلونة للشباب على نظيره تينيريفي بثلاثية نظيفة، في إياب ربع نهائي كأس الأبطال.

شباب برشلونة دخلوا هذا اللقاء الذي أقيم اليوم، الخميس، من أجل تعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليصبح مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل للوصول إلى نصف النهائي.

المهمة كانت صعبة عندما تلعب وأنت متأخر بهدفين، ولكن ثلاثية بيدرو فيلار وحمزة عبد الكريم وأوسكار جيستاو، كانت كفيلة بإكمال الريمونتادا وبلوغ المرحلة القادمة!



