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أحمد فرهود

احذروا من "الجانب المظلم" للقصة المصرية الجميلة.. حمزة عبدالكريم قد يجد نفسه خارج برشلونة قريبًا!

فقرات ومقالات
برشلونة
حمزة عبد الكريم
باو فيكتور
هانسي فليك
الدوري الإسباني

الفرعون المصري يتألق.. ولكن!

مع اقتراب نهاية عهد محمد صلاح؛ بدأ "أبناء الفراعنة" يوجهون أنظارهم إلى نجم آخر، على أمل كتابة فصل جديد من النجاحات المصرية في الملاعب الأوروبية.

هذا النجم المصري، الذي أصبحت كل الأنظار توجه إليه الآن؛ ليس إلا حمزة عبدالكريم، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة.

حمزة.. ذلك اللاعب البالغ من العمر 18 سنة، انضم إلى "شباب برشلونة" في يناير من عام 2026، قادمًا من النادي الأهلي المصري؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

ونجح الفرعون المصري الصغير، في إثبات نفسه بقوة مع "شباب برشلونة"؛ ليقوم العملاق الكتالوني بشراء عقده نهائيًا في صيف العام الحالي، ثم ضمه إلى المعسكر الإعدادي للفريق الأول.

ولم يكتفِ حمزة، بالانضمام إلى المعسكر الإعدادي لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بل سجل هدفين في المباراة "الودية" ضد نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، ليحصل على إشادة كبيرة للغاية من الجماهير والنقاد الرياضيين.

لكن عزيزي المشجع "المصري البرشلوني"، لا تنسى أنه لكل قصة جميلة جانب مظلم أيضًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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    خطة برشلونة مع حمزة عبدالكريم في 2026-27

    في البداية؛ يجب الإشارة إلى أن المهاجم المصري حمزة عبدالكريم، تخطى مرحلة اللعب في صفوف "شباب" العملاق الكتالوني برشلونة.

    لذا.. في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ لا يوجد إلا خيارين أمام حمزة مع برشلونة، وهما:

    * أولًا: قيادة هجوم برشلونة أتلتيك؛ وهو الفريق "الرديف" بالنادي.

    * ثانيًا: التواجد مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ خاصة في ظل عدم التعاقد مع مهاجم جديد.

    وعلى الورق.. سيتم تسجيل حمزة في قائمة برشلونة أتلتيك، خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ على أن يستعين به المدير الفني الألماني هانزي فليك، لإكمال "قوائم" بعض مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

    ومن غير المرجح أبدًا، أن يصبح حمزة هو مهاجم فريق برشلونة الأول، في الموسم الرياضي الجديد؛ الأمر الذي أكده فليك بنفسه، خلال الساعات القليلة الماضية.

    وتم سؤال فليك عن حلول برشلونة، حال عدم التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف الحالي؛ ليجيب قائلًا: "لدينا الألماني كريم أديمي والإنجليزي أنتوني جوردون، اللذين يستطيعان اللعب في جميع مراكز الهجوم؛ وكذلك الجوهرة الإسبانية لامين يامال الذي يمكنه المشاركة كـ(رأس حربة)، رغم أن الخطة الأساسية هي استمراره في الجناح الأيمن".

    وهذا يثبت أن المدير الفني الألماني، لا يضع في حساباته الاعتماد على حمزة كثيرًا؛ إلا في بعض المباريات المُعقدة مثلًا، والتي تحتاج إلى "مهاجم 9 تقليدي" يجيد التعامل مع العرضيات.

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    احذروا.. تطور حمزة عبدالكريم قد لا يحدث مع برشلونة

    الخلاصة من ما ذكرناه في السطور سالفة الذكر؛ هو أن المهاجم المصري حمزة عبدالكريم قد يقضي موسمه الجديد 2026-2027، بين برشلونة أتلتيك "الرديف" والفريق الأول لكرة القدم.

    وفي كلتا الحالتين؛ قد لا يُساعد هذا الأمر على تطور حمزة بالشكل المطلوب؛ وذلك للأسباب التالية:

    * رديف برشلونة: يلعب في الدرجة الرابعة الإسبانية حاليًا؛ وهي مسابقة لا تسمح بتطور اللاعبين الشباب الموهوبين، بشكلٍ كبير.

    * الفريق الأول: إذا تم استدعائه لـ"قوائم" بعض المباريات؛ قد يظل حبيسًا لدكة البدلاء - وفقًا لخطة المدير الفني الألماني هانزي فليك الحالية -، وبالتالي لا يتحصل على دقائق كافية تساعد على تطوره.

    وأساسًا حمزة لاعب موهوب، حيث أثبت ذلك طوال الفترة الماضية؛ لذا فهو في حاجة للمنافسة على مستوى عالٍ حتى يكتسب الخبرة، لا أن يلعب في الدرجة الرابعة مع "الرديف" أو يصبح حبيسًا لدكة الفريق الأول.

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    باو فيكتور.. من مهاجم برشلونة المستقبلي إلى الرحيل رسميًا

    واستكمالًا لحديثنا؛ يُمكن الاستشهاد بـ"سيناريو حديث" شهده العملاق الكتالوني برشلونة، على غرار تجربة المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم.

    السيناريو المقصود هُنا؛ هو ما حدث مع المهاجم الإسباني الشاب باو فيكتور، داخل برشلونة.

    فيكتور انضم إلى صفوف "برشلونة أتلتيك" صيف عام 2023، قادمًا من نادي جيرونا الإسباني؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

    وبالفعل.. تألق هذا المهاجم الإسباني الشاب مع "برشلونة أتلتيك"، موسم 2023-2024؛ حيث سجل 20 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 39 مباراة رسمية.

    هُنا؛ قام برشلونة بشراء عقد فيكتور نهائيًا من جيرونا، ومن ثمه ضمه إلى المعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم صيف 2024.

    وواصل فيكتور تألقه؛ حيث قدّم مستوى رائع في مباريات فريق برشلونة الأول "الإعدادية"، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    وبدأ الجمهور والإعلام البرشلوني يؤكدان على أن الفريق عثر على مهاجم المستقبل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وقتها، وصعوبة تسجيل صفقات كبيرة؛ إلا أن ما حدث بعد ذلك كان مغايرًا تمامًا، على النحو التالي:

    * أولًا: لم يتحصل باو فيكتور على دقائق كافية، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: قلة الدقائق مع فريق برشلونة الأول، جعلت فيكتور لا يطور من قدراته الهجومية.

    * ثالثًا: رأى برشلونة في صيف عام 2025، أنه من الأفضل بيع فيكتور والاستفادة ماليًا من ورائه.

    وحقق برشلونة مكسبًا يصل إلى 6.5 مليون يورو، من وراء بيع فيكتور؛ حيث قام بشرائه من جيرونا مقابل 5.5 مليون يورو، ثم التخلي عنه إلى نادي سبورتنج براجا البرتغالي بـ12 مليونًا.

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  • Hamza Abdelkarimالصفحة الرسيمة لبرشلونة

    كلمة أخيرة.. لا أحد يتمنى تكرار سيناريو باو فيكتور مع حمزة عبدالكريم

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يقودنا إلى التشابُه الكبير بين تجربتي المصري حمزة عبدالكريم والإسباني باو فيكتور، على النحو التالي:

    * أولًا: الثنائي انضما إلى برشلونة، على سبيل الإعارة أولًا.

    * ثانيًا: الثنائي أثبتا نفسيهما خلال فترة الإعارة، سواء مع "برشلونة أتلتيك" أو فريق الشباب.

    * ثالثًا: برشلونة قام بشراء الثنائي نهائيًا بعد التألُق خلال فترة الإعارة، على أمل أن يصبحا مهاجمي المستقبل.

    إلا أن فيكتور من نوعية المهاجمين، الذين يحتاجون إلى "الاستمرارية في اللعب" من أجل التألُق؛ وهو ما لم يجده في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، لكي يكون مصيره الرحيل في النهاية.

    والخوف أن يتكرر نفس الأمر مع حمزة؛ فالمؤشرات الأولية تؤكد أنه لن يتحصل على دقائق كافية مع فريق برشلونة الأول، حتى ولو لم يتم التعاقد مع مهاجم جديد.

    وإذا اكتفى حمزة باللعب في الدرجة الرابعة الإسبانية مع "برشلونة أتلتيك"، أو الحصول على دقائق قليلة مع الفريق الأول؛ فإنه قد لا يتطور بالشكل المناسب، لتكون نهايته الرحيل.

    وبالطبع.. أي مشجع "مصري برشلوني"، يتمنى أن لا يتكرر سيناريو باو فيكتور مع حمزة عبدالكريم؛ بل أن يعطي المدير الفني الألماني هانزي فليك الثقة كاملة للاعب، لكي يتطور بالشكل المطلوب.

    وربما يكون خروج حمزة "معارًا"، إلى فريق يعطيه دقائق لعب عديدة وفي منافسة قوية؛ هو الحل الأفضل لتطور هذا المهاجم المصري الشاب، خلال الفترة القادمة.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما يُخبئه القدر لمستقبل حمزة مع برشلونة، سواء بالنجاح أو الفشل.

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