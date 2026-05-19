حمزة عبدالكريم "حبة الكريز" في تشكيل برشلونة 2026-27.. فشل خطة ديكو يمنحه الأمل وهانزي فليك العائق الأكبر!

لم يكن أكبر المُتفائلين يتوقع أن الفتى الذي كان يُداعب الكرة، قبل أشهر قليلة من الآن، في ناشئي النادي الأهلي المصري؛ سيصبح اليوم حديث الصحافة الإسبانية، ومحط أنظار عشاق العملاق الكتالوني برشلونة.

نعم.. حمزة عبدالكريم، ذلك المهاجم المصري صاحب الـ18 عامًا فقط، انتقل من الأهلي إلى برشلونة، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائي.

وفي البداية.. كانت الخطة هي أن يلعب عبدالكريم، في صفوف الرديف "برشلونة أتلتيك"؛ إلا أن اللاعب انتهى به المطاف، لتمثّيل فريق تحت 19 سنة بالنادي.

ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي، وبدء الإدارة الرياضية التخطيط للعام الرياضي القادم 2026-2027؛ أصبح الجميع يتطلع لرؤية المهاجم المصري في كتيبة الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

هذه التطلعات زادت، بعد تألُق عبدالكريم في صفوف فريق برشلونة تحت 19 سنة؛ حيث أصبح الفرعون المصري عنصرًا أساسيًا في التشكيل، بل والسلاح الأقوى لتحقيق الانتصارات.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها، وسط التطلعات الجماهيرية لرؤية حمزة عبدالكريم ضمن كتيبة فليك..