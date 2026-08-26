وفي ظل انسداد الطريق نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، يراقب برشلونة الموقف عن كثب. وبحسب التقارير، فإن العملاق الكتالوني ينتظر أن يبتلع الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميجيل أنخيل خيل مارين، كبرياءه ويوافق على انتقال محلي.

وقد تسببت هذه القضية بالفعل في توتر بين الناديين المتنافسين. وأشار بيدريرول إلى أن البلوجرانا فوجئوا بالتدخلات الأخيرة لرئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، الذي نادراً ما يتخذ موقفاً علنياً، لكنه انتقد برشلونة بشدة خلال هذه العملية.

وأضاف بيدريرول: «أتلتيكو بحاجة إلى انتقاله إلى هناك. إنهم لا يريدون لاعباً غير سعيد في القائمة، وهم بحاجة إلى الأموال لإبرام صفقات جديدة. أتلتيكو في موقف صعب، وبرشلونة يأمل أن يبتلع خيل مارين كبرياءه في نهاية المطاف ويسمح لخوليان بالانضمام إلى برشلونة، لأنه الخيار الوحيد الحقيقي المتاح.

فوجئ برشلونة كثيراً برؤية إنريكي سيريزو يتدخل في هذا النزاع. عادةً ما يتجنب اتخاذ موقف، لكنه كان ينتقد برشلونة علناً في عدة تصريحات، وهو موقف باغت النادي. لو كانت مصلحة النادي الفضلى هي الأولوية، لتم بيعه».