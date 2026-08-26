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Julian AlvarezGetty Images
Yosua Arya و علي سمير

ترجمه

حلقة جديدة من مسلسل خوليان ألفاريز .. تجاهل مكالمة أرتيتا ووضع أتلتيكو أمام "الخيار الوحيد"!

انتقالات
خوليان ألفاريز
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
برشلونة

هل يتنازل المهاجم الأرجنتيني؟

تشير التقارير إلى أن خوليان ألفاريز تجاهل مكالمة هاتفية من مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، إذ يسعى لتجنب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب أتلتيكو مدريد في بيع المهاجم غير الراضي عن وضعه لتمويل صفقات جديدة، لكنه يرفض التخلي عنه لصالح غريمه الكتالوني برشلونة، وسط حلقات مستمرة من تمرد المهاجم الأرجنتيني.

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    يجد ألفاريز نفسه أمام مفترق طرق في سوق الانتقالات مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من نهايتها. فالمهاجم الأرجنتيني عالق حالياً في أتلتيكو، ومستقبله القريب على المحك.

    وبينما برز آرسنال كأحد أبرز المهتمين بضمه، يقاوم ألفاريز بشكل فعّال العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تسبب هذا الموقف في صداع كبير للفريق الإسباني الذي يتوق للتخلص من المهاجم.

    يحتاج أتلتيكو مدريد إلى توفير أموال لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة، وهو حريص على تجنب الاحتفاظ بلاعب غير راضٍ ضمن تشكيلته. لكن الحل الأمثل بالنسبة له، والمتمثل في انتقال مربح إلى إنجلترا، يصطدم حالياً بحائط مسدود.

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  • Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

    ألفاريز يتجاهل مكالمة هاتفية من أرتيتا

    وقد سلطت تصريحات مثيرة من إسبانيا الضوء على مدى تحفّظ ألفاريز إزاء الانضمام إلى أرسنال. فبحسب التقارير، يرفض نجم مانشستر سيتي السابق حتى مجرد الدخول في مفاوضات مع أرسنال.

    وخلال حديثه في برنامج "إل شيرينجيتو" كشف جوسيب بيدريرول عن الأساليب المتطرفة التي يلجأ إليها اللاعب.

    وادّعى بيدريرول: «يقولون لي إن خوليان ألفاريز رفض في ذلك اليوم الرد على اتصال هاتفي من ميكيل أرتيتا. لقد اتصل أرتيتا بخوليان لكنه لم يرد، لأنه لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتلتيكو بحاجة إلى أن ينتقل إلى هناك لأنهم لا يريدون لاعباً غير سعيد ويحتاجون إلى المال من أجل التعاقد».

  • برشلونة ينتظر تنازلاً من أتلتيكو

    وفي ظل انسداد الطريق نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، يراقب برشلونة الموقف عن كثب. وبحسب التقارير، فإن العملاق الكتالوني ينتظر أن يبتلع الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميجيل أنخيل خيل مارين، كبرياءه ويوافق على انتقال محلي.

    وقد تسببت هذه القضية بالفعل في توتر بين الناديين المتنافسين. وأشار بيدريرول إلى أن البلوجرانا فوجئوا بالتدخلات الأخيرة لرئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، الذي نادراً ما يتخذ موقفاً علنياً، لكنه انتقد برشلونة بشدة خلال هذه العملية.

    وأضاف بيدريرول: «أتلتيكو بحاجة إلى انتقاله إلى هناك. إنهم لا يريدون لاعباً غير سعيد في القائمة، وهم بحاجة إلى الأموال لإبرام صفقات جديدة. أتلتيكو في موقف صعب، وبرشلونة يأمل أن يبتلع خيل مارين كبرياءه في نهاية المطاف ويسمح لخوليان بالانضمام إلى برشلونة، لأنه الخيار الوحيد الحقيقي المتاح.

    فوجئ برشلونة كثيراً برؤية إنريكي سيريزو يتدخل في هذا النزاع. عادةً ما يتجنب اتخاذ موقف، لكنه كان ينتقد برشلونة علناً في عدة تصريحات، وهو موقف باغت النادي. لو كانت مصلحة النادي الفضلى هي الأولوية، لتم بيعه».

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  • Julian AlvarezGetty Images

    الضغوط تتزايد على أتلتيكو للبيع

    الوقت ينفد بسرعة أمام أتلتيكو مدريد لحل هذا اللغز المعقد المتعلق بالانتقالات. ومع اقتراب الموعد النهائي، يضعف موقف النادي التفاوضي بشكل كبير.

    بات على الروخيبلانكوس الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون تنازلات ويتفاوضون مع منافس مباشر. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع برشلونة أو مع مشترٍ بديل مفاجئ، سيواجه دييجو سيميوني المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة دمج لاعب غير راضٍ إطلاقًا ضمن تشكيلته.