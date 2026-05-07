حكم واقعة فينيسيوس وبريستياني يكسر صمته ويكشف كواليس الأزمة

وقع الحادث في الدقيقة 51 من مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «إستاديو دا لوز» بعد أن سجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز، اندلع شجار دفع اللاعب البرازيلي إلى إبلاغ الحكم ليتيكسييه بتعرضه لإهانات عنصرية مزعومة.

وفي تعليقه على الفوضى التي سادت الملعب، أوضح الحكم البالغ من العمر 37 عامًا صعوبة اتخاذ قرارات سريعة في مثل هذه الأجواء المتقلبة.

وقال الحكم لشبكة RMC: "إنها لحظة غير عادية للغاية. إنها لحظة لا نمتلك فيها كل المعلومات". "علينا أن نتخذ قراراً دون أن تكون لدينا كل الحقائق. في مثل هذه المواقف، أهم شيء هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وقبل كل شيء، اتخاذ الاحتياطات اللازمة. هذه هي أولويتي".