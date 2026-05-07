حكم واقعة فينيسيوس وبريستياني يكسر صمته ويكشف كواليس الأزمة
ليتكسييه يشرح الضغوط التي تحدث أثناء المباراة
وقع الحادث في الدقيقة 51 من مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «إستاديو دا لوز» بعد أن سجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز، اندلع شجار دفع اللاعب البرازيلي إلى إبلاغ الحكم ليتيكسييه بتعرضه لإهانات عنصرية مزعومة.
وفي تعليقه على الفوضى التي سادت الملعب، أوضح الحكم البالغ من العمر 37 عامًا صعوبة اتخاذ قرارات سريعة في مثل هذه الأجواء المتقلبة.
وقال الحكم لشبكة RMC: "إنها لحظة غير عادية للغاية. إنها لحظة لا نمتلك فيها كل المعلومات". "علينا أن نتخذ قراراً دون أن تكون لدينا كل الحقائق. في مثل هذه المواقف، أهم شيء هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وقبل كل شيء، اتخاذ الاحتياطات اللازمة. هذه هي أولويتي".
الالتزام الصارم ببروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)
وأشار ليتيكسييه إلى أنه لا يمكنه ببساطة أن يصدق لاعباً على أساس أقواله فقط لإشهار البطاقة الحمراء دون دليل، لكنه رأى أنه من الضروري "توثيق" تلك اللحظة من خلال تفعيل بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة التمييز. وقد سمح ذلك لمذيع الملعب بمخاطبة الجماهير والفرق لتوضيح خطورة الموقف.
وأضاف ليتيكسييه: "عندما يأتي لاعب ليخبرني أنه تعرض لإهانات عنصرية لم أشهدها، عليّ أن آخذ ما يقوله في الاعتبار، لكن لا يمكنني اتخاذ قرار بناءً على ذلك وحده، وهو ما يبدو لي أمراً مشروعاً، "عليك إضفاء الطابع الرسمي على الموقف، وتوضيحه للجميع، وشرح للأطراف المختلفة أن حقيقة أنني لم أرَ أو أسمع الحادثة تمنعني من اتخاذ إجراء تأديبي. هكذا حاولت التعامل مع الحادثة".
التداعيات والإيقاف العالمي لنجم بنفيكا
ورغم أن بريستياني نجا من الحصول على بطاقة حمراء فورية في تلك الليلة، إلا أن العواقب التأديبية كانت شديدة. فقد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في النهاية على اللاعب الأرجنتيني إيقافًا لمدة ست مباريات، على الرغم من أن التهمة سُجلت رسميًا على أنها «سلوك معادٍ للمثليين» بعد أن اعترف الجناح باستخدامه عبارة مسيئة أخرى، مع إنكاره لتهم العنصرية.
واشتكى اللاعب لاحقًا من أنه عوقب دون أدلة، مدعيًا أن الموقف تسبب في معاناة شديدة لعائلته.
وتصاعدت الأوضاع أكثر عندما تدخلت الفيفا لضمان أن يكون للعقوبة وزنها على الساحة الدولية. وأكدت الهيئة الإدارية أن إيقاف بريستياني تم تمديده على الصعيد العالمي، مما ألقى بظلال من الشك على مشاركته في مباريات الأرجنتين الافتتاحية في كأس العالم 2026.
وكان قرار ليتيكسييه بوقف المباراة وتقديم تقرير مفصل عاملاً أساسياً في العقوبات اللاحقة.
التفكير في النتائج
على الرغم من الانتقادات التي وجهتها بعض الأوساط بشأن طول فترة التوقف أثناء المباراة، فقد حظي أسلوب ليتيكسييه الهادئ بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). ويعتقد الفرنسي أنه حقق هدفه الأساسي المتمثل في جعل البروتوكول شفافًا أمام الجمهور العالمي الذي يشاهد دوري أبطال أوروبا.
واختتم ليتيكسييه قائلاً: "لدي انطباع بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) كانوا راضين عن طريقة تعاملي مع الحادثة. كما أشعر أن عالم كرة القدم تقبل الموقف بشكل جيد. في النهاية، الحكم هو طرف ثالث في مثل هذه السياقات. أعتقد أنني أوضحت الأمر بقدر الإمكان. والآن، لو كان بإمكاني تجنب التعامل مع هذا النوع من الحوادث، ولو كان بإمكاننا تجنب هذا النوع من السلوك، لكان من دواعي سرورنا الاستغناء عنه".