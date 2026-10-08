لم يكن متحمسًا لها .. ميسي يتلقى هدية غريبة من حكم مباراته الوداعية ضد بنين

ودّع ميسي كرة القدم الدولية عقب فوز الأرجنتين الودي على بنين بثلاثية نظيفة على ملعب "المونومنتال". غير أنّ المشاهد التي أعقبت المباراة اتخذت منحى غير متوقع بفضل الحكم التشيلي فيرناندو فيخار.

فبعد صافرة النهاية، اقترب فيخار من الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، وصافحه مع غمزة من عينه، وسلّمه بطاقتيه الصفراء والحمراء كهدية وداع.

وتركت هذه المبادلة الغريبة حارس مرمى بنين ساتورنان ألاغبي في حيرة واضحة وهو يراقب المشهد من مكان قريب. أما ميسي، الذي سجّل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 خلال مباراته الدولية رقم 208 التي عزّز بها رقمه القياسي، فلم يبدُ متعلّقاً كثيراً بهذا التذكار غير المألوف.

وبعد ذلك بقليل، شوهدت المغنية الشعبية الأرجنتينية سوليداد باستوروتي وهي تمسك ببطاقتي الحكم البلاستيكيتين عقب أدائها الفني بعد المباراة.



