بينما دخل النصر ديربي الشباب بسبعة لاعبين مهددين بالإيقاف ومن ثم الغياب عن مواجهة الهلال المقبلة، أفلت أحدهم بالفعل بقرار عكسي من الحكم اليوناني فاسيليوس فوتياس.
بقرار عكسي .. حكم مواجهة الشباب يُنقذ ثنائي النصر من الغياب عن ديربي الهلال
ما القصة؟
النصر حل ضيفًا على الشباب، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، في ديربي حسمه الضيوف لصالحهم برباعية مقابل هدفين.
رباعية الضيوف سجلها البرتغالي جواو فيليكس "ثلاثية – هاتريك"، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90 من عمر المباراة.
فيما أتت ثنائي الليث الأبيض عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو وعلي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.
بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 82 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بخمس نقاط على الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل، أما الشباب فيحل بالمركز الـ13 بـ32 نقطة.
قبل المباراة، كان السباعي كينجسلي كومان، مارسيلو بروزوفيتش، نواف بوشل، عبدالرحمن غريب، علي الحسن، سلطان الغنام ومحمد سيماكان، مهددًا بالغياب عن المواجهة المقبلة أمام الهلال، إذا حصل على كارت أصفر أمام الشباب، بداعي تراكم البطاقات.
من هذا السباعي لم يشارك بالأساس أمام الليوث سوى بروزوفيتش، الغنام، غريب وبوشل، والثنائي الأخير بالتحديد هو ما أثار الجدل..
قرار عكسي يُنقذ بوشل
نواف بوشل؛ لاعب النصر، نزل في المباراة بديلًا في الدقيقة 71 مع خروج عبدالرحمن غريب، وقد كان صاحب لقطة جدلية في الدقيقة 84، بعدما تدخل بقوة على قدم سعد بالعبيد.
الحكم اليوناني احتسب اللقطة خطأ على بالعبيد؛ لاعب الشباب، مع منحه كارت أصفر، لكن بحسب الخبير التحكيمي سمير عثمان، فإن الإنذار كان من المفترض أن يكون من نصيب بوشل.
وأوضح عثمان عبر برنامج "أكشن مع وليد" أن بوشل هو من تدخل بقوة على قدم بالعبيد، لذا كان يجب إنذاره، لكن الحكم اتخذ قرارًا عكسيًا.
بذلك نجا نواف بوشل من الغياب عن ديربي الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي أمام الهلال، والمقرر له 12 من مايو الجاري.
ماذا عن باقي قرارات الحكم اليوناني؟ .. غريب نجى أيضًا
استمرارًا مع تقييم عمل الحكم اليوناني فاسيليوس فوتياس في ديربي الشباب والنصر، فقد أكد سمير عثمان أنه أخطأ في عدم إشهار الكارت الأصفر في وجه عبدالرحمن غريب؛ جناح العالمي، في الدقيقة 34 بعدما ضرب يانيك كاراسكو؛ قائد الليوث، في وجهه.
فيما أيد عثمان باقي قرارات اليوناني، بما فيها ضربة الجزاء التي سجل منها النصر الهدف الرابع في المباراة، على إثر ضرب الحارس مارسيلو جروهي للمهاجم عبدالله الحمدان في رأسه.
أما عن ادعاءات البعض عن أن الحارس البرازيلي للنصر بينتو قد مسك الكرة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11، ما كان يستدعي احتساب خطأ ضده، فقد أوضح الخبير التحكيمي أن جسد الأول كان خارج المنطقة بالفعل، لكن يده داخل منطقة الـ18.
مدرب الشباب يستاء
من جانبه، أبدى الجزائري نور الدين بن زكري؛ المدير الفني للشباب، استياءه من القرارات التحكيمية في ديربي النصر، مؤكدًا تعرض فريقه للظلم.
وقال ابن زكري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تعرضنا للظلم، رغم أن النصر ليس في حاجة لمثل هذه الأمور. لأول مرة أتحدث عن التحكيم في السعودية، لكنه ساهم بالفعل في تغيير نتيجة المباراة، فإذا أردنا نجاح كرة القدم، لا بد أن يكون الحكم عادلًا وقوي الشخصية".
وأضاف: "هناك ثلاثة عوامل تساهم في نجاح اللعبة؛ اللاعبون، الجمهور والحكام، لذا يجب أن يكون التحكيم عادلًا، أما حكم اليوم فلم يكن لديه الشخصية بالأساس، بجانب أن الهدف الأول لم يكن شرعيًا، وركلة الجزاء الأخيرة غير صحيحة، لأن القانون يمنح الأفضلية للحارس، لأنه هو من لعب الكرة أولًا. ضربة الجزاء هذه أنهت كل شيء رغم أننا كنا مسيطرين على مجريات الأمور في الشوط الثاني".