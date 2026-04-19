زهيرة عادل

حكم مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي .. شاهد على نقطة سوداء للراقي والاتهامات لاحقته بسبب العراق والعين

من هو حكم مواجهة الأهلي وفيسيل في نصف نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026؟

"نخشى على الأهلي من التحكيم الآسيوي" .. عبارة تتردد حاليًا بصور مختلفة عبر الوسط الرياضي السعودي، قبل مواجهة فيسيل كوبي الياباني، غدًا الإثنين، في نصف نهائي دوري الأبطال للنخبة 2025-2026.

تلك المخاوف موجودة بشكل دائم قبل المباريات المصيرية، لكنها زادت في الساعات الأخيرة لسببين..

السبب الأول هو ما تعرض له اتحاد جدة من ظلم تحكيمي على يد الصيني ما نينج، في مواجهة ماتشيدا الياباني، في ربع نهائي النخبة الآسيوية، حيث هُزم العميد بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.

والسبب الثاني هو ما زعمه الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، عن احتمالية تلاعب في مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي، بداعي استفادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقتصاديًا بدرجة كبيرة من الشركات اليابانية، ما قد يدفعه لمحاولة مجاملتها على حساب الراقي.

ولحين زوال تلك المخاوف أو تأكيدها في لقاء الغد، دعونا نتعرف عن حكم مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع من مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة..

    صافرة أوزباكية لإدارة اللقاء المصيري .. شاهد على نقطة سوداء للأهلي في 2025-2026

    قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تكليف الحكم الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، لإدارة مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي، ليقود المباراة السابعة له في النسخة الحالية من النخبة الآسيوية.

    آخر مباراة أدارها صاحب الـ42 في النخبة الآسيوية، في دور الـ16 بين الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي، والتي حسمها العميد لصالحه بهدف نظيف، في الدقيقة 10+120 من الأشواط الإضافية.

    للفرق السعودية، أدار تانتاشيف مباراتين للهلال كذلك في النسخة الحالية؛ الأولى أمام السد في مرحلة الدوري والتي فاز بها الأزرق (3-1)، والثانية أمام شباب الأهلي الإماراتي في المرحلة نفسها، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

    وبينما لم يخسر الاتحاد والهلال أي مباراة أدارها الأوزبكي لهما في النخبة الآسيوية 2025-2026، كانت الهزيمة الوحيدة للأهلي في البطولة، تحت أعين تانتشيف..

    صاحب الـ42 عامًا حكم مواجهة الأهلي أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، وهو اللقاء الوحيد الذي خسره الراقي (0-1)، فيما سيطر التعادلات والانتصارات على بقية مبارياته.

    فيسيل تلقى الهزيمة أمام أعين تانتاشيف كذلك في النسخة الحالية من البطولة القارية، تحديدًا أمام جوهور دار التعظيم الماليزي في مرحلة الدوري، لكنها على عكس الأهلي، لم تكن الخسارة الوحيدة له.

  • شكوى إندونيسية ضد تانتاشيف بسبب العراق

    بالحديث عن الوقائع الجدلية خلال مسيرة تانتاشيف التحكيمية، فهي ليست كثيرة، قياسًا على خبراته الممتدة منذ 14 عامًا، لكنها موجودة..

    واحدة من أشهر تلك الوقائع كانت في كأس آسيا 2023، تحديدًا في مباراة الجولة الأولى بين منتخب العراق ونظيره الإندونيسي، حيث اشتكى الأخير من مستوى تانتشيف في اللقاء.

    المباراة انتهت لصالح أسود الرافدين بنتيجة 3-1، لكن الجانب الإندونيسي يرى أن تانتاشيف جانبه الصواب في احتساب الهدف الثاني الذي سجله أسامة رشيد، بداعي وجود حالة تسلل على النجم العراقي مهند علي، مشددًا على أنه خسر اللقاء بفضل هذا الهدف.


    قائد المنتخب الإندونيسي إندري إيراوان، قال في حق تانتاشيف عقب نهاية المباراة: "لقد قدمنا شكوى مباشرة ضد الحكم لمراقب اللقاء. الشكوى لن تغير نتيجة ما حدث، لكننا نأمل أن تساهم في تحسين مستوى الحكم في المباريات المقبلة من البطولة".

    من جانبه، راجع المدير الفني للمنتخب الإندونيسي شين تاي الهدف عبر شاشة خاصة بفريقه ثم طالب تانتشيف بالرجوع لتقنية الفيديو، لكن الأخير لم يستجب له، معلنًا تقدم العراق 2-1.

    وعلق شين تاي: "ما حدث غير مقبول، اللعبة كانت تسللًا بنسبة 100%، لقد أخطأ الحكم باحتسابه هدفًا صحيحًا، هذا ما غيّر نتيجة المباراة".

  • هجوم ياباني ضد تانتاشيف بسبب العين

    على مستوى الأندية، للحكم الأوزبكي تانتاشيف كذلك واقعة شهيرة، كانت تحديدًا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

    النهائي ذاك جمع بين العين الإماراتي ويوكوهاما مارينوس الياباني، وقد انتصر الأخير ذهابًا (2-1)، على أرضه.

    فيما أدار تانتاشيف لقاء الإياب، الذي حقق به الزعيم الإماراتي الريمونتادا منتصرًا بخماسية مقابل هدف وحيد، في لقاء شهد طرد حارس يوكوهاما ويليام بوب، في الدقيقة 10+45 من عمر الشوط الأول على إثر تدخله على سفيان رحيمي، بينما كانت تشير النتيجة لتقدم العين 2-1.


    وعقب المباراة، شن هاري كيويل؛ المدير الفني ليوكوهاما، هجومًا حادًا على تانتاشيف قائلًا: "قدمنا أداءً رائعًا، لكن من المؤسف أننا تعرضنا للسرقة الليلة من حكم سيئ. قرارات التحكيم كانت صادمة بل مروعة. لقد كان الخصم يتلاعب بسير المباراة والحكم انخدع بذلك".

    وأضاف: "حظينا بدعم جماهيري كبير، لكن من المؤسف أن المباراة لم تكن عادلة بما يكفي لنقدم عرضًا مشرفًا".

    إنزو ميلوت يعرفه جيدًا

    بالاستمرار في الحديث مع الوقائع الجدلية تانتاشيف في الملاعب، فقد اصطدم من قبل مع الفرنسي إنزو ميلوت؛ لاعب وسط الأهلي..

    هذا الصدام حدث في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وقتما كان يشارك ميلوت مع منتخب فرنسا أمام نظيره الأرجنتيني، في لقاء حسمه الديوك لصالحهم بهدف نظيف.

    المباراة بدأت باحتقان بين الفريقين في الأساس، على خلفية توتر العلاقات بين فرنسا والأرجنتين منذ نهائي كأس العالم قطر 2022، بجانب الهتافات العنصرية ضد الفرنسيين التي شهدتها احتفالات راقصي التانجو بلقب كوبا أمريكا 2024.

    وفور إطلاق تانتاشيف صافرة نهاية مواجهة ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، نشب شجار بالأيدي بين لاعبي فرنسا والأرجنتين، انتهى بإشهار الكارت الأحمر في وجه إنزو ميلوت، بخلاف عدد من البطاقات الصفراء لآخرين.