حكم مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي .. شاهد على نقطة سوداء للراقي والاتهامات لاحقته بسبب العراق والعين

"نخشى على الأهلي من التحكيم الآسيوي" .. عبارة تتردد حاليًا بصور مختلفة عبر الوسط الرياضي السعودي، قبل مواجهة فيسيل كوبي الياباني، غدًا الإثنين، في نصف نهائي دوري الأبطال للنخبة 2025-2026.

تلك المخاوف موجودة بشكل دائم قبل المباريات المصيرية، لكنها زادت في الساعات الأخيرة لسببين..

السبب الأول هو ما تعرض له اتحاد جدة من ظلم تحكيمي على يد الصيني ما نينج، في مواجهة ماتشيدا الياباني، في ربع نهائي النخبة الآسيوية، حيث هُزم العميد بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.

والسبب الثاني هو ما زعمه الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، عن احتمالية تلاعب في مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي، بداعي استفادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقتصاديًا بدرجة كبيرة من الشركات اليابانية، ما قد يدفعه لمحاولة مجاملتها على حساب الراقي.

ولحين زوال تلك المخاوف أو تأكيدها في لقاء الغد، دعونا نتعرف عن حكم مواجهة الأهلي وفيسيل كوبي، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والربع من مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة..