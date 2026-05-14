Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty
محمود خالد

هل سيغادر فرانك كيسييه وإيبانيز؟ .. كشف حقيقة "الأزمة الداخلية" في الأهلي ورحيل صانع الاستقرار!

ماذا يحدث في الأهلي؟

منذ تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، خرجت العديد من التقارير، التي تفيد بأن النادي الأهلي، في انتظار صيف ساخن، يتعلق بمستقبل نجومه "الأجانب"، وكذلك المدرب ماتياس يايسله، صانع مجد الراقي، فضلًا عن أقاويل حول وجود خلافات داخلية في النادي.

المدرب الألماني ماتياس يايسله، كتب التاريخ مع الأهلي، بقيادته للفوز بلقبين "متتاليين" في دوري أبطال آسيا للنخبة، فضلًا عن كأس السوبر السعودي، ليبدأ الحديث بشأن المزيد من دعم الفريق من أجل المنافسة على لقب دوري روشن، في المرحلة المُقبلة.

    ما ينتظر نجوم الأهلي

    وذكر موقع "فوت ميركاتو"، بأن فرانك كيسييه، المتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري النخبة الآسيوية، رفض كل عروض إدارة الأهلي من أجل البقاء رغم الإغراءات المالية، مفضلًا العودة إلى أوروبا.

    وأثارت مستقبل رياض محرز وإيفان توني وروجر إيبانيز، حالة من الجدل، في ظل التقارير حول توجه الإدارة نحو تغييرات عديدة في صفوف الفريق، من أجل دعمه في الموسم الجديد الذي سيشهد الكثير من التحديات.

  • حقيقة الأزمة الداخلية

    من جانبه، علّق الإعلامي عبد العزيز القرني، على الأنباء المتداولة بشأن وجود أزمات داخلية في الأهلي، ناتجة عن وجود خلاف الرئيس التنفيذي للعمليات، زهير مغربي، والقطاع التجاري، وإمكانية رحيل مغربي عن منصبه.

    وقال القرني، عبر برنامج "سبورت سنتر"، على فضائية الرياضية السعودية، إن ما تردد في هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن زهير مغربي هو الذي صنع بيئة صحية بين الموظفين، والقطاع الرياضي ممتنّ لما يقوم به، وقد تم تكريمه من قِبل شركة الأهلي، خلال إفطار جماعي في شهر رمضان الماضي، مع الموظفين.

    مستقبل إيبانيز وكيسييه

    ووجه القرني، رسالة طمأنينة لجماهير الأهلي، بأن اللجنة التنفيذية تعمل على قدم وساق، من أجل ضمان تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، على النحو الأمثل، للموسم الجديد، مؤكدًا أن الإدارة التنفيذية لا تعمل إلا من أجل الراقي.

    وعلّق القرني على مستقبل روجر إيبانيز وفرانك كيسييه، مؤكدًا أنهما بنسبة كبيرة سيبقيان في صفوف الأهلي، خلال الموسم المُقبل.

    يايسله يرد على العودة إلى أوروبا

    وفي حوار مع صحيفة "ماركا"، قبل أيام، كشف ماتياس يايسله، عن موقفه بشأن إمكانية العودة إلى أوروبا، وما سيختاره كبداية للعودة، بين ألمانيا أو إنجلترا كمثال، قائلًا "بالطبع أتابع دائمًا الدوريات الخمسة الكبرى عن كثب، مشاهدة أفضل المباريات تلهم المدرب، لكني أؤكد أني لا أضع أي أهداف أخرى، تركيزي منصب حاليًا على أداء عملي على أكمل وجه، مازال لدي عقد هنا (في السعودية).

    وأبدى يايسله سعادته بتحقيق ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما علق على إمكانية الفوز باللقب القاري الثالث في الموسم المُقبل، بقوله "لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، وعليينا التركيز فقط على أداء واجبنا، الأمر يعتمد أيضًا على كيفية عمل سوق الانتقالات وتطور الفرق الأخرى، هناك عوامل كثيرة يجب أخذها في الاعتبار، سنبذل قصارى جهدنا، وإذا فزنا مجددًا، فسيكون ذلك بمثابة مكافأة لنا".

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    استهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 23 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، خلال 32 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    وضمن الأهلي تواجده في النسخة المُقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، وكذلك كأس الإنتركونتينينتال.

