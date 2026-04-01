Goal.com
مباشر
Hasan SalihamidzicGetty Images

ترجمه

حقق نادي بايرن ميونيخ ربحًا طائلة بفضل كومباني: إحدى أكبر صفقات الانتقالات التي أبرمها حسن صليهاميدزيتش تتحول بشكل متزايد إلى فشل ذريع

الدوري الإنجليزي الممتاز
فقرات ومقالات
انتقالات

لقد حقق بداية حلمية تمامًا مع نادي بايرن ميونيخ. لكن منذ ذلك الحين، اتسمت مسيرة جوشوا زيركزي بالتقلبات الشديدة. والآن، يتحول تدريجيًا إلى لاعب فاشل، في حين أن بيعه كان على الأرجح أحد أكبر الصفقات الناجحة في عهد ساليهاميدزيتش مع البطل القياسي.

لا يمكن أن يكون البداية في مسيرة احترافية أفضل من ذلك: عندما لعب جوشوا زيركزي لأول مرة مع الفريق المحترف لبايرن ميونيخ في 19 ديسمبر 2019، وهو في سن 18 عامًا فقط، لم يحتج سوى لفترة قصيرة للتأقلم: بعد 104 ثوانٍ من دخوله بديلاً لفيليبي كوتينيو، سجل الهدف المهم الذي أعطى التقدم 2-1 أمام فرايبورغ بلمسته الأولى للكرة. في النهاية، فاز فريق ميونيخ بنتيجة 3-1، وكان الشاب الهولندي هو نجم المباراة.

بعد ثلاثة أيام فقط، تكررت القصة في المباراة ضد فولفسبورغ: مرة أخرى، كان بايرن بحاجة إلى هدف، ومرة أخرى، أشرك المدرب هانسي فليك الشاب في الدقائق الأخيرة بدلاً من كوتينيو - ومرة أخرى، سجل زيركزي هدف التقدم لبايرن من أول لمسة له بالكرة، وفاز الفريق هذه المرة بنتيجة 2-0. "إنه لأمر رائع حقًا مشاهدة ذلك"، يقول زميله في الفريق ديفيد ألابا بحماس. أصبح زيركزي فجأة على لسان الجميع، ويعتقد الكثيرون أن بايرن ميونيخ قد وجد بالفعل خليفة روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه.

  • بعد ما يقرب من ست سنوات ونصف، لم يفِ زيركزي بهذا الوعد - ولم يجد حظه الكروي في أي مكان آخر بعد. صحيح أن الهولندي، الذي يبلغ الآن 25 عامًا تقريبًا، حقق قفزة كبيرة في مسيرته المهنية بانتقاله إلى مانشستر يونايتد عام 2024، إلا أنه يتأرجح هناك بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء. مع أن الميزان يميل بشكل متزايد هذا الموسم نحو مقاعد البدلاء.

    منذ إقالة روبن أموريم وتولي المدرب مايكل كاريك منصبه في يناير، تفاقمت الأوضاع الصعبة أصلاً بالنسبة للاعب الدولي الذي خاض ست مباريات مع منتخب بلاده. ومنذ ذلك الحين، لم يشارك سوى في 28 دقيقة فقط خلال عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة.

    ولا يوجد حالياً ما يشير إلى أن هذا الوضع قد يتغير حتى نهاية الموسم. فقد حصد مانشستر يونايتد 23 نقطة في المباريات العشر المذكورة، ويحتل المركز الثالث في الترتيب، وهو في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2023. وقد وجد كاريك تشكيلته الأساسية، ويقدم المنافسون بنجامين سيسكو (خمسة أهداف)، وبريان مبيومو (ثلاثة أهداف، تمريرتين حاسمتين)، وماتيوس كونها (ثلاثة أهداف، ثلاث تمريرات حاسمة) أداءً ثابتًا تحت قيادة المدرب الجديد.



    • إعلان
  • FBL-GER-SUPERCUP-LEIPZIG-BAYERN MUNICHAFP

    "جوشوا أحيانًا يكون من النوع الذي لا يقفز إلا بالقدر الذي يتطلبه الموقف"

    أكبر مشكلة تواجه زيركزي: إنه يفتقر إلى الفعالية المطلوبة من لاعب هجومي على أعلى مستوى. صحيح أن بدايته الحلمية مع بطل ألمانيا التاريخي كانت تشير إلى ذلك، لكن عند النظر عن كثب، كان من الممكن أن يثير ذلك الشكوك منذ ذلك الحين. ففي فريق الدرجة الثالثة، الذي كان زيركزي لا يزال يلعب له بشكل أساسي في ذلك الوقت، ظل دون أهداف في 13 مباراة بالدوري حتى ظهوره الأول كمحترف، ولم يسجل سوى هدفين.

    وحتى بعد بدايته الخيالية مباشرة، لم تسر الأمور كما كان يأمل. في الموسم الثلاثي الذي توقف مؤقتًا بسبب جائحة كورونا، سجل هدفين آخرين مع الفريق الأول، لكنه لم يلعب دورًا كبيرًا بعد ذلك. ولم يشارك في نهائيات دوري أبطال أوروبا في البرتغال.

    في ربيع عام 2020، حذر يوخن زاور، الذي كان آنذاك مدير قسم الشباب في نادي بايرن ميونيخ والقوة الدافعة وراء التعاقد مع الموهبة الشابة من أكاديمية فينورد روتردام في عام 2017، مجلة "كيكر" قائلاً: "جوشوا أحياناً يكون من النوع الذي يقفز فقط بالقدر الذي يتطلبه الموقف." وقال إنه يجب عليه أن يكتسب "الطموح والرغبة في المشاركة وفرض التسجيل" بشكل أفضل، كما يجب "إخراج اللاعب من منطقة الراحة من وقت لآخر".

  • انتقد هانسي فليك موقف زيركزي علنًا

    وعندما ظل يشارك بشكل متقطع فقط تحت قيادة فليك في الموسم التالي، انتقده مدرب بايرن آنذاك علنًا أيضًا. "الموهبة وحدها لا تكفي دائمًا"، قال فليك، الذي فضل الاعتماد على اللاعب المخضرم إريك ماكسيم شوبو-موتينغ كبديل لليفاندوفسكي، وبدا في ذلك صارمًا تقريبًا مثل هيرمان جيرلاند. وأضاف: "لديه الجودة اللازمة للعب في الدوري الألماني، ونحن جميعًا مقتنعون بذلك. لكن الأمر يتعلق أيضًا قليلاً بالعقلية، والموقف، والإرادة المطلقة لإظهار ما يمكنه فعله".

    لم تصبح فترة زيركزي في ميونيخ قصة نجاح. تم إعارته في الشتاء إلى بارما كالتشيو، الفريق الإيطالي الذي يلعب في الدوري الممتاز. هناك، لم يتمكن في البداية من الحصول على مكان أساسي في التشكيلة، ثم تعرض لإصابة، وشارك في أربع مباريات فقط، وهبط فريقه في نهاية الموسم من الدوري الإيطالي بعد أن احتل المركز الأخير في الترتيب.

  • SOCCER JPL D3 RSC ANDERLECHT VS RFC SERAINGAFP

    تحت قيادة فينسنت كومباني، ينجح زيركزي في تحقيق انطلاقة

    لكن المهاجم الذي يبلغ طوله 1.93 متر تمكن من إثبات أنه يتمتع بقدرات استثنائية خلال فترة إعارته التالية. في نادي RSC أندرلخت، التقى في موسم 2021/22 بمدرب وضع ثقته الكاملة فيه. اسمه: فينسنت كومباني. في أندرلخت، كان زيركزي منذ البداية في مركز الهجوم ولعب أفضل موسم له حتى الآن من حيث الأرقام: شارك في 47 مباراة من أصل 48 مباراة ممكنة وسجل 31 نقطة (18 هدفًا و13 تمريرة حاسمة).

    بعد تعيين كومباني مدربًا لبايرن ميونيخ، أشاد زيركزي بمدربه في مقابلة مع صحيفة ميرور الإنجليزية قائلاً: "كان كومباني المدرب الذي شرح لي الكثير عن اللعبة والتفاصيل الصغيرة. كانت السنة التي قضيتها تحت قيادته مهمة جدًا لتطوري - كما أنه حرص على أن ألعب طوال الوقت".

    ومع ذلك، لم يكن البلجيكي راضياً دائماً عن موقف المهاجم الشاب ولغة جسده، كما يظهر في مقطع فيديو غاضب انتشر على نطاق واسع عند تولي كومباني منصبه.

  • بند إعادة البيع يدر أموالاً طائلة على نادي بايرن ميونيخ

    على الرغم من الموسم الجيد الذي قدمه في بلجيكا، لم يعتمد المدرب الجديد لبايرن ميونيخ، يوليان ناجلسمان، على زيركزي. باع نادي ميونيخ اللاعب في عام 2022 إلى نادي بولونيا مقابل 8.5 مليون يورو، ووفقًا لمعلومات قناة «سكاي»، من المقرر أن تضاف مليون يورو أخرى مقابل كل 25 مباراة يخوضها اللاعب. علاوة على ذلك، حصل نادي ميونيخ على خيار إعادة الشراء بالإضافة إلى بند مربح في عقد إعادة البيع.

    وبذلك، حقق النادي صفقة جيدة من الناحية الاقتصادية. تمكن زيركزي من إقناع الجميع في بولونيا بعد صعوبات في البداية، وأثار إعجاب الصحافة الإيطالية في بعض الأحيان، وتأهل مع فريقه بشكل مثير إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2024.

    لم يتردد مانشستر يونايتد، الذي لا يُعرف بالبحث عن الصفقات المربحة، في دفع مبلغ ضخم قدره 42.5 مليون يورو لضم اللاعب، ذهب نصفه إلى ميونيخ. وبذلك، حقق الهولندي، الذي تم التعاقد معه في السابق مقابل تعويض تدريب قدره 100 ألف يورو، لبايرن ميونيخ ما يزيد عن 30 مليون يورو من قيمة الانتقال. ونظرًا لأن المدير الرياضي آنذاك حسن صالحياميدزيتش أصر على الحصول على حصة كبيرة من عائدات بيع زيركزي، فإن هذا الانتقال يعتبر حتى اليوم أحد أكبر إنجازاته.

    وأشاد الرئيس هربرت هاينر بـ"برازو" قائلاً إنه "يضع دائماً الظروف الاقتصادية في الاعتبار". وقال لاعب المنتخب الألماني الذي سجل رقماً قياسياً في عدد المباريات الدولية، لوثار ماتيوس، في ذلك الوقت: "يستحق حسن علامة ممتاز في الانتقالات، وعلامة مميزة في المبيعات".

  • Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

    ينبغي على زيركزي أن يغادر مانشستر لإعادة إحياء مسيرته

    من الناحية المالية، يبدو أن الصفقة كانت مربحة لزيركزي نفسه، لكن من الناحية الرياضية لم تكن كذلك. فلم يتمكن من فرض نفسه تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين (إريك تين هاج، أموريم، كاريك) على الرغم من بعض اللمحات البارزة المتفرقة. ولا يزال يعاني من نقص الفعالية. سجل سبعة أهداف مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات في موسمه الأول، بينما أضاف هدفين فقط في الموسم الحالي. وبلغ رصيده الإجمالي من الأهداف في مسيرته الاحترافية 45 هدفاً.

    يمكن لمنتقدي انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين يرون أنه يفتقر إلى الحيوية، أن يشعروا بأنهم على حق. من المحتمل أن ينتقل في الصيف على الرغم من أن عقده ساري حتى عام 2029.

    العودة إلى ميونيخ، حيث من المتوقع أن يصبح منصب البديل خلف هاري كين شاغراً في الصيف، قد يكون لها سحرها الخاص بسبب لقاءه مجدداً مع معلمه السابق كومباني. لكن الانتقال إلى إيطاليا هو الاحتمال الأرجح، حيث يتمتع زيركزي بسمعة طيبة منذ فترة لعبه في بولونيا، ولديه فرص أفضل للحصول على مكان أساسي في التشكيلة.

    كانت هناك شائعات في الشتاء حول انتقاله إلى ناديي روما ويوفنتوس، اللذين يتنافسان حاليًا على التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما تم تداول اسمي ميلان وإنتر، غريمه المحلي.

    في الدوري الإيطالي، قد يتمكن الهولندي من إعادة زخم مسيرته التي تباطأت مؤخرًا، كما قد يعود إلى صفوف المنتخب الوطني. لم يتم ترشيح اللاعب، الذي شارك في بطولة أمم أوروبا 2024، للمنتخب منذ ما يقرب من عام ونصف.

  • جوشوا زيركزي: محطات مسيرته المهنية


    النادي

    الفترة

    المباريات

    الأهداف

    تمريرات حاسمة

    بايرن ميونيخ

    2019-2021

    17

    4

    1

    بارما كالتشيو

    2021

    4

    0

    0

    RSC أندرلخت

    2021-2022

    47

    18

    13

    نادي بولونيا

    2022-2024

    58

    14

    9

    مانشستر يونايتد

    2024-حتى الآن

    69

    9

    4