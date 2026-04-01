لا يمكن أن يكون البداية في مسيرة احترافية أفضل من ذلك: عندما لعب جوشوا زيركزي لأول مرة مع الفريق المحترف لبايرن ميونيخ في 19 ديسمبر 2019، وهو في سن 18 عامًا فقط، لم يحتج سوى لفترة قصيرة للتأقلم: بعد 104 ثوانٍ من دخوله بديلاً لفيليبي كوتينيو، سجل الهدف المهم الذي أعطى التقدم 2-1 أمام فرايبورغ بلمسته الأولى للكرة. في النهاية، فاز فريق ميونيخ بنتيجة 3-1، وكان الشاب الهولندي هو نجم المباراة.
بعد ثلاثة أيام فقط، تكررت القصة في المباراة ضد فولفسبورغ: مرة أخرى، كان بايرن بحاجة إلى هدف، ومرة أخرى، أشرك المدرب هانسي فليك الشاب في الدقائق الأخيرة بدلاً من كوتينيو - ومرة أخرى، سجل زيركزي هدف التقدم لبايرن من أول لمسة له بالكرة، وفاز الفريق هذه المرة بنتيجة 2-0. "إنه لأمر رائع حقًا مشاهدة ذلك"، يقول زميله في الفريق ديفيد ألابا بحماس. أصبح زيركزي فجأة على لسان الجميع، ويعتقد الكثيرون أن بايرن ميونيخ قد وجد بالفعل خليفة روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه.