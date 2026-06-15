حقبة أموريم تبدأ في ميلان: ثورة تكتيكية منتظرة ومصير غامض لرافاييل لياو!

دفاع ثلاثي، أربعة لاعبين في خط الوسط، وبعض المتغيرات الهجومية: لطالما منح روبن أموريم في مسيرته فرقه هوية واضحة للغاية، معتمدًا بشكل أساسي على خطتي 3-4-2-1 و 3-4-3، وذلك بناءً على العناصر المتاحة في خط الوسط الهجومي أو لدعم قلب الهجوم. يبدأ بناء اللعب دائمًا من الخلف، وغالبًا ما يشمل حارس المرمى: وبناءً على خصائصه، يبدو قائد الروسونيري مايك ماينيان الخيار المثالي لأسلوب لعب أموريم.

فيما يتعلق بالخط الخلفي، يفضل المدرب المدافعين الذين يمتلكون مهارات جيدة في بناء اللعب والذين يمكنهم المشاركة في بدء الهجمات بشخصية قوية؛ أما في حالة فقدان الكرة، يكون خط الدفاع متقدمًا للغاية، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب ترك مساحات واسعة خلف المدافعين.

عادةً ما يتراجع أحد لاعبي الارتكاز لاستلام الكرة والعمل كمحور لبناء الهجمات، مما يترك مساحة أكبر لزميله للتقدم والتحرك بدون كرة. وتعد مساهمة الجناحين في خط الوسط أمرًا حاسمًا، حيث يُطلب منهما التداخل المستمر والدعم الدائم للجانب الهجومي.

في الهجوم، كما ذكرنا، يمكن أن يختلف التشكيل: في فترته مع سبورتينج لشبونة، عرف كيف يستفيد من الأجنحة الصريحة مثل ترينكاو، أما في مانشستر يونايتد، فقد قام بالمداورة بين لاعبين بخصائص مختلفة، من جارناتشو إلى ديالو، ومن دورجو إلى مبيومو، ومن زيركزي إلى ماونت، دون أن ينجح أبدًا في إيجاد المزيج الصحيح.