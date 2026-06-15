بعد سلسلة طويلة من البحث، وأسابيع من الشكوك وعدم اليقين والصمت والمسارات الفاشلة، اختار ميلان مدربه الجديد، الرجل الذي ستوكل إليه مهمة قيادة الدكة وإعادة بناء الروسونيري بعد الانفصال عن ماسيميليانو أليجري، سيقود الشياطين في الموسم المقبل روبن أموريم، المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 41 عامًا، والذي لا يعمل منذ يناير الماضي بعد إقالته من مانشستر يونايتد.
حقبة أموريم تبدأ في ميلان: ثورة تكتيكية منتظرة ومصير غامض لرافاييل لياو!
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الرسم التكتيكي والفلسفة التدريبية
دفاع ثلاثي، أربعة لاعبين في خط الوسط، وبعض المتغيرات الهجومية: لطالما منح روبن أموريم في مسيرته فرقه هوية واضحة للغاية، معتمدًا بشكل أساسي على خطتي 3-4-2-1 و 3-4-3، وذلك بناءً على العناصر المتاحة في خط الوسط الهجومي أو لدعم قلب الهجوم. يبدأ بناء اللعب دائمًا من الخلف، وغالبًا ما يشمل حارس المرمى: وبناءً على خصائصه، يبدو قائد الروسونيري مايك ماينيان الخيار المثالي لأسلوب لعب أموريم.
فيما يتعلق بالخط الخلفي، يفضل المدرب المدافعين الذين يمتلكون مهارات جيدة في بناء اللعب والذين يمكنهم المشاركة في بدء الهجمات بشخصية قوية؛ أما في حالة فقدان الكرة، يكون خط الدفاع متقدمًا للغاية، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب ترك مساحات واسعة خلف المدافعين.
عادةً ما يتراجع أحد لاعبي الارتكاز لاستلام الكرة والعمل كمحور لبناء الهجمات، مما يترك مساحة أكبر لزميله للتقدم والتحرك بدون كرة. وتعد مساهمة الجناحين في خط الوسط أمرًا حاسمًا، حيث يُطلب منهما التداخل المستمر والدعم الدائم للجانب الهجومي.
في الهجوم، كما ذكرنا، يمكن أن يختلف التشكيل: في فترته مع سبورتينج لشبونة، عرف كيف يستفيد من الأجنحة الصريحة مثل ترينكاو، أما في مانشستر يونايتد، فقد قام بالمداورة بين لاعبين بخصائص مختلفة، من جارناتشو إلى ديالو، ومن دورجو إلى مبيومو، ومن زيركزي إلى ماونت، دون أن ينجح أبدًا في إيجاد المزيج الصحيح.
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هل يمكن أن يتغير مستقبل لياو؟
من الحتمي التفكير في التأثير الذي قد يحدثه وصول أموريم إلى دكة بدلاء الروسونيري على مستقبل رافاييل لياو، الذي أعرب في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة عن رغبته في مغادرة ميلان وإنهاء تجربته الإيطالية بعد 7 سنوات.
المدرب البرتغالي هو أحد المعجبين بالرقم 10 في الروسونيري، وقد ارتبط اسمه أكثر من مرة بمانشستر يونايتد خلال فترة قيادة أموريم. ولكن من الصعب التفكير، بعد تصريحات رافا القوية، أن السيناريو قد يتغير: يبدو أن طرقي لياو وميلان مقدر لهما الافتراق، ولكن لا يُستبعد أن يقوم أموريم بجس النبض لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإصلاح العلاقة بين اللاعب والنادي والبيئة المحيطة.
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رقم 9 وأهمية صانعي الألعاب
تواجه عملية إعادة بناء الروسونيري احتمالية أن تكون جذرية وعميقة، لا سيما في الخط الأمامي، حيث يحتاج أموريم إلى لاعبين بخصائص محددة للغاية لتطبيق أسلوب لعبه.
وإذا كان البحث عن قلب هجوم جديد يُعتبر بالفعل أولوية قصوى لسوق انتقالات ميلان، فقد تكون هناك حاجة أيضًا لتدخلات دقيقة في مركز صانع الألعاب، حيث يبدو أن بوليسيتش ونكونكو فقط قادران على تلبية متطلبات الفني البرتغالي، والذي قد يطلب بالإضافة إلى ذلك صانع ألعاب أو جناحًا هجوميًا أعسر. وبغض النظر عن لياو، فإن لوفتوس تشيك يبقى هو الآخر على لائحة المغادرين.
على مستوى الأطراف، يمكن أن يكون ساليمايكرز عنصرًا محوريًا كما كان الحال مع أليجري، بينما في خط الدفاع سيتعين تقييم موقف توموري.