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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
محمود خالد

بعد ضربة فينيسيوس وخدمة رونالدو .. استعدوا لـ"انقلاب جديد" في حفل الكرة الذهبية 2026!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
لامين يامال
كيليان مبابي
هاري كين
فابيان رويز
عثمان ديمبيلي
برشلونة
ريال مدريد
بايرن ميونخ

ماذا ينتظرنا في حفل لندن يوم الإثنين المُقبل؟

لنعد قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا في ليلة الثامن والعشرين من أكتوبر 2024، عندما أصبح العالم إلى حالة طوارئ، بعد أن أعلن نادي ريال مدريد عن عدم سفر بعثته بالكامل إلى الحفل، بعد تأكد خسارة نجمه فينيسيوس جونيور للجائزة، لصالح نجم مانشستر سيتي آنذاك، رودري.

وبعيدًا عن موقف ريال مدريد، فإن حادثة الكرة الذهبية ليست جديدة حول جائزة كثيرًا ما شهدت "انقلاب سيناريوهات" في اللحظات الأخيرة، وبينما كانت التوقعات تصبّ بنسبة كبيرة لصالح لاعب، تأتي ليلة الحفل لتفاجئ الجميع بتتويج نجم آخر.

ولعلّ ما يميز نسخة 2026، أنه ليس هناك نجم يكتسح الترشيحات، بل إن لكل مرشح كبير معاييره التي تؤهله للفوز بالجائزة، الأمر الذي يجعلنا نقول إن تتويج أي لاعب سيكون بمثابة "المفاجأة"، سواءً لامين يامال، أو كيليان مبابي، أو هاري كين، أو حتى عثمان ديمبيلي، حامل اللقب.

في هذا التقرير، نستعرض معًا أبرز النسخ التي شهدت فوزًا غير متوقع لحامل اللقب، وما هي المعايير التي قد تؤثر بدورها على حسم الأصوات، رغم أن الكرة الذهبية علّمتنا بأن المعيار الأول في تحديد الفائز، أنه "لا توجد معايير"..

  • أبرز الانقلابات في تاريخ الكرة الذهبية

    في تلك الفقرة، لن نتحدث كثيرًا عن مظاليم البالون دور، الذين كانوا الأجدر ولم يفوزوا بها، والقائمة تتسع في ذلك المجال، مثل بوشكاش وفيسلي شنايدر وإنيستا وتيري هنري، ولكن حول الوقائع التي وُصفت بكونها "انقلابات" في تحويل مسار الجائزة..

    * عندما قال فينيسيوس: سأفوز بالكرة الذهبية

    من ينسى لقاء الكلاسيكو قبل حفل بالون دور 2024، عندما كشف برنامج "ال شيرينجيتو"، عن رسالة فينيسيوس إلى جافي، من أجل مكايدته، قائلًا له "أنا سأحصل على الكرة الذهبية غدًا"، وكانت التوقعات كاملة تصب في صالحه، قبل أن يفاجأ العالم بمنح الجائزة إلى رودري، وبدورها قرر ريال مدريد مقاطعة الحفل في آخر نسختين.

    * مد فترة البالون دور لتشمل "توهج رونالدو"

    ولعلّ أبرز النسخ التي أثارت الجدل، في موسم 2012-2013، حيث كانت الجائزة تُمنح من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلة فرانس فوتبول، معًا، وتقرر مد باب التصويت على الجائزة، لتشمل تصفيات كأس العالم 2014، وهو القرار الذي علّق عليه الصحفي فرانسيسك أجويلار، من صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بقوله إن الأمر لم يكن عادلًا بالنسبة للكثيرين، وليس هناك شكّ بأنه يصبّ في صالح كريستيانو رونالدو، رغم أنه لم يفز بأي لقب مع ريال مدريد، والذي نجح بالفعل في الفوز بالجائزة، بفضل تألق في ملحق المونديال، بعدما كان يتخلف عن فرانك ريبيري في السباق، بحسب ما ورد من صحيفة "آس".

    * النجم المظلوم

    رغم أن مايكل أوين، الذي بات آخر لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة - حتى الآن - في عام 2001، قد أبهر الجميع، سواءً مع ليفربول، أو المنتخب، وخاصة بثلاثيته أمام ألمانيا في تصفيات كأس العالم، إلا أن مستويات أوين، الذي لم يشارك وقتها في دوري أبطال أوروبا، لم تكن تضاهي راؤول جونزاليس، الذي قاد ريال مدريد للقب الدوري الإسباني، وحصل على لقبي أفضل لاعب والهدّاف، الأمر الذي أثار اعتراض الصحف الإسبانية إلى يومنا هذا، خاصة وأنه تم تفسير عدم فوز راؤول بأنه كان ينفر من الظهور الإعلامي، وأن تصويت الكثيرين جاء بناءً على ما شاهدوه في المجلة، بينما كان يرفض الظهور بها، فيما كان زملاؤه يؤكدون بأنه سيفوز بها لا محالة، لتصنف كواحدة من أكبر حالات الظلم في تاريخ الجائزة.

    * اعتذار فرانس فوتبول إلى إنيستا

    في عام 2018، فاجأت مجلة فرانس فوتبول، العالم بمقال اعتذار إلى النجم الإسباني أندريس إنيستا، عن عدم تتويجه بالكرة الذهبية، خاصة بعد أن كان في القائمة النهائية بعام 2010، بفضل تألقه مع برشلونة، وإحرازه هدف فوز إسبانيا بكأس العالم، فيما وصفه المقال بأنه موهبة عظيمة، ومن دونه كان ليونيل ميسي (الذي فاز بالجائزة) سيعاني كثيرًا".

  • مؤشرات تزيد جدل الكرة الذهبية

    لنعترف بأن المنافسة على الكرة الذهبية هذا الموسم، باتت أكثر حدة، وأي لاعب سيفوز بالجائزة، سيدور وراؤه الجدل حول أسباب فوزه على حساب الآخر، ولا يُستبعد أن ترفق كلمة "الانقلاب" في سيناريو الجائزة، أيًا كان مصيره.

    ومنذ الكشف عن القائمة النهائية، والمؤشرات تزيد من حالة الجدل حول هوية الفائز النهائي بالجائزة، على النحو التالي..

    * صراع لامين يامال وكيليان مبابي، غير المعهود، عبر وسائل الإعلام، والتصريح في أكثر من مناسبة، بأن كلًا منهما الأحق بالفوز بالجائزة، وما أعقبه من استياء اللجنة المنظمة.

    * حساب Winna FC يذكر بأن هاري كين قد تم إخباره بأنه فائز بالجائزة، وبايرن ميونخ يزيد الجدل عبر حسابه الرسمي، بنشر صورة لكين ببدلة رسمية، مع رسالة "لقد حان وقت العرض".

    * قرار ريال مدريد بإنهاء مقاطعته لحفل الكرة الذهبية، وتأكيد ذهاب كيليان مبابي إلى الحفل الذي سيقام في مدينة لندن لأول مرة.

    * تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وليون، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، إلى 26 أكتوبر، في نفس موعد الحفل، بناءً على طلب شرطة باريس، في ظل موجة المظاهرات والاحتجاجات، ما ينذر بعدم حضور نجوم الـ(بي إس جي)، أبطال أوروبا، لحفل الجائزة.

  • سيناريو الانقلاب مضمون .. لماذا؟

    كما ذكرت في السابق، فإن الكرة الذهبية لا تحمل أي معايير محددة، لتحسم هوية الفائز بالجائزة الفردية الأغلى في تاريخ اللعبة، خاصة وأننا نتحدث عن لاعبين، كل منهما يملك مقومات الفوز، فإذا وضعت معيار كأس العالم في المقام الأول، ستجد لامين يامال، المتألق مع برشلونة، والمتوج بالمونديال، أو ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين إلى النهائي بأداء مذهل لابن الـ39 عامًا، وإذا وضعت معيار الأرقام الفردية، ستجد كيليان مبابي، الهداف التاريخي لكأس العالم وأيضًا الفائز بالحذاء الذهبي كأكبر هدّاف في أوروبا، أو هاري كين، الذي سجل 61 هدفًا في 51 مباراة في جميع المسابقات، أو تضع معيار البطولات الجماعية أولًا، وبالتالي يستحقها لاعب مثل فابيان رويز، الفائز بالمونديال ودوري أبطال أوروبا، وكذلك معيار "تشامبيونزليج"، الذي سيصبّ في صالح لاعبين مثل عثمان ديمبيلي، حامل لقب 2025، أو خفيتشا كفاراتسخيليا.

    ورغم ذلك، إلا أن هناك معايير قد تساهم في تحول عملية التصويت، تتمثل في النقاط التالية..

    * تفتيت الأصوات لجهة واحدة: كما شاهدنا مع تشافي وإنيستا في 2010، أو فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني في 2019، وفي كلتا المرتين، كان المستفيد هو ليونيل ميسي.

    ولعلّ هذا هو السبب الذي جعل باريس سان جيرمان يقرر التركيز في حملته، على ديمبيلي وكفاراتسخيليا، رغم ترشيح 10 من نجومه للكرة الذهبية.

    * تأثير اللحظات الأخيرة: ورغم أن ما بعد كأس العالم، لا يدخل في نطاق الترشح للجائزة، إلا أن استعراض القوة في تلك المرحلة قد يساهم لصالح نجم عن آخر، ولنا في تاريخ الجائزة الكثير من الحكايات.

    * عدم وجود لاعب كاسح: وبعد انتهاء ثنائية المنافسة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، التي امتدت لسنوات عديدة، لم يعد هناك من يستحق أن يًقال عنه يبعد بفارق كاسح عن الجميع.

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  • كلمة أخيرة..

    الغرض من هذا المقال، فقط، هو تبرير كلمة الانقلاب، التي يُتوقع بنسبة تفوق الـ90%، أن يتم ترديدها أيًا كانت الجهة، حول إعلان الفائز بالكرة الذهبية، الذي بات انتظاره على أحرّ من الجمر، يوم الإثنين المُقبل، لذلك، فليس من المستبعد أبدًا أن نجد نجمًا غير متوقع فاز بالبالون دور، أو أن يُقال "سُرقت الكرة الذهبية منا في اللحظات الأخيرة".